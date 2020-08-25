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    Spaces sanal gerçeklik girişimi Apple tarafından satın alındı

    Dreamworks stüdyolarının tecrübeli isimleri tarafından kurulan ve yüz ifadenizi sanal ortamdaki avatarlara entegre edebilen Spaces girişimi Apple tarafından satın alındı.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Spaces sanal gerçeklik girişimi Apple tarafından satın alındı

    Sanal gerçeklik ve karma gerçeklik konusunda kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden Apple, bir taraftan da yeni girişimler satın alarak çalışmalarına katkı sağlamaya çalışıyor. Bu kez hedefte eski Dreamworks girişimi var.

    Spaces nedir?

    2016 yılında Dreamworks çalışanları tarafından kurulan ve sonrasında bağımsız bir girişim haline gelen Spaces; Apple tarafından satın alındı. Spaces; sanal gerçeklik ortamlarına yüzünüzü tarayarak entegre etmesi ile tanınmıştı.

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    Girişim bir kamera ile yüzünüzü tarıyor ve sanal dünyadaki avatarınıza entegre ediyordu. Böylece çok oyunculu oyunlarda arkadaşlarınızın yüz ifadesi ile oynayabiliyorsunuz. Terminatör temalı bir VR oyunu dahil girişim bazı ilginç projeler geliştirmişti.

    Ne var ki koronavirüs salgını ile birlikte girişimin projeleri de rafa kalktı. Faaliyetlerini sürdürebilmek için farklı bir projeyi hayata geçirdi. Kullanıcıların yüz ifadeleri ile animasyon tarzında görüntüler oluşturan Spaces; bu görüntüleri Zoom ve benzeri görüntülü görüşme uygulamalarına aktarabiliyordu. Böylece kullanıcılar çizgi animasyon karakteri gibi görünebiliyordu.

    Spaces ekibinin Apple çatısı altında ne tür katkılar yapacağı açıklanmadı ancak animasyon tarzı Memoji avatarlarının geliştirilmesi için kullanılabilir. Diğer taraftan firmanın gizemli sanal gerçeklik çalışmalarına da katılabilir.



    https://www.engadget.com/apple-buys-spaces-082551157.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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