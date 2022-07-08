Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın uydudan internet projesi Starlink, kullanım ağını genişletmeye devam ediyor. Hizmetin hareket eden araçlarda kullanımına yönelik Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay alan şirket, tekneler, gemiler ve hatta yatlar gibi deniz araçları için Starlink Maritime paketini duyurdu.

350 Mbps'e ulaşan hızlar sunacak

Daha önceki açıklamalarında Musk, Starlink’in yolcu gemileri ve uçaklar gibi hareket eden araçlarda kullanılabilir olduğunu ancak güvenilir ve verimli bir hızda çalışmadığını söylemişti. Yapılan yeni geliştirmeler ile Starlink, deniz araçlarına 350 Mbps'ye varan hızlarda yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sağlayacak.

Bugatti imzalı elektrikli scooter piyasaya sürüldü! 2 gün önce eklendi

Kapsama alanı söz konusu olduğunda SpaceX, Starlink Maritime'ın dünyanın en uzak sularından bağlantı kurmanıza izin verdiğini söylüyor. Ancak buradaki asıl kritik nokta paketin fiyatı diyebiliriz. Aylık 5 bin dolarlık bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulan Maritime, ayrıca hizmeti kullanmak için 10 bin dolarlık bir donanım ücreti ile geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Starlink, deniz araçları için kullanıma sunuldu: Fiyatı şaşırtıcı