Spor oyunu Dinkigolf, mobil cihazlar için yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini A To Play'in yaptığı spor oyunu Dinkigolf, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

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Dinkigolf, isminden de anlaşılabileceği gibi temelde bir golf oyunu. Golf'un en temel özelliği olan topu, deliğe sokma hala devam ediyor. Ancak fazlasıyla çeşitli bölgelerde bu görevi tamamlamaya çalışacaksınız. Ayrıca siz topu deliğe ulaştırmaya çalışırken de karşınıza birçok engel çıkacak. Her seviye geçişinde oyun daha da zorlaşacak.

Oyun şu anda iOS ve Android cihazlar için erişlebilir durumda. App Store'da oyun 18,99 TL, Google Play'de ise 12,99 TL. Oyunun boyutu ise yaklaşık olarak 215 M. Oyunun mağaza sayfalarını ve çıkış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Dinkigol‪f‬ A To Play Ltd Oyunlar ₺18,99 214.6 MB

Dinkigolf A To Play Ltd Spor ₺12,99 81M

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