Tesla'lar artık "portakal hilesini" algılayacak

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Teslascope ekibi V10.69.3.1 numaralı son FSD beta güncellemesinde ilgi çekici bir özellik fark etti. Tesla otomobiller artık otopilot işlevi aktifken sürücülerin ellerini "gerçekten" de direksiyonda tutup tutmadığını algılayabilecek. Zira sürücüler bu gerekliliği aşmanın yollarını bulmuştu.

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Bildiğiniz üzere Tesla'lar otopilot devredeyken sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutmasını şart koşuyor. Yani otomobil tam otonom sürüş modundayken sürücünün her an kontrolü devralacak şekilde hazır olması gerekli. Bu da uygulanan kuvveti izleyen sensörler kullanılarak kontrol ediliyordu.

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Hile tespit edilirse otopilot kapatılacak

Bazı Tesla sahipleri bu zorunluluğu çeşitli yollarla aşmayı başardı. Direksiyonun arasına portakal ya da su şişesi sıkıştırmak gibi akıllıca çözümler üretildi. Yapılan hilelerden haberdar olan şirket önlem alma gereği hisstemiş görünüyor.

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Artık sistem sürücünün ellerini direksiyonda tutmadığını ve bir tür hile yaptığını tespit ederse otopilot kapatılacak. Bu özelliğin tam olarak nasıl çalıştığı henüz belli değil. Muhtemelen araç içi kameradan gelen görüntüleri dikkate alacak.

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