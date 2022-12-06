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    Starlink çanağı dondurucu Antarktika soğuklarına bile karşı koydu: İşte görüntüleri

    Starlink uydu internet hizmeti Antarktika'daki araştırmacılara da internet sağlıyor. Bilim insanları dondurucu soğuk ve rüzgara rağmen çalışmaya devam eden Starlink çanağının görüntülerini yayınladı.
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    Starlink dondurucu Antarktika soğuklarına bile karşı koyuyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in Starlink uydu intenet hizmeti şüphesiz ki iletişim olanaklarını önemli ölçüde artırdı. Gezegenin en izole yerlerine bile yüksek kaliteli internet getiren sistem Antarktika'daki araştırmacılara da internet bağlantısı sağlıyor.

    Antarktika bildiğiniz üzere dünyadaki su rezervlerinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan son derece soğuk bir kıta. Bölgede, 2.7 milyon yıllık örnekleri inceleyen COLDEX Buz Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar çalışıyor.

    Geçen hafta sonunda bir grup bilim insanı, termometrenin sık sık Starlink çanağının çalışma sıcaklığının altına düştüğü Allan Hills bölgesinde kamp kurdu. Elektronik aletler için zaten zorlu olan bu koşullara, saniyede 15 metreye varan buzlu rüzgarlar da ekleniyor.

    Tüm bu zorlu koşullara rağmen Starlink kullanıcı terminali, araştırmacıların çektikleri videolarda görüldüğü gibi sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Starlink'in şu anda dünyanın her iki kutbunda da kullanılabilir hale geldiğini hatırlatalım.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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