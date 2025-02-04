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    Spotify, tarihinde ilk kez yıllık kâr açıkladı

    Spotify, yıllarca zarar açıkladıktan sonra 2024'ün tamamında ilk kez kârlılığa ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz sene 1,14 milyar euro kâr eden şirket, kullanıcı sayısını da arttırmayı başardı.
    Spotify, tarihinde ilk kez yıllık kâr açıkladı Tam Boyutta Gör
    2008'de hizmete başlayan Spotify, yıllarca zarar açıkladıktan sonra 2024'ün tamamında ilk kez kârlılığa ulaşmayı başardı. 2023'te 532 milyon zarar açıklayan şirket, geçtiğimiz sene 1,14 milyar euro kâr ettiğini açıkladı.

    Gelirler ve kullanıcı sayısı arttı

    2023'te 13,2 milyar euro gelir elde eden Spotify, 2024'te %18 artışla 15,6 milyar euro gelir elde etti. Şirketin toplam aktif kullanıcı sayısı %12 artarak 675 milyona çıkarken, Premium abone sayısı da %11 artışla 263 milyona yükseldi.

    Spotify, 11 aylık bir süre içinde Premium aboneliklerinin fiyatını iki kez artırmasına rağmen abonelik sayısını arttırmayı başardı. Şirket, ABD'de Premium fiyatını Temmuz 2023'te aylık 9,99 dolardan 10,99 dolara, Haziran 2024'te ise 11,99 dolara yükseltmişti. Türkiye'de Spotify'ın bireysel Premium abonelik fiyatı ise 59,99 TL.

    Spotify, geçtiğimiz sene müzik hizmetini yeni yapay zeka destekli çalma listeleri ve sesli kitap özellikleri ile geliştirdi.  Ancak Spotify'ın uzun zamandır vaat ettiği kayıpsız ses seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği hala belirsizliğini koruyor.

    Kaynakça https://newsroom.spotify.com/2025-02-04/spotify-reports-fourth-quarter-2024-earnings/ https://www.theverge.com/news/605709/spotify-earnings-q4-2024-profitability
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