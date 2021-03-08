PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'e 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı; kayıtlar devam ediyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in erken kayıt sayısı açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı"

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Yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu ve duyurunun hemen ardından da erken kayıt başlamıştı. Yapılan son açıklamaya göre yaklaşık 1 hafta içerisinde oyuna 5 milyon kişi ön kayıt yaptırmış durumda. Burada küçük bir ayrıntı da paylaşmak gerek, oyun şu anda yalnızca Google Play'de erken kayıt aşamasında. iOS için ön kayıt daha sonra başlayacak.

Bu erken kayıt sayısı oyunun ne kadar büyük ilgi çektiğinin kanıtı. Oyunun çıkışı ile birlikte uzun bir süre gündemde kalacağını söyleyebiliriz. Oyunun Android için ön kayıtları devam ediyor. Aşağıdaki mağaza sayfasından oyunun ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bu yeni PUBG oyunu PUBG: New State, grafiksel anlamda sınırları zorlaması beklenen bir oyun. Kullanılan Global Illumination teknolojisi sayesinde yalnızca daha iyi grafik değil, ayrıca daha stabil de bir oyun karşımıza çıkacak.

PUBG: NEW STATE KRAFTON, Inc. Aksiyon Cihaza göre değişir

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