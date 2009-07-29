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SONY'nin yeni nesil MP3 çaları NWZ-X1050

9 yıl
119,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'den Dokunmatik Oled ekranlı taşınabilir çoklu ortam oynatıcı

Sony'nin 3" dokunmatik OLED ekranı ve dijital gürültü engelleme özelliği ile göz dolduran yeni Walkman'i X1050 test masasında.


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Besiktask34 7 yıl
inceleme güzel ama makine sıfır
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ceycey84x 7 yıl
beyler a864 modelı x1050 ye gore ses bakımından azda olsa daha ıyımıs yenı cıhaz dıye sanırım bılgınız varmı?
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DH Misafiri 7 yıl
aliveli4950 :) bir tek benim dikkatimi çekti sandım (: cihazın ses kalitesi üst seviyede ve yanında verilen kulaklık gerçekten olağanüstü. ama tabi ki biraz para verip sennheiserda alabilirsin fakat emin ol ki bass konusundada tiz konusundada yeterli.
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ceycey84x 7 yıl
herkese ıyı aksamlar dun ıtıbarıyle bende x1050 almıs bulunuyorum cks90 ıle kullanıyorum en ıyı eq ayarı nedır?bass en ıyı olacak sekılde.bıde x1050 yı kulaklık amfısi ile kullanan varmı?
1 Yanıt Yanıtla
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a_king 8 yıl
üstadlar x-1050 icin video kaydedici dock aldim. fakat av kablosunu bulamadim. hangi kabloyu almaliyim? ya da kullanan varsa detayli olarak anlatabilirmi?
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a_king 8 yıl
arkadaş bi ürüne Türkiye'de bir tane bile aksesuar bulunmazmı? Harici hoparlörünü alayım dedim. Yok... Kılıf alayım dedim. 28 dolardan başlıyor:) sizin bildiğiniz ucuz kılıf, hoparlör, aksesuarlar satan site varmı? Özellikle deri kılıf satan bir site varsa lütfen belirtin.
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laplacem 8 yıl
Sony X 1061 bugün elime geçti.
Çok göz alıncı. Şu an radyo dinliyorum.:)

Ayrıntıları yazarım.
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StevenDiaz 8 yıl
güzel inceleme olmuş

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a_king 8 yıl
Mobil donanımhaber sayesinde açtığım konuyu kopyalayıp sadece çözüm kısmını yazıyorum...

öncelikle options menüsünden wireless Lan setting menüsüne oradan da-Current connection details menüsüne girdikten sonra. o bölümden ip adresini, subnet mask, ve default gateway kısımlarını bir yere not alın. sonra wireless Lan setting menüsüne geri dönün ve Registered access points menüsüne girdikten sonra kullanmakta olduğunuz ağı seçin. oradan edit menüsünü ardından da IP address Settingsi seçip manuel setting seçeneğine giriyoruz. en üste not aldığınız IP adresini giriniz (yalnız eğer iki ya da üç bilgisayarla wirelesse bağlanacaksanız, ip adresinin son hanesini ona göre değiştirin. iki bilgisayar varsa üç yapın. yoksa ip adresleri çakışır bağlanamazsınız.) subnet mask ve ve default gateway seçeneklerinide notumuza göre yazıyoruz. ardından da primary DNSye 4.2.2.1 secondary DNSye 4.2.2.2 yazıp işlemi bitiriyoruz.

hayırlı uğurlu olsun


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laplacem 8 yıl
harikasın dostum. Çok teşekkür ediyorum.
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orhuntas 8 yıl
16 gb hafıza yetersiz.
Elimdeki ipod kadar yazılım destegi ve en az 32 gb hafıza sunamayan sıradan aletler urettikce geride kalmaya mahkumlar. Aynı şey sony ericcssonlarda da geçerli.
Not : ses kalitesi konusunda sony kesinliklikle apple'ı ezer ama apple'ın verdigi ses de benim gibi normal bir ev kullanıcısına yeter..
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laplacem 8 yıl
sondurum nedir.?
:) güncellensin bu topik.Kullanıcılar neler söylüyor..?

Ve you tube için DNS ayarları nasıl yapılıyor..?
Bir bilen anlatsa sevinirim.

Dostlukla.
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enja 8 yıl
nwz-444 var bende işimi göriyo gereksiz bi alet ister ferrari olsun isterse porshe üstelik ıpod nano sony geçmiş kalite ve satışlarda
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donur_12 9 yıl
güzel inceleme. bataryası nasıl peki kullanan arkadaşlar memnun mu?
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Nike 9 yıl
Güze inceleme olmuş.

Wi-fi modem isminede bayıldım bu arada. (Ali veli 49 50)
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ruzgar2442 9 yıl
bu sony leri seviyorum
bunların mega bass özelliği var
mega bass tuşuna basınca acayip bass gücünü arttırıyor,ama birde groove olanı var oda büyük müzik setlerinde oluyormuş
sonuçta sony
japon malı
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Evren Küçük 9 yıl

ruzgar2442

bu sony leri seviyorum
bunların mega bass özelliği var
mega bass tuşuna basınca acayip bass gücünü arttırıyor,ama birde groove olanı var oda büyük müzik setlerinde oluyormuş
sonuçta sony
japon malı


groove eski ince walkmaninde vardı mesela. mega bass çok daha hoş bass konusunda. groove ile bassı abartmışlar.
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