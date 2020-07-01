Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada sosyal medyaya düzenleme yapılması için çalışma yapıldığını ve yakında Meclis’e teklif sunulacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mecralarındaki içeriklerin Türkiye’ye yakışmadığını ve bunların düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesi için kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanıp TBMM’ye sunulacağını söyledi.

Düzenlemeye uymayana erişim engeli ve para cezası geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyayla ilgili sözlerinin devamında “Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorlarsa yapmakta kararlıyız. Düzenleme tamamlandığında, erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız.” dedi.

Sosyal medya düzenlemesinin hızlı bir şekilde hazırlanması ve yürürlüğe girmesi için Adalet Bakanlığı, Meclis ve ilgili tüm kurumlara çağrıda bulundu. “Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit etmiş oluyorum.” dedi.

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