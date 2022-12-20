Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti: Fakat hız düşüyor

"Starlink'in şu anda 1 milyondan fazla aktif abonesi var - bu dönüm noktasına katkıda bulunan tüm Starlink müşterilerine ve ekip üyelerine teşekkür ederiz."
Pazarlama açısından bakıldığında bu olumlu bir gelişme olsa da mevcut kullanıcılar için pek de iç açıcı bir haber değil. Zira Ookla'nın araştırmasına göre Starlink'in ortalama indirme hızı 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana tüm ülkelerde düşmeye başladı.
Adil kullanım kotası getirildi
Hızda yaşanan %9 ila %54 arasındaki düşüş Starlink altyapısının, büyüyen kullanıcı tabanıyla başa çıkamamasından kaynaklanıyor. Şirket bu sorunu çözmek için Aralık ayından itibaren ayda 1 TB'tan fazla veri tüketen müşterilerin internet hızlarını sınırlamaya başlayacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...