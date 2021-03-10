Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spor oyunu Dinkigolf, mobil cihazlar için yayınlandı

    İsminden de anlayabileceğiniz spor oyunu daha doğrusu golf oyunu Dinkigolf, iOS ve Android cihazlar için yayılandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Mart 2021, 01:00 (10 sa.)
    349
    5
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Spor oyunu Dinkigolf, mobil cihazlar için yayınlandı

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini A To Play'in yaptığı spor oyunu Dinkigolf, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'e 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı; kayıtlar devam ediyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı

    Dinkigolf, isminden de anlaşılabileceği gibi temelde bir golf oyunu. Golf'un en temel özelliği olan topu, deliğe sokma hala devam ediyor. Ancak fazlasıyla çeşitli bölgelerde bu görevi tamamlamaya çalışacaksınız. Ayrıca siz topu deliğe ulaştırmaya çalışırken de karşınıza birçok engel çıkacak. Her seviye geçişinde oyun daha da zorlaşacak. 

    Oyun şu anda iOS ve Android cihazlar için erişlebilir durumda. App Store'da oyun 18,99 TL, Google Play'de ise 12,99 TL. Oyunun boyutu ise yaklaşık olarak 215 M. Oyunun mağaza sayfalarını ve çıkış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Dinkigol‪f‬ Dinkigol‪f‬ Dinkigol‪f‬ Dinkigol‪f‬ A To Play Ltd Oyunlar ₺18,99 214.6 MB

    Dinkigolf Dinkigolf Dinkigolf Dinkigolf A To Play Ltd Spor ₺12,99 81M



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cosef (Yusuf Çakıcı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir sürü beleş golf oyunu varken neden bir golf oyununa para verelim?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi de ücret mi istiyorlar
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Avatar, 12 yıl sonra Çin'de tekrar vizyona giriyor; Avengers Endgame'i geçmeye çalışacak 36 dk. Mercedes-Benz Türk, patent başvuru sayısıyla Türkiye üçüncüsü oldu 1 sa. Samsung haftaya yeni bir Unpacked etkinliği düzenliyor 1 sa. Da Vinci Şifresi'nin öncesini anlatacak olan bir dizi geliyor: Dan Brown's Langdon 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Spor oyunu Dinkigolf, mobil cihazlar için yayınlandı Sonraki Forza Horizon 4 uygun fiyatıyla Steam'de yayınlandı 11 sa. Macera oyunu A Musical Story, iOS için duyuruldu 12 sa. AMD 3. nesil EPYC işlemcilerini piyasaya süreceği tarihi duyurdu 12 sa. Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor 12 sa. 14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü 13 sa. Alan Wake ve Control'ün geliştiricisi Remedy, 5 farklı oyun üzerinde çalışıyor: İkisi aynı evrende geçecek 13 sa. Disney Plus, 100 milyon abone barajını geride bıraktı 13 sa. Çok önemli detaylar atlandı, ben atlamam “GeForce NOW vs PC detaylı inceleme“ 13 sa. Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Consept 1, şeffaf tasarımı ile dikkat çekiyor 14 sa. Netflix, sinema sektörünün gidişatından bir hayli memnun 14 sa. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri sızdırıldı 15 sa. Skoda, Çin'e özel Octavia Pro modelini tanıttı: İşte özellikleri 15 sa. Resmi açıklama geldi: OnePlus 9 serisinin kutusunda şarj cihazı olacak mı? 16 sa. Karşınızda dünyanın en pahalı Xbox kontrolcüsü: 670.000 TL 16 sa. Daha fazla Bethesda oyunu bu hafta Xbox Game Pass'e geliyor 16 sa. Sony Xperia Ace 2 Japonya’ya özgü bir telefon olacak 17 sa. Almanya, loot box içeren her oyuna +18 yaş sınırı getirmek için harekete geçti 17 sa. Microsoft, Bethesda anlaşmasını tamamladı: Xbox özel oyunları geliyor 17 sa. WhatsApp şifrelenmiş yedekleme üzerinde çalışıyor 18 sa. HBO'nun bilim kurgu dizisi Raised by Wolves'un 2. sezon çekimleri başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız