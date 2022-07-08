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    Starlink, deniz araçları için kullanıma sunuldu: Fiyatı şaşırtıcı

    SpaceX'in uydu bazlı küresel internet hizmeti Starlink, yeni duyurulan Starlink Maritime ile deniz araçlarının kullanımına açılıyor. Yeni paket fiyatı ile şaşırtmayı başardı.
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    Starlink, deniz araçları için kullanıma sunuldu: Fiyatı şaşırtıcı
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    Elon Musk’ın uydudan internet projesi Starlink, kullanım ağını genişletmeye devam ediyor. Hizmetin hareket eden araçlarda kullanımına yönelik Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay alan şirket, tekneler, gemiler ve hatta yatlar gibi deniz araçları için Starlink Maritime paketini duyurdu. 

    350 Mbps'e ulaşan hızlar sunacak

    Daha önceki açıklamalarında Musk, Starlink’in yolcu gemileri ve uçaklar gibi hareket eden araçlarda kullanılabilir olduğunu ancak güvenilir ve verimli bir hızda çalışmadığını söylemişti. Yapılan yeni geliştirmeler ile Starlink, deniz araçlarına 350 Mbps'ye varan hızlarda yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sağlayacak.

    Kapsama alanı söz konusu olduğunda SpaceX, Starlink Maritime'ın dünyanın en uzak sularından bağlantı kurmanıza izin verdiğini söylüyor. Ancak buradaki asıl kritik nokta paketin fiyatı diyebiliriz. Aylık 5 bin dolarlık bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulan Maritime, ayrıca hizmeti kullanmak için 10 bin dolarlık bir donanım ücreti ile geliyor.

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