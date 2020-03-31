Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve Twitch'te rekor

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Mount & Blade serisinin yeni oyunu Bannerlord nihayet bugün (30 Mart) itibarıyla oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık yedi yıldır büyük bir merakla beklenen oyun, çıkışının ardından piyasayalara beklentilerin de üzerinde hızlı bir giriş yaptı. Bannerlord, DOOM: Eternal'ı da geride bırakarak Steam'de bu yılın en büyük yeni oyunu oldu.

Türkiye saatiyle 14.00'da yayınlanan Bannerlord, sadece birkaç saat içerisinde 100 bin eş zamanlı oyuncu rakamını geride bırakmayı başardı. Bu yazıyı yazdığım sırada ise 178 bin eş zamanlı oyuncuyla Steam'de en çok oynanan üçüncü oyun konumunda bulunuyor. Bannerlord'un önünde yalnızca CS: GO ve Dota 2 var. PUBG, GTA V, Football Manager 2020 gibi oyunlar ise Bannerlord'un gerisinde kalmış.

Bannerlord ayrıca Twitch platformunda da bugün büyük ilgi gördü. Akşam saatlerine kadar Twitch'de en çok izlenen oyunlar kısmında Fortnite, League of Legends ve CS: GO gibi oyunları geride bırakarak birinci sırada yer aldı.

Mount & Blade II: Bannerlord şu anda Steam'de 135 TL'ye satın alınabiliyor. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahipseniz ek yüzde 10 indirimle beraber 120 TL’ye oyuna sahip olabiliyorsunuz.

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