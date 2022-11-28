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    Tesla'lar artık "portakal hilesini" algılayacak

    Tesla otomobillerde otopilot devredeyken direksiyonu tutma zorunluluğu bazı hilelerle aşılabiliyordu. Ancak artık direksiyonun arasına portakal veya su şişesi yerleştirmek işe yaramayacak.
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    Tesla'lar artık 'portakal hilesini' algılayacak Tam Boyutta Gör

    Teslascope ekibi V10.69.3.1 numaralı son FSD beta güncellemesinde ilgi çekici bir özellik fark etti. Tesla otomobiller artık otopilot işlevi aktifken sürücülerin ellerini "gerçekten" de direksiyonda tutup tutmadığını algılayabilecek. Zira sürücüler bu gerekliliği aşmanın yollarını bulmuştu.

    Bildiğiniz üzere Tesla'lar otopilot devredeyken sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutmasını şart koşuyor. Yani otomobil tam otonom sürüş modundayken sürücünün her an kontrolü devralacak şekilde hazır olması gerekli. Bu da uygulanan kuvveti izleyen sensörler kullanılarak kontrol ediliyordu.

    Tesla'lar artık 'portakal hilesini' algılayacak Tam Boyutta Gör

    Hile tespit edilirse otopilot kapatılacak

    Bazı Tesla sahipleri bu zorunluluğu çeşitli yollarla aşmayı başardı. Direksiyonun arasına portakal ya da su şişesi sıkıştırmak gibi akıllıca çözümler üretildi. Yapılan hilelerden haberdar olan şirket önlem alma gereği hisstemiş görünüyor.

    Tesla'lar artık 'portakal hilesini' algılayacak Tam Boyutta Gör

    Artık sistem sürücünün ellerini direksiyonda tutmadığını ve bir tür hile yaptığını tespit ederse otopilot kapatılacak. Bu özelliğin tam olarak nasıl çalıştığı henüz belli değil. Muhtemelen araç içi kameradan gelen görüntüleri dikkate alacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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