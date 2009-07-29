SONY'nin yeni nesil MP3 çaları NWZ-X1050

Sony'nin 3" dokunmatik OLED ekranı ve dijital gürültü engelleme özelliği ile göz dolduran yeni Walkman'i X1050 test masasında.
ruzgar2442 bu sony leri seviyorum bunların mega bass özelliği var mega bass tuşuna basınca acayip bass gücünü arttırıyor,ama birde groove olanı var oda büyük müzik setlerinde oluyormuş sonuçta sony japon malı
Çok göz alıncı. Şu an radyo dinliyorum.:)
Ayrıntıları yazarım.
öncelikle options menüsünden wireless Lan setting menüsüne oradan da-Current connection details menüsüne girdikten sonra. o bölümden ip adresini, subnet mask, ve default gateway kısımlarını bir yere not alın. sonra wireless Lan setting menüsüne geri dönün ve Registered access points menüsüne girdikten sonra kullanmakta olduğunuz ağı seçin. oradan edit menüsünü ardından da IP address Settingsi seçip manuel setting seçeneğine giriyoruz. en üste not aldığınız IP adresini giriniz (yalnız eğer iki ya da üç bilgisayarla wirelesse bağlanacaksanız, ip adresinin son hanesini ona göre değiştirin. iki bilgisayar varsa üç yapın. yoksa ip adresleri çakışır bağlanamazsınız.) subnet mask ve ve default gateway seçeneklerinide notumuza göre yazıyoruz. ardından da primary DNSye 4.2.2.1 secondary DNSye 4.2.2.2 yazıp işlemi bitiriyoruz.
hayırlı uğurlu olsun
Elimdeki ipod kadar yazılım destegi ve en az 32 gb hafıza sunamayan sıradan aletler urettikce geride kalmaya mahkumlar. Aynı şey sony ericcssonlarda da geçerli.
Not : ses kalitesi konusunda sony kesinliklikle apple'ı ezer ama apple'ın verdigi ses de benim gibi normal bir ev kullanıcısına yeter..
:) güncellensin bu topik.Kullanıcılar neler söylüyor..?
Ve you tube için DNS ayarları nasıl yapılıyor..?
Bir bilen anlatsa sevinirim.
Dostlukla.
Wi-fi modem isminede bayıldım bu arada. (Ali veli 49 50)
bunların mega bass özelliği var
mega bass tuşuna basınca acayip bass gücünü arttırıyor,ama birde groove olanı var oda büyük müzik setlerinde oluyormuş
sonuçta sony
japon malı
groove eski ince walkmaninde vardı mesela. mega bass çok daha hoş bass konusunda. groove ile bassı abartmışlar.