SSD fiyatları düşüyor, HDD fiyatları ise artış gösteriyor

Hayır, başlığı yanlış okumadınız! Digitimes'ın haberine göre SSD sürücülerde fiyatlar düşerken, HDD'lerde yani yıllardır kullandığımız geleneksel mekanik disklerde ise fiyatlar yükseliyor. Yılın ikinci yarısının başlangıcınden bu yana Intel ve AData'nın, pazardaki penetrasyon oranını arttırabilmek adına, SSD fiyatlarında %10-15 seviyesinde indirim yaptıkları belirtiliyor.
Yeni nesil üretim teknolojileriyle birlikte firmaların, 20nm fabrikasyon sürecine yaklaşmalarına paralel olarak üretim maliyetleri düşen NAND flash bellek yongalarına paralel olarak SSD sürücülerin fiyatları da düşüyor. Geleneksel diskler ile kıyaslandığında fiyatları hâlâ 10 kata kadar daha yüksek olan SSD'lerin, yeni indirimlerle pazardaki talebi arttıracakları düşünülüyor.
Bilgisayarlarımızda kullandığımız geneksel depolama sürücülerinde ise fiyatlar yükseliyor. Digitimes'ın aynı haberine göre, Seagate, Western Digital, Toshiba ve Hitachi GST, içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek diliminde üretim kapasitelerinde kısıntıya giderken, buna bağlı olarak fiyatların yükseldiği ve örneğin 500GB'lık modelde %4-5 artış olduğu bildiriliyor.
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hdd lerin devri kapanması çok zor.Bilgi güvenliği anlamında hala hdd ler ssd lerden çok önde.Malum birde gb başına fiyat konusu var.Artık hdd lerin tek görevi yedek alma olmuş durumda.
"Samsung 502HJ" nin fiyatı Gigatek hariç diğer 3 yerde uçmuş.
teknofiyat.com/...
Ama Seagate fiyatlarında artış olmamış ilginç
teknofiyat.com/...
bu söylediginize kesinlikle bende böyle olmalı şeklinde katılıyorum. gerçi var bu tür bazı ssdler ancak çok daha pahalı nedense, oysa bana göre bi nevi çıplak kabinsiz oldugu için daha ucuz olmalılar.pc içinde bir yuva kalabalıgı yerine pcex slotuna takıp sabitlemek hem alandan biraz daha tasarruf hemde montajlama kolaylıgı ile hız/ fiyat dengesiyle birlikte görüntü açısından da düzeltmeler yapılmalı.
bu arada sormak istiyorum, 64 gb lık bir ssd ile 3/5 oyun ve sistem kurulumu için uygun bir kapasite olabilirmi. ort 250 tl lik fiyatlarıyla tercih edilebilir en iyi kapasite olarak düşünmekteyim çünkü.
Ayrıca 500gblık sabit diskler kalksa ve en az 1tb sabit disk alınsa fiyatlarıda 150lira civarında olsa
birbirlerine yaklaşsa yeni bilgisayar alacaklar zaten SSD oyuna bir katkısı olmuyor alıyım 70liradan hddyi geçim diyemiyecek ve 50lira 100lira fazla verip SSD alacak..
Benim gibi Depolama ihtiyacı olmayan biri için SSD çok avantajlı gelecek..
Zaten Mekanik diskleride aslında Harici usb3.0 yapmaları lazım bilgisayarda SSD olmalı depalama isteyenlerde Harici Usb3.0 mekanik disk almalı diye düşünüyorum..
Hani muhabbet arasında benim makinede SSD var demek isteyenler olabilir belki, kapasite sorarlarsa da önemli olan boyu değil işlevi dersiniz.
SSD ve mekanik disklerdeki kapasite farkı önümüzdeki 5 yıl mekanik diskleri öldüremeyeceği gerçeğini gösteriyor bizlere.
Kimse HDD satışlarını durdur SSD sat demiyor ki? Ya da öyle diyorlar da ben mi anlamadım. İşi takip edenler bilir. Çok iyi bir strateji ile girmediği sürece genelde yeni firmalar pek tutunamaz. Seagate e de açıkçası çip teknolojileri konusunda başarılı diyemeyiz. Ürettikleri HDD lere yazdıkları bioslar bile sorunlu çıkıyor artık.
Gerçi tahminen çoktan SSD çalışmalarına başlamışladır da henuz rayına oturmamıştır işler. Çüni, tamam elinde bir pasta var ama SSD ler zaten segment olarak çok ayrı bir kulvarda. Yani SSD satsa HDD satışları düşmez zira 5400rpm lik modeller domine bir durumda şu an piyasada. Mesela ben perfomans için 2 tane HD502HD alıp raid kurum. İşletim sistemi için 250GB ını ayırdım. 700GB ı falan da öyle bıraktım bir şey yüklemiyorum. İnternetten inirdiğim ufa şeyler için geçici kayıt adresi olarak kullanıyorum.
Şu an kullandığım alan ise 32GB. Yani 60-120GB lık bir SSD benim için yeterli. Film arşivim için ise 2 tane 2TB, 2 tane 1,5TB var ( birinci ikinci elde satılığa çıkardım. ). Yani seagate destek olsa nolur olmasa ne olur. SSD de albette yerini alacak gelecekte ve hızlı geliyor da. Yani kaçınılmaz olan bir şey var ise ancak hazırlık yaparsın. Zira seagate i şu an mekanik diskte kurataracak bir şey yok.
SAYGILARLA
Bu haberin doğruluk payına inanmak istiyorsanız 1 ay önce ile şimdiki ssd fiyatlrını karşılaştırın nerede bu ucuzlama? yurt dışında iniyorsa Türkiyede'de inmesi lazım sonuçta bu ssd'leri üreten firma bu fiyatı belirler. Hükümetler yada satıcılar değil.