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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'e 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı; kayıtlar devam ediyor

    Orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON'un yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in Google Play'deki erken kayıt sayıları 5 milyonu geçti.
    08 Mart 2021, 21:15 (18 sa.)
    6,4b
    46
    18
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'e 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı; kayıtlar devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in erken kayıt sayısı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu

    Yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu ve duyurunun hemen ardından da erken kayıt başlamıştı. Yapılan son açıklamaya göre yaklaşık 1 hafta içerisinde oyuna 5 milyon kişi ön kayıt yaptırmış durumda. Burada küçük bir ayrıntı da paylaşmak gerek, oyun şu anda yalnızca Google Play'de erken kayıt aşamasında. iOS için ön kayıt daha sonra başlayacak. 

    Bu erken kayıt sayısı oyunun ne kadar büyük ilgi çektiğinin kanıtı. Oyunun çıkışı ile birlikte uzun bir süre gündemde kalacağını söyleyebiliriz. Oyunun Android için ön kayıtları devam ediyor. Aşağıdaki mağaza sayfasından oyunun ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Bu yeni PUBG oyunu PUBG: New State, grafiksel anlamda sınırları zorlaması beklenen bir oyun. Kullanılan Global Illumination teknolojisi sayesinde yalnızca daha iyi grafik değil, ayrıca daha stabil de bir oyun karşımıza çıkacak. 

    PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE KRAFTON, Inc. Aksiyon Cihaza göre değişir



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TIGERSHARK 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hile işini halletmişler mi ?
    7 den 70 e herkes hile yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Vict0ry (.. .) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mobil oyun sektörü inanılmaz bir yere doğru gidiyor. Neredeyse bütün insanlara hitap ediyor artık. Önceden oyunlar sadece PC alacak gücü olan erkeklere yetiyordu. Artık kızlar da oynuyor. Çok ciddi kitlelere hitap ediyorlar ama oyun kalitesi çok fena kötü.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Whats new kısmına artık arabayla uçarken ters takla atıp M16A4 ile 500 metreden düşmanı kafasından vurabileceğimizi de eklesinler.
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    dedi ve ön kayıt yaptı. Açılır açılmaz ilk girenlerden oldu.
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    E E_mirr (Salih Halat) 36 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Kuyruğu görmedin mi uyanık sıraya geç .d
    Yanıtla
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    ti7800 (Eddie Morra) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    COD Warzone tek geçerim. Hileci olsa bile iyi oynarsanız hilecileri bile halledersiniz.
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Codm nin yapımcısı kim 🤣🤣
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    Frank Lapidus (Batu H.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben ve tüm çevrem dahil olmak üzere tek tek pubg yi bıraktı. Bu kadar altyapı ve oyuncu kitlen varken neden doğru düzgün kontrol edemezsin ki hileyi
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    C Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mobilde nasıl hile yapıyorlar?? Pc makro dolu onu biliyoruz. Ama mobilde hile olması ilginç. Hiç duymamıştım. Nasıl yapıyorlar?
    2 Yanıt Yanıtla
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    brnk (Burak Demirbas) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Cosmos2999
    Modlu apk
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    X X4eros 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Cosmos2999
    Bazı uygulamalar ile o anda çalışan uygulamalara script injectleyebiliyorsun.
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    Artizt (Mert ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsol versiyonlarını iyileştirseler keşke, güzelim makinelerde çamur gibi görüntü var.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hardcore gamer olarak telefonda oyun oynamayı hiç bir zaman anlayamıcam sanırım :)
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    KRAFON ne ya
    [color=#4d5156]Krafton Game Union, Güney Kore merkezli bir video oyunu şirketidir.
    [color=#4d5156]KRAFTON
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6412 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    PUBG: New State, pubg ve
    5 etiket daha pubg oyunu ios ön kayıt android Mobil Teknolojiler
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