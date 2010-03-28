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Sparkle, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu
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Sparkle GeForce GTX 480

Fermi kervanına katılan üreticilerden biri de Sparkle oldu ve firma, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 / GeForce GTX 480 modellerini tanıttı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun kullanıldığı yeni nesil ekran kartlarından GeForce GTX 480, 384-Bit bellek veri yolu desteği ile 1536MB bellek kapasitesine sahip. 480x paralel işlem birimiyle gelen 250 Watt TDP'li yeni modelde grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri 1401MHz'de ve bellekler de 3696MHz'de görev yapıyor.

Sparkle GeForce GTX 470 ise 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek çalışma frekansına sahip olarak ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 215 Watt. CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları üç yollu SLI ile çoklu ekran kartı kurulumuna, 3DVision Surround teknolojisiyle üç boyutlu kullanım deneyimini çoklu monitör düzeneklerine taşımaya olanak tanıyor.

Nisan ayı ile birlikte satışa sunulacak Sparkle GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için henüz açıklanmış resmi fiyat bilgisi bulunmuyor.

Sparkle, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu
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Sparkle GeForce GTX 470


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fahdlan 9 yıl
bilmem kaçıncıdır sparkle ekran kartı kullanıgım, şimdiye kadar en ufak bir sorunla karşılaşmadım , f/p anlamında benim favori markamdır yahuu :)
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LEON-X 9 yıl
Önce adam gibi bir ithalatçı bulup düzgün bir servis ağı kursunlar da ondan sonra kart çıkarsın bu adamlar, aklı olan almasın
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adilazimdegilx 9 yıl
Sparkle demişken Calibre serisi Fermi'nin hakkından gelebilir. Güzel bir soğutucu ve TEC desteği sağlarlarsa 470 ve 480 rahata kavuşur. Calibreler stok soğutucuya göre 20C kadar düşük ısı sağlayabiliyorlar. Mesela G80'de stok soğutucu ile 80-85C'ler görülebilirken ben calibre ile kendi fabrika çıkışlı hız aşırtması ile maksimum 60C görüyorum. Üstelik dar bir kasa ve düşük fan hızı ile. Fanları da en ufak ses çıkarmıyor. Bence Fermi'nin en ihtiyaç duyduğu şey bu performansı verebilecek bir soğutucu. Yoksa 150$ fark ile EVGA su soğutmalı versiyondan aşağısı kartın sağlığı için iyi değil. Tabi kartlar fiyatını hak etmiyor o ayrı mesele....
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Tolgá 9 yıl
@StreamRolleR neden alacağın son marka sparkle ın kartları bayağı güzel özellikle soğutması
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Erikakerstedt 9 yıl
@DEATH71
EVGA seviyormus cunku arkadas.

@StreamRolleR
Ayrica alinma ama bence kimse merak etmiyor senin alacagin ilk son markayi. Bu kadar kisisel yorumlara ihtiyac yok. Bu kartlarin hepsi referans tasarimi kullaniyor su anda EVGA , Asus . Sparkle, POV su anda kutu icerigi , garanti sure sartlari disinda hicbir sey fark etmiyor su anda.
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Alper# 9 yıl
Sparkle'den Calibre X265 modelini beklerdim...
Modeli bilmeyenler için: images.google.com.tr/...

Haber için teşekkürler
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StreamRolleR 9 yıl
alıcagım son marka
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