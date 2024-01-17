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    Anlık Bildirim

    Oyunculara kötü haber: STALKER 2: Heart of Chernobyl tekrar ertelendi

    Yılın en çok beklenen oyunlarından Stalker 2 Heart of Chornobyl için yeni bir fragman paylaşıldı. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, bir kez daha ertelendi.
    STALKER 2: Heart of Chernobyl tekrar ertelendi! İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    GSC Game World tarafından geliştirilen açık dünya FPS oyunu Stalker 2: Heart of Chernobyl'denüzücü bir haber paylaşıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana sabırsızlıkla beklenen yapım, son dönemeçte bir kez daha ertelendi. Oyuncuların şimdi de Eylül ayına kadar beklemeleri gerekecek.

    5 Eylül'de PC ve Xbox Series konsollara geliyor

    Kaçıranlar için STALKER 2: Heart of Chernobyl'in geçtiğimiz yılın Nisan ayında çıkış yapması bekleniyordu. Ancak sürpriz bir şekilde 2024'ün ilk çeyreğine ertelendi. Geçtiğimiz saaatlerde ise GSC Game World, oyunun nihai çıkış tarihini içeren yepyeni bir oyun içi fragman paylaştı. Buna göre STALKER 2: Heart of Chornobyl'in "son çıkış tarihi5 Eylül olacak.

    Yaşanan gecikmenin nedeni ise basit. Hayran testlerine göre STALKER 2 tamamlandı ancak halen cilalanması gereken noktalar bulunuyor. Bildiğiniz gibi Stalker 2, Çernobil’in merkeze alındığı uçsuz bucaksız bir açık dünyada anormalliklerle dolu birinci şahıs nişancı oyunu olacak. Bu 64 kilometrekarelik devasa haritada, tehlikeli düşmanlar, ölümcül anomaliler ve yepyeni bir hikaye oyuncuları bekliyor olacak. Dolayısıyla haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim.

    Stalker 2 önerilen sistem gereksinimleri

    Stalker 2'nin önerilen sistem gereksinimleri arasında AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemci, AMD Radeon RX 5700 XT 8GB ve Nvidia RTX 2070 SUPER 8GB yer alıyor. Ayrıca kullanıcıların SSD ve 150 GB depolama alanına ihtiyacı olacak. Stalker 2'nin çıkış yaptığı ilk gün PC Game Pass'te olacağını hatırlatalım. Ek olarak halihazırda Steam (1.054 TL) ve Epic Games (345 TL) üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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