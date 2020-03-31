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    Stack Overflow uzun zamandır beklenen karanlık moda sahip oluyor

    Yazılım geliştiricileri ve mühendisleri tarafından yoğun şekilde soru-cevap için kullanılan Stack Overflow platformu, sonunda karanlık mod güncellemesini alıyor.
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    Diğer Yazılım
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Stack Overflow uzun zamandır beklenen karanlık moda sahip oluyor
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    Geliştiriciler için soru-cevap platformu, kullanıcılar tarafından en çok istenen özellik olan karanlık modu sonunda kazanıyor. 

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    Açıklanana göre karanlık moda geçmek için “Profili düzenle ve ayarlar” kısmına gelip “Tercihler” seçeneğine girmek gerekiyor.

    Stack Overflow uzun zamandır beklenen karanlık moda sahip oluyor
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    Karanlık modu geliştirmesi bir yıl süren firma, bu yıl düzenledikleri firma içi bir hackathonda mühendislerden birinin “ultra karanlık mod” fikrini ortaya atması üzerine çalışmalar hızlanmış ve o gün mühendis tarafından yapılan çalışmalar, bugün kullanıma sunulan karanlık modun kodları arasına girmiş. Firma, buna bağlı olarak ultra karanlık modu bir sürpriz olarak kullanıcıların kullanımına sadece 1 ve 3 Nisan arasında sunuyor. 

    Ayrıca Bkz. "Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve Twitch'te rekor"

    Stack Overflow, karanlık modu beta dışına bu yılın ikinci çeyreği kapanmadan getirmeyi hedefliyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 15 dk.
    Stackoverflow gibi kodlama üzerine bir site için karanlık mod olması zaten çok önemli. Aksi taktirde iyice göz yoruyor kodlar. Diğer yandan mühendislik, 1 yıl zaman falan bunlar bana hala şaşırtıcı geliyor. Yani css değil mi olay? Ne 1 senesi ne mühendisliği. Bakıyorsun dev firmalarda 2-3 sene uğraşıyor alt tarafı karanlık mod için. Whatsapp uğraşıyor. Hani neleri yapıyorlar, alt tarafı css lik işi niye bu kadar zor yapıyorlar acaba?
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