Türkiye’ye gelmesi gündemde olan Starlink'in abone sayısı 2 milyonu geçti

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SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'in 2 milyon aboneye ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu. Şirket, ilk milyon barajını geçtiğimiz Aralık ayında geçmişti. Yayınlanan veriler Starlink'in Mayıs-Eylül döneminde yaklaşık 500 bin yeni abone kazandığını gösteriyor.

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Uydu internet sağlayıcısı 2 milyon aboneyi geçmesinin ardından 599 dolar olan standart ekipman setinde %50 indirim sunmaya başladı. Şimdilik sadece Avustralya'da uygulanan bu promosyon yenilenmiş, yani daha önce kullanılmış ekipmanlar için geçerli. Şirket yenilenmiş ekipmanların tamamen temizlendiğini ve gözden geçirildiğini söylüyor.

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Tüketiciler kullanılmış ekipman gönderilmesinden şikayetçi

Bu arada bazı tüketiciler, SpaceX'in Starlink abonelerine haber vermeden yenilenmiş cihazlar sattığını iddia etti. Hatta bazı kullancılara bu cihazlar önceki sahibinin adıyla teslim ediliyor ve bu da terminallerin fabrika ayarlarına sıfırlanmasını gerektiren bir durumu ortaya çıkarıyor.

Starlink web sitesinde, açıkça belirtilmediği sürece abonelere kesinlikle yenilenmiş ekipman satışı yapılmadığını belirten bir yazı var. Ayrıca şirket kitin ambalajının bazen nakliye sırasında hasar gördüğünü, bunun da ekipman üzerinde toza ve kasada çiziklere yol açabileceğini kabul ediyor.

Bu arada 60'tan fazla ülkeye geniş bant internet sağlayan Starlink'in Türkiye'ye gelmesi de gündemde. Bu konuyla ilgili son gelişmeleri buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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