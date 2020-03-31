Stack Overflow uzun zamandır beklenen karanlık moda sahip oluyor

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Geliştiriciler için soru-cevap platformu, kullanıcılar tarafından en çok istenen özellik olan karanlık modu sonunda kazanıyor.

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Açıklanana göre karanlık moda geçmek için “Profili düzenle ve ayarlar” kısmına gelip “Tercihler” seçeneğine girmek gerekiyor.

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Karanlık modu geliştirmesi bir yıl süren firma, bu yıl düzenledikleri firma içi bir hackathonda mühendislerden birinin “ultra karanlık mod” fikrini ortaya atması üzerine çalışmalar hızlanmış ve o gün mühendis tarafından yapılan çalışmalar, bugün kullanıma sunulan karanlık modun kodları arasına girmiş. Firma, buna bağlı olarak ultra karanlık modu bir sürpriz olarak kullanıcıların kullanımına sadece 1 ve 3 Nisan arasında sunuyor.

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Stack Overflow, karanlık modu beta dışına bu yılın ikinci çeyreği kapanmadan getirmeyi hedefliyor.

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