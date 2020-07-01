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    Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo

    Spotify bugün aralarında Türkiye'nin de olduğu 55 pazarda Spotify Duo aboneliğini kullanıma sundu. Aynı evde yaşayan iki kişinin kullanabildiği Duo paket 23,99 TL olarak ücretlendiriliyor.
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo
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    Spotify aynı evde yaşayan kullanıcılar için ikili Premium paketini kullanıma sundu. Spotify Duo olarak adlandırılan paket aylık 23,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

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    Dijital müzik servisi Spotify’da bugüne kadar 3 farklı Premium paket bulunuyordu. Bireysel, Aile ve öğrenci olarak adlandırılan bu paketlere yeni bir seçenek seçenek daha geldi. Spotify Duo, 26,99 TL’ye satılan Aile paketine göre 3 TL’lik fiyat avantajı sunuyor. Spotify Duo kullanmak için aynı evde yaşıyor olmak gerekiyor.

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    Spotify Premium Duo, özellikle de çiftlerin kullanımına yönelik hazırlanmış çünkü bu pakette, Aile paketindeki ebeveyn denetimi özelliği bulunmuyor. Aile paketindeki ana hesap, diğer hesapların sansürsüz müzikleri dinlemesini engelleyebiliyordu. Spotify Duo’da hesaplar birbirinin dinleme tercihini değiştiremiyor. Kimin ne dinlediği gözükmüyor. Herkes kendi çalma listesini hazırlıyor.

    Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo
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    Spotify Aile ve Duo paketlerindeki kullanıcıların aynı evde yaşıyor olması gerekiyor. Aynı evde olmadığı halde Premium Duo aboneliği başlatanların aynı evde oturduğunu doğrulaması istenecek. Aksi takdirde Duo aboneliği Bireysel aboneliğe dönüşecek.



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    KoşanBalık (hazar ...) 1 hf. en beğenilen
    3 TL fark ile aile paketi alır herkes. Bu nasıl fiyatlandırma böyle
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    kucukyenici 1 hf. KoşanBalık
    Yabancı mantığı. Bir ailede 2 kişi var ve kimse ile paylaşma dertleri yok, belki aklııarına bile gelmez. Böyle bir kültür yok.

    Bizde alırsın aile paketi, 6 kişiye pay edersin.
    Yanıtla +2
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    limitofthemind (Mind Meister) 1 hf. KoşanBalık
    Amaçları da o :)
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    Evil.Morty 1 hf. Guaire
    O halde araştırma yapmasını bilmiyorsunuz ve beceremediğiniz için bir şeyi kötülemeye çalışıyorsunuz. Ayıp

    spotify.com ile giriş yapın sonra da mevcut planları açın ve en altta ki premium'u iptal edin tuşuna basarak iptal edebilirsin.
    Ama senin için görselde koyacağım.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    O halde araştırma yapmasını bilmiyorsunuz ve beceremediğiniz için bir şeyi kötülemeye çalışıyorsunuz. Ayıp spotify.com ile giriş yapın sonra da mevcut ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf. Evil.Morty
    Bende öyle bir seçenek yok. Olsa zaten iptal edecektim. Olsa zaten burada böyle bir şey yazmaya gerek de görmeyecektim.
    Yanıtla +1
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    hobametin (Metin KAHRAMAN) 1 hf.
    2 yıldır kullanıyordum. Artık youtube'a geçtim dünyam genişledi resmen. Remixe hasret kalmış kurumuşum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    astegon (astegon CF) 1 hf. hobametin
    Kesinlikle aynı fikirdeyim. Youtube spotify'ı ezdi geçti bana göre.

    Muazzam bir arşiv var.

    Spotify'da 3 ay 0.99 TL kullandım. Youtube da 3 ay bedava denedim. Aynı anda.

    Youtube çok çok başarılı.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    MReyiz 5 gün
    Hem pc hem telefon hem ps4 aktif kullandığım için Spotify dan vazgeçmek pek mantıklı değil.
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    gothamcity (Sinan ) 6 gün
    Aile paketini tercih ederim
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf.
    Apple Music aile aboneliği aylık 20,99 TL. Ama çalma listeleri genelde güzel olmuyor. Tamam diyelim bu yüzden Spotify kullanıyorsun 3 TL daha fazlaya 6 hesap kullanılabiliyor. Niye alınsın ki böyle bir şey?
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    uzun zaman oldu spotify bırakalı youtube premium ile devam ediyorum videolarda reklamı çekemem youtube de şu saatten sonra. music uygulaması da gayet yeterli
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    gun (Gün Oksay) 6 gün homosapiens17
    YouTube music mi YouTube premium mu ?
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 1 hf. yeni yorumcu
    Saçma fiyatlandırma aile paketine devam
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 1 hf.
    Fiyatlandirma berbat
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf.
    fiyatlandırması anlamsız geldi bana
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    ppobelter 1 hf.
    Yasaklamasınlar bunu da
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    snoppy 1 hf.
    Aile paketini zaten 2 kişi kullanıyorum şu an. Bunun fiyatlandırması çok saçma olmuş, Duo pakete geçmek için bir neden yok!
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    zero fear 1 hf.
    Ödediğin kadar kullan mantığı kötü oluyor bu tür servislerde.. İstersen 10 yıl kullan elde hiçbir şey kalmıyor, bir ay ödeyemesen müzikten mahrumsun. Bu nedenle uzun bir süre kullandıktan sonra iptal ettirdim.
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    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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