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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify'ın şikayetinin ardından Apple'a 27 milyar dolar para cezası gelebilir

    Avrupa Komisyonu, Spotify'ın şikayeti üzerine soruşturma başlattığı Apple'ın rekabet yasasını ihlal ettiğine dair bir "ön bulguya" ulaştığını açıkladı. Apple'a ağır bir para cezası kesilebilir.
    30 Nisan 2021, 19:48 (Güncellendi, 3 sa.)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Spotify'ın şikayetinin ardından Apple'a 27 milyar dolar para cezası gelebilir
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    Avrupa Komisyonu, Apple'ı müzik akışı alanında rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı. Komisyon, App Store uygulama mağazası kurallarının rakip müzik hizmetlerini adil olmayan bir şekilde kısıtladığını söylüyor.

    Ayrıca Bkz. "Realme Watch 2 tanıtıldı: SpO2 ölçümü, 90 spor modu ve 12 gün pil ömrü"

    Spotify, 2019 yılında Apple hakkında bir şikayette bulunmuştu. Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu yetkilisi Margrethe Vestager, Spotify'dan gelen ilk şikayetin ardından Apple'ın, uygulama mağazası politikaları ile rekabet yasasını ihlal ettiğine dair bir "ön bulguya" ulaştıklarını söyledi.

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    Komisyon, özellikle Apple'ın uygulama mağazası aracılığıyla müzik akışı uygulamalarının dağıtımında baskın bir konuma sahip olduğuna inanıyor. AB, Apple'ın geliştiricilerden talep ettiği iki noktaya odaklandı:

    Bunlardan biri Apple'ın kendi uygulama içi satın alım sisteminin kullanılmasını zorunlu kılması ki Apple bunun için %30 komisyon alıyor.

    Diğeri ise uygulama geliştiricilerin kullanıcıları uygulama dışı diğer satın alım seçenekleri hakkında bilgilendirmesinin yasak olması. Böylelikle kullanıcılar hizmete uygulama dışında "daha ucuza" abone olabileceklerinin farkında olmuyorlar.

    Spotify'ın şikayetinin ardından Apple'a 27 milyar dolar para cezası gelebilir
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    Apple'ın yanıt vermek için 12 hafta süresi var

    Avrupa Komisyonu, yüzde 30'luk komisyonun veya diğer bir deyişle "Apple vergisinin" tüketiciler için yüksek fiyatlara yol açtığını belirledi. Yapılan açıklamada birçok müzik akışı sağlayıcısının bu ücreti son kullanıcıya yansıtarak fiyatları arttırdığı ifade edildi.

    Apple'ın önümüzdeki 12 hafta içinde Avrupa Komisyonu'na yanıt vermesi gerekecek. Eğer şirket AB kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa yıllık gelirinin %10'una kadar para cezasına çarptırılabilir. Cupertinolu teknolji devi geçen yıl 274.5 milyar dolar kazanmıştı. Bu da şirkete kesilecek para cezasının 27.5 milyar dolara kadar çıkabileceği anlamına geliyor.



    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2061
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Biz de toplayalım elmadan.
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    Ussuz (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ABD Avrupalı şirketlere, Avrupa ABD'li şirketlere ceza kesiyor ortada anlaşinda insan gücünü israf etmeyin boş yere
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