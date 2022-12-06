Starlink çanağı dondurucu Antarktika soğuklarına bile karşı koydu: İşte görüntüleri

Antarktika bildiğiniz üzere dünyadaki su rezervlerinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan son derece soğuk bir kıta. Bölgede, 2.7 milyon yıllık örnekleri inceleyen COLDEX Buz Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar çalışıyor.
Starlink terminali bana mısın demiyor
Geçen hafta sonunda bir grup bilim insanı, termometrenin sık sık Starlink çanağının çalışma sıcaklığının altına düştüğü Allan Hills bölgesinde kamp kurdu. Elektronik aletler için zaten zorlu olan bu koşullara, saniyede 15 metreye varan buzlu rüzgarlar da ekleniyor.
Tüm bu zorlu koşullara rağmen Starlink kullanıcı terminali, araştırmacıların çektikleri videolarda görüldüğü gibi sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Starlink'in şu anda dünyanın her iki kutbunda da kullanılabilir hale geldiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım