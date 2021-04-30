Spotify'ın şikayetinin ardından Apple'a 27 milyar dolar para cezası gelebilir

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Avrupa Komisyonu, Apple'ı müzik akışı alanında rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı. Komisyon, App Store uygulama mağazası kurallarının rakip müzik hizmetlerini adil olmayan bir şekilde kısıtladığını söylüyor.

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Spotify, 2019 yılında Apple hakkında bir şikayette bulunmuştu. Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu yetkilisi Margrethe Vestager, Spotify'dan gelen ilk şikayetin ardından Apple'ın, uygulama mağazası politikaları ile rekabet yasasını ihlal ettiğine dair bir "ön bulguya" ulaştıklarını söyledi.

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Komisyon, özellikle Apple'ın uygulama mağazası aracılığıyla müzik akışı uygulamalarının dağıtımında baskın bir konuma sahip olduğuna inanıyor. AB, Apple'ın geliştiricilerden talep ettiği iki noktaya odaklandı:

Bunlardan biri Apple'ın kendi uygulama içi satın alım sisteminin kullanılmasını zorunlu kılması ki Apple bunun için %30 komisyon alıyor.

Diğeri ise uygulama geliştiricilerin kullanıcıları uygulama dışı diğer satın alım seçenekleri hakkında bilgilendirmesinin yasak olması. Böylelikle kullanıcılar hizmete uygulama dışında "daha ucuza" abone olabileceklerinin farkında olmuyorlar.

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Apple'ın yanıt vermek için 12 hafta süresi var

Avrupa Komisyonu, yüzde 30'luk komisyonun veya diğer bir deyişle "Apple vergisinin" tüketiciler için yüksek fiyatlara yol açtığını belirledi. Yapılan açıklamada birçok müzik akışı sağlayıcısının bu ücreti son kullanıcıya yansıtarak fiyatları arttırdığı ifade edildi.

Apple'ın önümüzdeki 12 hafta içinde Avrupa Komisyonu'na yanıt vermesi gerekecek. Eğer şirket AB kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa yıllık gelirinin %10'una kadar para cezasına çarptırılabilir. Cupertinolu teknolji devi geçen yıl 274.5 milyar dolar kazanmıştı. Bu da şirkete kesilecek para cezasının 27.5 milyar dolara kadar çıkabileceği anlamına geliyor.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2061

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