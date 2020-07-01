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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada sosyal medyaya düzenleme yapılması için çalışma yapıldığını ve yakında Meclis’e teklif sunulacağını duyurdu.
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada sosyal medyaya düzenleme yapılması için çalışma yapıldığını ve yakında Meclis’e teklif sunulacağını duyurdu.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mecralarındaki içeriklerin Türkiye’ye yakışmadığını ve bunların düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesi için kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanıp TBMM’ye sunulacağını söyledi.

    Düzenlemeye uymayana erişim engeli ve para cezası geliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyayla ilgili sözlerinin devamında “Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorlarsa yapmakta kararlıyız. Düzenleme tamamlandığında, erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız.” dedi.

    Sosyal medya düzenlemesinin hızlı bir şekilde hazırlanması ve yürürlüğe girmesi için Adalet Bakanlığı, Meclis ve ilgili tüm kurumlara çağrıda bulundu. “Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit etmiş oluyorum.” dedi.



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    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 1 hf.
    Yandaş medyanın gazeteleri satmıyor, televizyonları izlenmiyor herkes sosyal medyaya bakıyor. Z kuşağı komple sosyal medyada. Sosyal medyayı yasaklayınca insanların doğru haber almasını da engelleyebilirsiniz.



    Kısaca AKP için win-win durumu. Dikensiz gül bahçesine dönecek ülke..ne güzel
    Yandaş medyanın gazeteleri satmıyor, televizyonları izlenmiyor herkes sosyal medyaya bakıyor. Z kuşağı komple sosyal medyada. Sosyal medyayı yasaklayınca insanl...
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    5 Yanıt Yanıtla +344
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    fameka (fatih mehmet kaya) 1 hf. VirgilSollozzo
    Günümüz dünyasında doğru haberi engellemek imkansıza yakın.Onun için interneti kökten kapatmaları lazım.
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    eyoruk 1 hf. VirgilSollozzo
    Gecen uzun zamandır herhangi bir haber sitesine girip bakmadığımı farkettim. Bir haber için artık direk twitter yapıyorum. Ne ne değildir zaten orada goruluyor
    Yanıtla +6
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    ReaLGz 6 gün VirgilSollozzo
    Tam tersine herkes sosyal medyada aktif olduğu için tepki çekecektir. Bence kendi ayaklarına sıkıyorlar. Ayrıca doğru haber almayı twitter, youtube vs kapatarak engelleyemezsin. Farklı bir sürü platform ve forum var. İnsanlar alternatifi illa ki bulacaktır.
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    EGök_G70 6 gün VirgilSollozzo
    Twit yerine ok,vk vs vs kullanılabilir Netflix yerine de Amazon video (su sanırım) onu kullanır yasak olabilmesi için tr de internet erişimini kesmeleri lazım oda biraz zor
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    oziboaydino (Ozan ) 1 hf.
    dislike olayından sonra oldu ne olduysa :)
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    programmer_onur (Onur ) 1 hf. oziboaydino
    Ne farkeder. O gördüğü dislikeların sayısını artıracak işte bu düzenleme eğer hayata geçerse. Kendi ayağına sıkıyor Reis. Net.
    Yanıtla +23
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    liberti2 (gerek yok) 1 hf. oziboaydino
    #OyMoyYok dedi ya gözünü sevdiğim gençlik 😉
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    FRED BAKER (Tayfun D) 1 hf. oziboaydino
    iktidarı kaybetmekten ve yargılanmaktan korkuyor bu yaştan sonra , kendi ölene kadar bu düzeni bi şekilde elinde tutması lazım
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Jevreyzist 1 hf.
    Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir.
    2 Yanıt Yanıtla +294
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    Yorumlar (670) Yorum Yaz Forumda Gör
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa. (düzenlendi)
    Gündemi takip ederseniz uzaya gidenler de düzenleme peşinde olduğunu görürdünüz. Kimse interneti Dingo'nun ahırı gibi olsun istemiyor,herkes rahatsız mevcut durumdan.
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    hakanhan68 4 sa.
    "Millet uzaya gidiyor, biz daha muratgilin damından atlayamadık." #SosyalMedyamaDokunma

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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 14 sa.
    Ben de onu diyorum işte kaptan. Ben şimdi çıkıp direkt bana hitaben "İlker sen sadece kendini haklı görüyorsun, bir senin dediğin doğru başka herkes yanlış" desen (ki diyorsun zaten) "ben de senin gibiydim eskiden kurtuldum" desen, ben bunu direkt üzerime alınırım. Çünkü direkt adımı söylüyorsun, hedef gösteriyorsun. Ama çıkıp desen ki şunlara bak ya bir tek kendileri haklı görüyorlar başka herkes yanlış eskiden ben de bunlar gibiydim çok şükür kurtuldum desen "lan bana ne, ben sadece kendimi haklı görmüyorum ki, neden üzerime alınayım, neyden kurtulacakmışım böyle biri değilken" derim. Zıplamam hemen. Öyle yani.
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    captain_turkiye 17 sa.
    Bilmem, bir bilene sormak lazım.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa.
    Eminim öyledir de ya ne kadar saçma dimi internette ne var ne yok üstüne alın, insanlarla bir de kavga et bu yüzden. Saçma sapan bir şey hiç bir mantığı yok. Ne diyoduk?
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    captain_turkiye 17 sa. (düzenlendi)
    Tabi haklısın. Burada 30-40 kişi ve onların yaptıklarından bahsediyorduk değil, sen ben deyince olmaz tabi. Senin gibi her şeyin uzmanı biri varken bu denilmez. Öyle her mesajı üzerine alınmamak lazım. Kurtuldum diyenler dendi mi o kelimeyi kullanan çoğul kişiler üzerine alınsa olay çözülecek.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa.
    Ben yapınca, sen yapınca. iyice gitti bizimki... Ya kaptan onu bırak ta hakkaten ne kadar saçma değil mi internette yazan her mesajı üstüne alınıp insanlarla münakaşa etmek.Bir insan neden yapar ki şimdi bunu? Çok manasız...
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    captain_turkiye 18 sa.
    Ah o günler. Sen "bana ne anlamayacağım, okumayacağım, ben yapınca olur ama sen yapınca olmaz" diye tutturuyordun sonra ben de cevap veremiyordum. Heyt be.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 sa.
    Evet sonra ne olmuştu? Ha tamam 2 tane SS vermiştin biri benin mesaj diğeri de senin üstüne alındığı mesaj afallamış kalmıştım bi an. Sonra ben bütün tivitırla kavga etmiştim gördüğüm mesajları üstüme alınıp. "Bana yazmışlardır lan bunu kesin..". Ne günlerri peeh...
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    captain_turkiye 20 sa.
    Yok canım sen haklısın, süpersin. Takılma diyorduk.
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    17729 kez okundu.
    430 kişi, toplam 670 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı ve
    4 etiket daha sosyal medya düzenlemesi erişim engeli Türkiye Haberleri Internet
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