Oyunculara kötü haber: STALKER 2: Heart of Chernobyl tekrar ertelendi

Tam Boyutta Gör GSC Game World tarafından geliştirilen açık dünya FPS oyunu Stalker 2: Heart of Chernobyl'denüzücü bir haber paylaşıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana sabırsızlıkla beklenen yapım, son dönemeçte bir kez daha ertelendi. Oyuncuların şimdi de Eylül ayına kadar beklemeleri gerekecek.

5 Eylül'de PC ve Xbox Series konsollara geliyor

Kaçıranlar için STALKER 2: Heart of Chernobyl'in geçtiğimiz yılın Nisan ayında çıkış yapması bekleniyordu. Ancak sürpriz bir şekilde 2024'ün ilk çeyreğine ertelendi. Geçtiğimiz saaatlerde ise GSC Game World, oyunun nihai çıkış tarihini içeren yepyeni bir oyun içi fragman paylaştı. Buna göre STALKER 2: Heart of Chornobyl'in "son çıkış tarihi" 5 Eylül olacak.

Yaşanan gecikmenin nedeni ise basit. Hayran testlerine göre STALKER 2 tamamlandı ancak halen cilalanması gereken noktalar bulunuyor. Bildiğiniz gibi Stalker 2, Çernobil’in merkeze alındığı uçsuz bucaksız bir açık dünyada anormalliklerle dolu birinci şahıs nişancı oyunu olacak. Bu 64 kilometrekarelik devasa haritada, tehlikeli düşmanlar, ölümcül anomaliler ve yepyeni bir hikaye oyuncuları bekliyor olacak. Dolayısıyla haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim.

Stalker 2 önerilen sistem gereksinimleri

Stalker 2'nin önerilen sistem gereksinimleri arasında AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemci, AMD Radeon RX 5700 XT 8GB ve Nvidia RTX 2070 SUPER 8GB yer alıyor. Ayrıca kullanıcıların SSD ve 150 GB depolama alanına ihtiyacı olacak. Stalker 2'nin çıkış yaptığı ilk gün PC Game Pass'te olacağını hatırlatalım. Ek olarak halihazırda Steam (1.054 TL) ve Epic Games (345 TL) üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

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STALKER 2: Heart of Chernobyl tekrar ertelendi! İşte çıkış tarihi