SSD fiyatları düşüyor, HDD fiyatları ise artış gösteriyor

Hayır, başlığı yanlış okumadınız! Digitimes'ın haberine göre SSD sürücülerde fiyatlar düşerken, HDD'lerde yani yıllardır kullandığımız geleneksel mekanik disklerde ise fiyatlar yükseliyor. Yılın ikinci yarısının başlangıcınden bu yana Intel ve AData'nın, pazardaki penetrasyon oranını arttırabilmek adına, SSD fiyatlarında %10-15 seviyesinde indirim yaptıkları belirtiliyor.

Yeni nesil üretim teknolojileriyle birlikte firmaların, 20nm fabrikasyon sürecine yaklaşmalarına paralel olarak üretim maliyetleri düşen NAND flash bellek yongalarına paralel olarak SSD sürücülerin fiyatları da düşüyor. Geleneksel diskler ile kıyaslandığında fiyatları hâlâ 10 kata kadar daha yüksek olan SSD'lerin, yeni indirimlerle pazardaki talebi arttıracakları düşünülüyor.

Bilgisayarlarımızda kullandığımız geneksel depolama sürücülerinde ise fiyatlar yükseliyor. Digitimes'ın aynı haberine göre, Seagate, Western Digital, Toshiba ve Hitachi GST, içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek diliminde üretim kapasitelerinde kısıntıya giderken, buna bağlı olarak fiyatların yükseldiği ve örneğin 500GB'lık modelde %4-5 artış olduğu bildiriliyor.