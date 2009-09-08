Sony'den kablosuz Led HDTV: Bravia ZX5

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Dünyanın tüketici elektroniğindeki lider isimlerinden Sony, 46 ve 52 inçlik iki versiyona sahip Bravia ZX5 kablosuz HDTV'i tanıttı. 60 GHz'lik Wireless HD desteği sayesinde harici TV istasyonuyla kabloya ihtiyaç duymadan bağlantı kurularak kablo karmaşasının önüne geçiyor.
Geniş bant kullanımı sayesinde ZX1'den daha verimli olan ZX5, saniyede 60 karelik 1080p'de kablosuz bağlantı üzerinde video oynatabiliyor. Led aydınlatmalı panele sahip Bravia'nın bu yeni üyesi desteklediği 240Hz Flow Motion teknolojisi sayesinde de dört katına çıkartılan kare hızıyla, daha hızlı, akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor. ZX5, beraberinde gelen TV istasyonunda 4 adet HDMI, 2 adet D5 ve RCA girişlerinin yanında ethernet girişi sayesinde internetten video izleme imkanıda sunuyor.
46 inçlik modeli için 4973 dolar ve 52 inçlik modeli içinde 5581 dolar satış fiyatına sahip olan Bravia ZX5'in kullanıcıyla buluşması ise 20 Kasım'dan itibaren Japonya pazarından başlayacak.
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-52ZX5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
240 Hz gerçekten dikkat çekici. Benim merak ettiğim, acaba bu TV'lerde kablosuz olarak 1080p mkv dosyası aktarıp izleyebiliyor muyuz? oksa illaki ki ikinci bir oynatıcıya mı ihtiyacımız var?
Bu seri Japan/Canada/USA Market içindir(NTSC 240Hz) Avrupa için 200Hz dir yine!!
Bu arada Pany PDP Z1 lerdeki Wireless ise yine 1080i ye kadardır++
Kablosuz olarak Video ve HDTV oynat özelliği yenilikçi özellik.Fakat O kablosuz sinyale maruz kalan kesin 3-5 yıl sonra kanser olur..
OLED TV leri beklemek lazım..