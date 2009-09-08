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Sony'den kablosuz Led HDTV: Bravia ZX5

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,6b
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11
Diğer
Shady
Haber Editörü
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https://www.donanimhaber.com/image.aspx/images/haber/KDL-46ZX51.jpg " width="555" height="262">

Dünyanın tüketici elektroniğindeki lider isimlerinden Sony, 46 ve 52 inçlik iki versiyona sahip Bravia ZX5 kablosuz HDTV'i tanıttı. 60 GHz'lik Wireless HD desteği sayesinde harici TV istasyonuyla kabloya ihtiyaç duymadan bağlantı kurularak kablo karmaşasının önüne geçiyor.

Geniş bant kullanımı sayesinde ZX1'den daha verimli olan ZX5, saniyede 60 karelik 1080p'de kablosuz bağlantı üzerinde video oynatabiliyor. Led aydınlatmalı panele sahip Bravia'nın bu yeni üyesi desteklediği 240Hz Flow Motion teknolojisi sayesinde de dört katına çıkartılan kare hızıyla, daha hızlı, akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor. ZX5, beraberinde gelen TV istasyonunda 4 adet HDMI, 2 adet D5 ve RCA girişlerinin yanında ethernet girişi sayesinde internetten video izleme imkanıda sunuyor.

46 inçlik modeli için 4973 dolar ve 52 inçlik modeli içinde 5581 dolar satış fiyatına sahip olan Bravia ZX5'in kullanıcıyla buluşması ise 20 Kasım'dan itibaren Japonya pazarından başlayacak.

Sony'den kablosuz Led HDTV: Bravia ZX5
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http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-52ZX5 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
blackdreamss 10 yıl
Bence türkiye fiyatı çok uygun olur sudan ucuz tahminimce 30,000 TL civarı olucaktır nasıl olsa ülkemizde böyle fiyatlandırma yapılıyor
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albani 10 yıl
O fiyata sadece 65"XS1 vardır
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rider30 10 yıl
Bu TV'ye ülkemizde vitrinden bakarız ancak. Fiyatı dudak uçuklatır.. :)
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buraoca2 10 yıl
Kablosuz diyince... Bizim TV'lerde kablosuz, kablolu kumandası olan Tv kullanmıyoruz yani ;) Wireless diye belirtilseymiş başlığa daha iyi olabilirmiş.
240 Hz gerçekten dikkat çekici. Benim merak ettiğim, acaba bu TV'lerde kablosuz olarak 1080p mkv dosyası aktarıp izleyebiliyor muyuz? oksa illaki ki ikinci bir oynatıcıya mı ihtiyacımız var?
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albani 10 yıl
Bir önceki vers.1080i ye kadardı ve 1080p için HDMI kablo kullanımı gerekiyordu,son seride 1080p Wireless desteği oldu+

Bu seri Japan/Canada/USA Market içindir(NTSC 240Hz) Avrupa için 200Hz dir yine!!

Bu arada Pany PDP Z1 lerdeki Wireless ise yine 1080i ye kadardır++

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stradivardi 10 yıl
bekle bekle sence sonu gelir mi tabii ki mümkün değil
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tarnat1985 10 yıl
240 Hz güzel bir değer..
Kablosuz olarak Video ve HDTV oynat özelliği yenilikçi özellik.Fakat O kablosuz sinyale maruz kalan kesin 3-5 yıl sonra kanser olur..
OLED TV leri beklemek lazım..
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amdk6 10 yıl
bence kotluk ve içki daha çekici. tv silik kalmıs fotoda.
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sertacaygun 10 yıl
Bir işlevsellik göremiyorum açıkçası...
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