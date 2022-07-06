Bugatti imzalı elektrikli scooter piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

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Geçtiğimiz aylarda Bytech International ile yeni bir ortaklığa imza atan lüks otomobil devi Bugatti, ilk elektrikli scooter modeli Bugatti 9.0’ı piyasaya sürdü.

35 km menzil kapasitesi sunacak

Elektronik aksesuar üreticisi Bytech ile ortaklaşa geliştirilen Bugatti 9.0, yalnızca 16 kg ağırlığında ve magnezyum alaşımlı katlanabilir bir tasarımla geliyor. Bununla birlikte 700W gücünde bir elektrik motoru tarafından desteklenen ve 9 inçlik lastiklere sahip olan scooter, 30 km/s azami hız ve 35 km menzil kapasitesi sunuyor.

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Teknik özellikler söz konusu olduğunda güverte aydınlatması, far, arka lamba, ön/arka dönüş sinyallerine ek olarak sürüş modu ve pil için LED bir gösterge ekranına sahip olan Bugatti 9.0'ın arkasında ise Bugatti logosunu yere yansıtan özel bir lamba bulunuyor.

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Güvenlik konusunda katlama sonrası gidonu kilitleyen bir kilit mekanizması, el freni ve arkada elektronik ABS'den oluşan ikili bir fren sistemi ile gelenscooter, normal bir duvar prizi aracılığıyla dört saatte şarj edilebilecek. Gümüş, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Bugatti 9.0, 900 ila 1200 dolar arasında bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunuluyor.

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Bugatti imzalı elektrikli scooter piyasaya sürüldü!