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    Türkiye’ye gelmesi gündemde olan Starlink'in abone sayısı 2 milyonu geçti

    SpaceX geçtiğimiz Aralık ayında 1 milyondan fazla aktif aboneye sahip olan Starlink uydu internet hizmetinin 2 milyon aboneyi geçtiğini duyurdu. Şirket bunun şerefine bir promosyon da düzenledi.

    Starlink uydu internet hizmetinin abone sayısı 2 milyonu geçti Tam Boyutta Gör

    SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'in 2 milyon aboneye ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu. Şirket, ilk milyon barajını geçtiğimiz Aralık ayında geçmişti. Yayınlanan veriler Starlink'in Mayıs-Eylül döneminde yaklaşık 500 bin yeni abone kazandığını gösteriyor.

    Uydu internet sağlayıcısı 2 milyon aboneyi geçmesinin ardından 599 dolar olan standart ekipman setinde %50 indirim sunmaya başladı. Şimdilik sadece Avustralya'da uygulanan bu promosyon yenilenmiş, yani daha önce kullanılmış ekipmanlar için geçerli. Şirket yenilenmiş ekipmanların tamamen temizlendiğini ve gözden geçirildiğini söylüyor.

    Starlink uydu internet hizmetinin abone sayısı 2 milyonu geçti Tam Boyutta Gör

    Tüketiciler kullanılmış ekipman gönderilmesinden şikayetçi

    Bu arada bazı tüketiciler, SpaceX'in Starlink abonelerine haber vermeden yenilenmiş cihazlar sattığını iddia etti. Hatta bazı kullancılara bu cihazlar önceki sahibinin adıyla teslim ediliyor ve bu da terminallerin fabrika ayarlarına sıfırlanmasını gerektiren bir durumu ortaya çıkarıyor.

    Starlink uydu internet hizmetinin abone sayısı 2 milyonu geçti

    Starlink web sitesinde, açıkça belirtilmediği sürece abonelere kesinlikle yenilenmiş ekipman satışı yapılmadığını belirten bir yazı var. Ayrıca şirket kitin ambalajının bazen nakliye sırasında hasar gördüğünü, bunun da ekipman üzerinde toza ve kasada çiziklere yol açabileceğini kabul ediyor.

    Bu arada 60'tan fazla ülkeye geniş bant internet sağlayan Starlink'in Türkiye'ye gelmesi de gündemde. Bu konuyla ilgili son gelişmeleri buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.satellitetoday.com/broadband/2023/09/25/starlink-surpasses-2-million-subscribers/ https://www.pcmag.com/news/starlink-too-expensive-spacex-now-selling-refurbished-dishes
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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