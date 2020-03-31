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    Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve Twitch'te rekor

    Mount & Blade II: Bannerlord, Doom Eternal'ı da geride bırakarak Steam'de bu yılın en büyük açılışını yaptı. Bannerlord ayrıca Twitch platformunda da büyük ilgi gördü.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,4b
    54
    6
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve Twitch'te rekor
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    Mount & Blade serisinin yeni oyunu Bannerlord nihayet bugün (30 Mart) itibarıyla oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık yedi yıldır büyük bir merakla beklenen oyun, çıkışının ardından piyasayalara beklentilerin de üzerinde hızlı bir giriş yaptı. Bannerlord, DOOM: Eternal'ı da geride bırakarak Steam'de bu yılın en büyük yeni oyunu oldu.

     

    Türkiye saatiyle 14.00'da yayınlanan Bannerlord, sadece birkaç saat içerisinde 100 bin eş zamanlı oyuncu rakamını geride bırakmayı başardı. Bu yazıyı yazdığım sırada ise 178 bin eş zamanlı oyuncuyla Steam'de en çok oynanan üçüncü oyun konumunda bulunuyor. Bannerlord'un önünde yalnızca CS: GO ve Dota 2 var. PUBG, GTA V, Football Manager 2020 gibi oyunlar ise Bannerlord'un gerisinde kalmış.

    Bannerlord ayrıca Twitch platformunda da bugün büyük ilgi gördü. Akşam saatlerine kadar Twitch'de en çok izlenen oyunlar kısmında Fortnite, League of Legends ve CS: GO gibi oyunları geride bırakarak birinci sırada yer aldı.

    Mount & Blade II: Bannerlord şu anda Steam'de 135 TL'ye satın alınabiliyor. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahipseniz ek yüzde 10 indirimle beraber 120 TL’ye oyuna sahip olabiliyorsunuz. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EddyCue (Eddy Cue) 1 sa. en beğenilen
    valla durdular durdular, herkes evde iken, tam da zamaninda cikti.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    xAdli 10 dk.
    Epic Games de yılbaşı tatil indirimi kuponu olanlar epicten alsınlar.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 sa.
    Zaten çok beklenen bir oyundu ayrıca herkes evde ne oynasam derdindeyken çıkmasıda ayrı bir avantaj. Ülke olarak daha fazla benzer firmaya sahip olmalıyız.
    Yanıtla +3
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 sa. en beğenilen
    valla durdular durdular, herkes evde iken, tam da zamaninda cikti.
    Yanıtla +6
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 sa.
    tüm seri zaten vardı bunuda şimdi aldım 31 GB baya iyi bir dosya boyutu bakalım neler çıkacak.
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    bytradm (adem ademy) 1 sa.
    ekibin azmini takdir ettiğimden geçen hafta warbandı
    satın aldım. imkan dahilinde bunuda alabilirim.
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 sa.
    Türk Zihniyeti ile yapılmış bir oyunun bu kadar büyük bir kitle tarafından sevilmesi takdire şayan. Hele ki devamlı ötelenen yayın tarihi ile insanların bekler konumda kalmasına diyecek laf bulamıyorum. Öncelikle... Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.
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