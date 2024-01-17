Oyunculara kötü haber: STALKER 2: Heart of Chernobyl tekrar ertelendi

5 Eylül'de PC ve Xbox Series konsollara geliyor
Kaçıranlar için STALKER 2: Heart of Chernobyl'in geçtiğimiz yılın Nisan ayında çıkış yapması bekleniyordu. Ancak sürpriz bir şekilde 2024'ün ilk çeyreğine ertelendi. Geçtiğimiz saaatlerde ise GSC Game World, oyunun nihai çıkış tarihini içeren yepyeni bir oyun içi fragman paylaştı. Buna göre STALKER 2: Heart of Chornobyl'in "son çıkış tarihi" 5 Eylül olacak.
Yaşanan gecikmenin nedeni ise basit. Hayran testlerine göre STALKER 2 tamamlandı ancak halen cilalanması gereken noktalar bulunuyor. Bildiğiniz gibi Stalker 2, Çernobil’in merkeze alındığı uçsuz bucaksız bir açık dünyada anormalliklerle dolu birinci şahıs nişancı oyunu olacak. Bu 64 kilometrekarelik devasa haritada, tehlikeli düşmanlar, ölümcül anomaliler ve yepyeni bir hikaye oyuncuları bekliyor olacak. Dolayısıyla haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim.
Stalker 2 önerilen sistem gereksinimleri
Stalker 2'nin önerilen sistem gereksinimleri arasında AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemci, AMD Radeon RX 5700 XT 8GB ve Nvidia RTX 2070 SUPER 8GB yer alıyor. Ayrıca kullanıcıların SSD ve 150 GB depolama alanına ihtiyacı olacak. Stalker 2'nin çıkış yaptığı ilk gün PC Game Pass'te olacağını hatırlatalım. Ek olarak halihazırda Steam (1.054 TL) ve Epic Games (345 TL) üzerinden ön sipariş verilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.