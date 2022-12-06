Starlink çanağı dondurucu Antarktika soğuklarına bile karşı koydu: İşte görüntüleri

Tam Boyutta Gör SpaceX'in Starlink uydu intenet hizmeti şüphesiz ki iletişim olanaklarını önemli ölçüde artırdı. Gezegenin en izole yerlerine bile yüksek kaliteli internet getiren sistem Antarktika'daki araştırmacılara da internet bağlantısı sağlıyor.

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Antarktika bildiğiniz üzere dünyadaki su rezervlerinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan son derece soğuk bir kıta. Bölgede, 2.7 milyon yıllık örnekleri inceleyen COLDEX Buz Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar çalışıyor.

Starlink terminali bana mısın demiyor

Geçen hafta sonunda bir grup bilim insanı, termometrenin sık sık Starlink çanağının çalışma sıcaklığının altına düştüğü Allan Hills bölgesinde kamp kurdu. Elektronik aletler için zaten zorlu olan bu koşullara, saniyede 15 metreye varan buzlu rüzgarlar da ekleniyor.

Tüm bu zorlu koşullara rağmen Starlink kullanıcı terminali, araştırmacıların çektikleri videolarda görüldüğü gibi sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Starlink'in şu anda dünyanın her iki kutbunda da kullanılabilir hale geldiğini hatırlatalım.

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