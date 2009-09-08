Sony'den kablosuz Led HDTV: Bravia ZX5

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Dünyanın tüketici elektroniğindeki lider isimlerinden Sony, 46 ve 52 inçlik iki versiyona sahip Bravia ZX5 kablosuz HDTV'i tanıttı. 60 GHz'lik Wireless HD desteği sayesinde harici TV istasyonuyla kabloya ihtiyaç duymadan bağlantı kurularak kablo karmaşasının önüne geçiyor.

Geniş bant kullanımı sayesinde ZX1'den daha verimli olan ZX5, saniyede 60 karelik 1080p'de kablosuz bağlantı üzerinde video oynatabiliyor. Led aydınlatmalı panele sahip Bravia'nın bu yeni üyesi desteklediği 240Hz Flow Motion teknolojisi sayesinde de dört katına çıkartılan kare hızıyla, daha hızlı, akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor. ZX5, beraberinde gelen TV istasyonunda 4 adet HDMI, 2 adet D5 ve RCA girişlerinin yanında ethernet girişi sayesinde internetten video izleme imkanıda sunuyor.

46 inçlik modeli için 4973 dolar ve 52 inçlik modeli içinde 5581 dolar satış fiyatına sahip olan Bravia ZX5'in kullanıcıyla buluşması ise 20 Kasım'dan itibaren Japonya pazarından başlayacak.

Tam Boyutta Gör

http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-52ZX5