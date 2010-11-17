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SSD fiyatları düşüyor, HDD fiyatları ise artış gösteriyor

8 yıl
44,1b
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63
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hayır, başlığı yanlış okumadınız! Digitimes'ın haberine göre SSD sürücülerde fiyatlar düşerken, HDD'lerde yani yıllardır kullandığımız geleneksel mekanik disklerde ise fiyatlar yükseliyor. Yılın ikinci yarısının başlangıcınden bu yana Intel ve AData'nın, pazardaki penetrasyon oranını arttırabilmek adına, SSD fiyatlarında %10-15 seviyesinde indirim yaptıkları belirtiliyor.

Yeni nesil üretim teknolojileriyle birlikte firmaların, 20nm fabrikasyon sürecine yaklaşmalarına paralel olarak üretim maliyetleri düşen NAND flash bellek yongalarına paralel olarak SSD sürücülerin fiyatları da düşüyor. Geleneksel diskler ile kıyaslandığında fiyatları hâlâ 10 kata kadar daha yüksek olan SSD'lerin, yeni indirimlerle pazardaki talebi arttıracakları düşünülüyor.

Bilgisayarlarımızda kullandığımız geneksel depolama sürücülerinde ise fiyatlar yükseliyor. Digitimes'ın aynı haberine göre, Seagate, Western Digital, Toshiba ve Hitachi GST, içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek diliminde üretim kapasitelerinde kısıntıya giderken, buna bağlı olarak fiyatların yükseldiği ve örneğin 500GB'lık modelde %4-5 artış olduğu bildiriliyor.


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umut9334 3 yıl
O günden bugüne fiyatlar makul seviyeye inmiş. Bu haber yayınlandığında 60gb ssd 250 tl imiş, şuan 240 gb 250 tl civarında. Hakkını veren bir bileşen sonuna kadar tavsiye ederim. HDD'lerin devri kapanması lazım artık.
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-MoDeStUs- 3 yıl umut9334
umut9334

O günden bugüne fiyatlar makul seviyeye inmiş. Bu haber yayınlandığında 60gb ssd 250 tl imiş, şuan 240 gb 250 tl civarında. Hakkını veren bir bileşen sonuna kadar tavsiye ederim. HDD'lerin devri kapanması lazım artık.

hdd lerin devri kapanması çok zor.Bilgi güvenliği anlamında hala hdd ler ssd lerden çok önde.Malum birde gb başına fiyat konusu var.Artık hdd lerin tek görevi yedek alma olmuş durumda.
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nakruf34 7 yıl
HDD fiyatlarının yukselmısının sebebı SSD dısklerın kısa surede o kapasıteye ulasamıyacagından kaynaklanıyor, ayrıca SSD dısklerın dusmesı ısımıze gelır performans kucumsenemez...
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Artışlar yansımış evet.

"Samsung 502HJ" nin fiyatı Gigatek hariç diğer 3 yerde uçmuş.
teknofiyat.com/...

Ama Seagate fiyatlarında artış olmamış ilginç

teknofiyat.com/...
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brev 8 yıl
Sanırım HardDisk kapasite olarak SSD'lerden her zaman üstün olacaklar.Genede bekleyip görmek lazım.Bu SSD'lerin ne olacağı belli olmaz.Bakarsın 100Gb,1TB,10TB...derken Harddisk'leri müzelerde görmeye başlarız.
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sentanoo 8 yıl
bence ileride saece kart satın alıcaz ekran kartı gibi olucak hddler takıcan bir tane pcı-e slotuna ordan kullanıcaksın =))
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sedoman34 8 yıl

sentanoo

bence ileride saece kart satın alıcaz ekran kartı gibi olucak hddler takıcan bir tane pcı-e slotuna ordan kullanıcaksın =))


bu söylediginize kesinlikle bende böyle olmalı şeklinde katılıyorum. gerçi var bu tür bazı ssdler ancak çok daha pahalı nedense, oysa bana göre bi nevi çıplak kabinsiz oldugu için daha ucuz olmalılar.pc içinde bir yuva kalabalıgı yerine pcex slotuna takıp sabitlemek hem alandan biraz daha tasarruf hemde montajlama kolaylıgı ile hız/ fiyat dengesiyle birlikte görüntü açısından da düzeltmeler yapılmalı.

bu arada sormak istiyorum, 64 gb lık bir ssd ile 3/5 oyun ve sistem kurulumu için uygun bir kapasite olabilirmi. ort 250 tl lik fiyatlarıyla tercih edilebilir en iyi kapasite olarak düşünmekteyim çünkü.
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::Ashes:: 8 yıl
Aslında SSDlerde o kadar pahalı değil sadece 64 gb SSd sandforceların 200lira civarına inmesi yeterli gelir diye düşünüyorum..
Ayrıca 500gblık sabit diskler kalksa ve en az 1tb sabit disk alınsa fiyatlarıda 150lira civarında olsa
birbirlerine yaklaşsa yeni bilgisayar alacaklar zaten SSD oyuna bir katkısı olmuyor alıyım 70liradan hddyi geçim diyemiyecek ve 50lira 100lira fazla verip SSD alacak..
Benim gibi Depolama ihtiyacı olmayan biri için SSD çok avantajlı gelecek..
Zaten Mekanik diskleride aslında Harici usb3.0 yapmaları lazım bilgisayarda SSD olmalı depalama isteyenlerde Harici Usb3.0 mekanik disk almalı diye düşünüyorum..
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okean 8 yıl
100 lira civarına SSD isteyenler için kingston şöyle bişi yapmış: teknobiyotik.com/...

Hani muhabbet arasında benim makinede SSD var demek isteyenler olabilir belki, kapasite sorarlarsa da önemli olan boyu değil işlevi dersiniz.
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prescott2400 8 yıl
şu an en mantıklı işlem hybrid sistem kullanmak. yani işletim sistemi ve programları düşük kapasiteli alınabilir ssd diske kurmak ve arşivleri büyük kapasiteli mekanik diskte saklamak. mantıklı düşünülürse hıza ihtiyaç duyan sadece işletim sistemi ve programlar.
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aspirin_00 8 yıl
öyle demelerine bakamyın ssd ler satışlarda yok satarsa hdd ler elde kalacak pahalı olması satış stratejisine ters düşer ozaman kim istemez zarar etmeden çok ucuz fiyata satış yaptırmayı
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barhonda 8 yıl
ssd alınabilirlik 2 yılı bulur diye düşünüyorum
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KiLLeR© 8 yıl

aspirin_00

öyle demelerine bakamyın ssd ler satışlarda yok satarsa hdd ler elde kalacak pahalı olması satış stratejisine ters düşer ozaman kim istemez zarar etmeden çok ucuz fiyata satış yaptırmayı



SSD ve mekanik disklerdeki kapasite farkı önümüzdeki 5 yıl mekanik diskleri öldüremeyeceği gerçeğini gösteriyor bizlere.
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Batuist 8 yıl
seagate bir bir firmanın oldukça köklü ve yerleşmiş mekanik disk üretim tesisleri bulunuyor.. ve bu mekanik diksler hala en fazla satan diksler ve adamlara yılda milyarlarca dolar kar getiriyor.. adamlar tüm bu tesisleri kaldırıp milyarlarca dolar gelir getiren tekneyi niye batırsınlar ki?? bu mekanik diskler daha en az on sene bizlerle olacak.. çünkü ssdler hem pahalı hemde mekanik disklere oranla kapasiteleri çok düşük. mekanikler daha ucuz ve yüksek kapasiteli.. ne zamanki intel yada diğerleri hem ucuz hemde yüksek kapasiteli ssd üretir ise o zaman seagate de mecburen ssdye geçiş yapacak.. o zaman şimdi adamların geçmesi için sebep yok.. gerçi firmanın ssd çözümleri var ama sadece kurumsal pazara hitap ediyorlar.. biz işletim sistemini kuralım şimdilik ben ona bile razıyım.. elde edeceğimiz performans getirisi bile oldukça tatminkar olacaktır..
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DigitalWorld 8 yıl

Batuist

seagate bir bir firmanın oldukça köklü ve yerleşmiş mekanik disk üretim tesisleri bulunuyor.. ve bu mekanik diksler hala en fazla satan diksler ve adamlara yılda milyarlarca dolar kar getiriyor.. adamlar tüm bu tesisleri kaldırıp milyarlarca dolar gelir getiren tekneyi niye batırsınlar ki?? bu mekanik diskler daha en az on sene bizlerle olacak.. çünkü ssdler hem pahalı hemde mekanik disklere oranla kapasiteleri çok düşük. mekanikler daha ucuz ve yüksek kapasiteli.. ne zamanki intel yada diğerleri hem ucuz hemde yüksek kapasiteli ssd üretir ise o zaman seagate de mecburen ssdye geçiş yapacak.. o zaman şimdi adamların geçmesi için sebep yok.. gerçi firmanın ssd çözümleri var ama sadece kurumsal pazara hitap ediyorlar.. biz işletim sistemini kuralım şimdilik ben ona bile razıyım.. elde edeceğimiz performans getirisi bile oldukça tatminkar olacaktır..



Kimse HDD satışlarını durdur SSD sat demiyor ki? Ya da öyle diyorlar da ben mi anlamadım. İşi takip edenler bilir. Çok iyi bir strateji ile girmediği sürece genelde yeni firmalar pek tutunamaz. Seagate e de açıkçası çip teknolojileri konusunda başarılı diyemeyiz. Ürettikleri HDD lere yazdıkları bioslar bile sorunlu çıkıyor artık.

Gerçi tahminen çoktan SSD çalışmalarına başlamışladır da henuz rayına oturmamıştır işler. Çüni, tamam elinde bir pasta var ama SSD ler zaten segment olarak çok ayrı bir kulvarda. Yani SSD satsa HDD satışları düşmez zira 5400rpm lik modeller domine bir durumda şu an piyasada. Mesela ben perfomans için 2 tane HD502HD alıp raid kurum. İşletim sistemi için 250GB ını ayırdım. 700GB ı falan da öyle bıraktım bir şey yüklemiyorum. İnternetten inirdiğim ufa şeyler için geçici kayıt adresi olarak kullanıyorum.

Şu an kullandığım alan ise 32GB. Yani 60-120GB lık bir SSD benim için yeterli. Film arşivim için ise 2 tane 2TB, 2 tane 1,5TB var ( birinci ikinci elde satılığa çıkardım. ). Yani seagate destek olsa nolur olmasa ne olur. SSD de albette yerini alacak gelecekte ve hızlı geliyor da. Yani kaçınılmaz olan bir şey var ise ancak hazırlık yaparsın. Zira seagate i şu an mekanik diskte kurataracak bir şey yok.
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Rock_Rage 8 yıl
Seagate gibi mekanik disk ureticeleri yıllarca daha piyasada olacaklar ssdler 2-3 yıl içersinde butun piyasayı domine etme gibi durumları yok piyasa suan mekanik disklerin hakimiyeti ile yonetilmektedir.Ssd nin piyasada hukum surmesi için en azından dunya uzerindeki her pc kullanıcısının 1 adet ssd ye sahip olması gerekirki onumuzdeki 10 yıllık surec içinde ancak olabilir.Unutmayinki bu tarz yenikler sunucu pazarında doyuma ulastıktan sonra son kullanıcıya aktarılır halen sunucular 15k scsi kullanırken ssd nin piyasadaki hakimiyeti uzak ,seagate gibi markalarında omru uzun olur.Hem kapasite hemde fiyatlar suanki hdd fiyatlarına gelirse insanlar eskisi yerine yeni teknoloji almaya baslıcaklardır boyle yaygınlasma sureci baslamıs olacaktır.Suan 1Tb ssd fiyatı verebilecek arkadaslar varsa gorelim ne kadarmıs 1tb mekanik disk ortalama 100$ bu fiyata inince mekanik disk ureticilerinin ne yapacagını dusunuruz.(Gerci onlar zaten yıllar oncesinden dusunmeye baslamıslardır)
SAYGILARLA
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BehramX 8 yıl
yalan haber bu harddisk satışları Türkiye'de istenildiği gibi değil bu haberi yayarak milleti gözünü korkutmayı planlıyorlar bu şekilde harddisk bakın pahalı oluyor gidin alın demek isteniyor.
Bu haberin doğruluk payına inanmak istiyorsanız 1 ay önce ile şimdiki ssd fiyatlrını karşılaştırın nerede bu ucuzlama? yurt dışında iniyorsa Türkiyede'de inmesi lazım sonuçta bu ssd'leri üreten firma bu fiyatı belirler. Hükümetler yada satıcılar değil.
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