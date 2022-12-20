Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti: Fakat hız düşüyor

Tam Boyutta Gör Ünlü Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, Starlink uydu internet hizmetinin 1 milyon aktif abone sayısına ulaştığını duyurdu. Twitter aracılığıyla yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Starlink'in şu anda 1 milyondan fazla aktif abonesi var - bu dönüm noktasına katkıda bulunan tüm Starlink müşterilerine ve ekip üyelerine teşekkür ederiz."

Pazarlama açısından bakıldığında bu olumlu bir gelişme olsa da mevcut kullanıcılar için pek de iç açıcı bir haber değil. Zira Ookla'nın araştırmasına göre Starlink'in ortalama indirme hızı 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana tüm ülkelerde düşmeye başladı.

Adil kullanım kotası getirildi

Hızda yaşanan %9 ila %54 arasındaki düşüş Starlink altyapısının, büyüyen kullanıcı tabanıyla başa çıkamamasından kaynaklanıyor. Şirket bu sorunu çözmek için Aralık ayından itibaren ayda 1 TB'tan fazla veri tüketen müşterilerin internet hızlarını sınırlamaya başlayacağını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce çok sayıda uydunun fırlatılmasının ardından durumun daha iyiye doğru değişmesi bekleniyor. Analistlere göre Starlink bu hızla giderse yaklaşık 1.2 milyon abonesi olan pazar lideri HughesNet'i geçerek dünyanın en büyük uydu internet sağlayıcısı haline gelmesi yalnızca birkaç ay alacak.

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