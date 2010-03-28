Sparkle, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu

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Sparkle GeForce GTX 480

Fermi kervanına katılan üreticilerden biri de Sparkle oldu ve firma, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 / GeForce GTX 480 modellerini tanıttı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun kullanıldığı yeni nesil ekran kartlarından GeForce GTX 480, 384-Bit bellek veri yolu desteği ile 1536MB bellek kapasitesine sahip. 480x paralel işlem birimiyle gelen 250 Watt TDP'li yeni modelde grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri 1401MHz'de ve bellekler de 3696MHz'de görev yapıyor.

Sparkle GeForce GTX 470 ise 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek çalışma frekansına sahip olarak ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 215 Watt. CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları üç yollu SLI ile çoklu ekran kartı kurulumuna, 3DVision Surround teknolojisiyle üç boyutlu kullanım deneyimini çoklu monitör düzeneklerine taşımaya olanak tanıyor.

Nisan ayı ile birlikte satışa sunulacak Sparkle GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için henüz açıklanmış resmi fiyat bilgisi bulunmuyor.

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Sparkle GeForce GTX 470