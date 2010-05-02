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ST-Ercisson'dan Nvidia Tegra 2'ye rakip platform: U5500

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ST-NXP Wireless ve Ericsson Mobile, akıllı telefon pazarındaki artan rekabete, sınıfının en hızlıları arasında olacak yeni bir platform ile dahil olmayı planlıyor. Yüksek performans ve çoklu ortam odaklı telefonlar için geliştirilen U5500 isimli yeni platform, sahip olduğu özelliklerle göz dolduruyor.

Çift çekirdekli ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan yeni nesil platform, düşük güç tüketimli LP-DDR2 bellek ara birimini kullanıyor. HSPA+ genişbant modem donanımlı platformun grafik alt yapısını yine bir ARM tasarımı olan Mali 400 GPU'su karşılıyor. ARM'dan yapılan açıklamaya göre, Mali 400 GPU'su, oyun konsollarında yer alacak 2D/3D performansına sahip dolayısıyla akıllı telefon cephesinde oldukça rekabetçi olacak.

12 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera desteğine sahip olan ve 720p video kaydına olanak tanıyan ST-Ericsson U5500, yüksek çözünürlüklü ekran, WiFi, Bluetooth, GPS, USB ve TV çıkışı gibi özelliklerle birlikte Android ve Symbian gibi yaygın işletim sistemlerine destek sunuyor. Nvidia Tegra 2 gibi platformlara rakip olması beklenen U5500'ün örneklendirmesine yaz aylarında başlaması planlanıyor.


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dellino 9 yıl
ST-NXP Wireless ve Ericsson Mobile
Bu durum Sony ve Ericsson'ın ayrılığının sinyalleri olabilir.
Bekleyelim görelim.
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DemirKipi 9 yıl

dellino
ST-NXP Wireless ve Ericsson Mobile
Bu durum Sony ve Ericsson'ın ayrılığının sinyalleri olabilir.
Bekleyelim görelim.

Öyle bir sinyal yok merak etme. Bir firma birden çok firma ile anlaşma yapabilir. Bu normal bir şeydir. Ayrıca Sony Ericsson telefon pazarında rakip olurken ST-Ericsson Nvidia Tegra 2'ye rakip olmaya çalışıyor. Sony ve Ericsson birbirlerini seviyorlar. Onca yılın alışkanlığı bir anda ayrılığa dönüşmez merak etme. Hele bir de 2010 ilk çeyreğinde kâr yapmaya başlamışken...
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