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    Bugatti imzalı elektrikli scooter piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

    Lüks otomobil üreticisi Bugatti, ilk elektrikli scooter modeli Bugatti 9.0'ı piyasaya sürdü. Bytech ortaklığı ile geliştirilen yeni scooter tek şarjla 35 km menzil sunacak. 
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    Bugatti imzalı elektrikli scooter piyasaya sürüldü!
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    Geçtiğimiz aylarda Bytech International ile yeni bir ortaklığa imza atan lüks otomobil devi Bugatti, ilk elektrikli scooter modeli Bugatti 9.0’ı piyasaya sürdü.

    35 km menzil kapasitesi sunacak

    Elektronik aksesuar üreticisi Bytech ile ortaklaşa geliştirilen Bugatti 9.0, yalnızca 16 kg ağırlığında ve magnezyum alaşımlı katlanabilir bir tasarımla geliyor. Bununla birlikte 700W gücünde bir elektrik motoru tarafından desteklenen ve 9 inçlik lastiklere sahip olan scooter, 30 km/s azami hız ve 35 km menzil kapasitesi sunuyor.

    Bugatti imzalı elektrikli scooter piyasaya sürüldü!
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    Teknik özellikler söz konusu olduğunda güverte aydınlatması, far, arka lamba, ön/arka dönüş sinyallerine ek olarak sürüş modu ve pil için LED bir gösterge ekranına sahip olan Bugatti 9.0'ın arkasında ise Bugatti logosunu yere yansıtan özel bir lamba bulunuyor.

    Güvenlik konusunda katlama sonrası gidonu kilitleyen bir kilit mekanizmasıel freni ve arkada elektronik ABS'den oluşan ikili bir fren sistemi ile gelenscooter, normal bir duvar prizi aracılığıyla dört saatte şarj edilebilecek. Gümüş, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Bugatti 9.0, 900 ila 1200 dolar arasında bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunuluyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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