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    Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti: Fakat hız düşüyor

    Starlink uydu internet hizmetinin aktif abone sayısı 1 milyonu aştı. Ancak internet erişim hızının düşmesi nedeniyle bu durum mevcut kullanıcılara olumsuz yansıyor.
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    Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Ünlü Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, Starlink uydu internet hizmetinin 1 milyon aktif abone sayısına ulaştığını duyurdu. Twitter aracılığıyla yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    "Starlink'in şu anda 1 milyondan fazla aktif abonesi var - bu dönüm noktasına katkıda bulunan tüm Starlink müşterilerine ve ekip üyelerine teşekkür ederiz."

    Pazarlama açısından bakıldığında bu olumlu bir gelişme olsa da mevcut kullanıcılar için pek de iç açıcı bir haber değil. Zira Ookla'nın araştırmasına göre Starlink'in ortalama indirme hızı 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana tüm ülkelerde düşmeye başladı.

    Adil kullanım kotası getirildi

    Hızda yaşanan %9 ila %54 arasındaki düşüş Starlink altyapısının, büyüyen kullanıcı tabanıyla başa çıkamamasından kaynaklanıyor. Şirket bu sorunu çözmek için Aralık ayından itibaren ayda 1 TB'tan fazla veri tüketen müşterilerin internet hızlarını sınırlamaya başlayacağını duyurdu.

    Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce çok sayıda uydunun fırlatılmasının ardından durumun daha iyiye doğru değişmesi bekleniyor. Analistlere göre Starlink bu hızla giderse yaklaşık 1.2 milyon abonesi olan pazar lideri HughesNet'i geçerek dünyanın en büyük uydu internet sağlayıcısı haline gelmesi yalnızca birkaç ay alacak.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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