Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo

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Spotify aynı evde yaşayan kullanıcılar için ikili Premium paketini kullanıma sundu. Spotify Duo olarak adlandırılan paket aylık 23,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Dijital müzik servisi Spotify’da bugüne kadar 3 farklı Premium paket bulunuyordu. Bireysel, Aile ve öğrenci olarak adlandırılan bu paketlere yeni bir seçenek seçenek daha geldi. Spotify Duo, 26,99 TL’ye satılan Aile paketine göre 3 TL’lik fiyat avantajı sunuyor. Spotify Duo kullanmak için aynı evde yaşıyor olmak gerekiyor.

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Spotify Premium Duo, özellikle de çiftlerin kullanımına yönelik hazırlanmış çünkü bu pakette, Aile paketindeki ebeveyn denetimi özelliği bulunmuyor. Aile paketindeki ana hesap, diğer hesapların sansürsüz müzikleri dinlemesini engelleyebiliyordu. Spotify Duo’da hesaplar birbirinin dinleme tercihini değiştiremiyor. Kimin ne dinlediği gözükmüyor. Herkes kendi çalma listesini hazırlıyor.

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Spotify Aile ve Duo paketlerindeki kullanıcıların aynı evde yaşıyor olması gerekiyor. Aynı evde olmadığı halde Premium Duo aboneliği başlatanların aynı evde oturduğunu doğrulaması istenecek. Aksi takdirde Duo aboneliği Bireysel aboneliğe dönüşecek.

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