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Stealth LPC-650; Mini-bilgisayarla masaüstünde hareket özgürlüğü

"El" kadar bilgisayarla masaüstünde hareket özgürlüğü. Kompakt yapısı ve hızlı işlemcisiyle Stealt LPC-650 dikkat çekiyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar kullanım alışkanlıkları değişiyor ve düşük güç tüketen kompakt boyutlu sistemlere olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Eğilimin farkına varan ve üretim planlarını bu eksende güncelleyen firmalar, en az alandan maksimum verimi elde etmeyi, performansı arttırırken güç tüketimini de dengede tutmayı arzuluyor ve yeni ürünlerle tüketici talepleriyle piyasa beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Netbook'ların yüksek satış başarısı sergilemesi, Nettop'ların gelecek vaat etmesi, taşınabilir mobil internet cihazlarının hazırlanması, Nvidia'nın Ion, AMD'nin ise Yukon platformlarını duyurması ayrıca anakart üreticilerinin Mini-ITX çözümlere daha fazla önem vermeye başlaması gelişmelere ışık tutan önemli örnekler.

Stealth LPC-650; Mini-bilgisayarla masaüstünde hareket özgürlüğü
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Başra Intel olmak üzere endüstriye yön veren bazı firmalar, sene içerisinde Nettop'lara yani masaüstü için hazırlanan ve Atom platformunu kullanan kompakt boyutlu bilgisayarlarının ön plana çıkacağını düşünüyor. Nettoplar yeni yeni yaygınlaşıyor olsa da mini-bilgisayarlar bir süredir çeşitli firmalarca pazara sunulmakta. Geçtiğimiz sene "Fit PC: ADSL modemden daha küçük masaüstü bilgisayar" haberinde süper-kompakt boyutlu tasarımıyla dikkat çeken Fit PC isimli bilgisayardan bahsetmiştik. Özellikle gömülü sistemler hedef alınarak tasarlanan Geode platformunun kullanıldığı çözümün Internet uygulamaları haricindeki yüksek işlem gücü gereken durumlarda yetersiz kalabilmesi gündeme gelebiliyordu.

Endüstriyel uygulamalar için sistem ve çevre birimleri hazırlayan Stealth Computer firması tarafından hazırlanan yeni bilgisayarsa Fit PC'ye yakın boyutları ve güçlü teknik alt yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. LPC-650 isimli minyatür bilgisayar Intel platformu üzerine inşae edilmiş. 166 x 157 x 48 mm boyutlarında ve 3.2 Kg ağırlığında olan sisteme Alüminyum yapılı bir kasa ev sahipliği yapıyor. Stealth LPC-650'de Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mobil işlemcilerine yer verilmiş. Kullanıcılar sistemi bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda 2.4GHz'de çalışan Core 2 Duo T8300 (3MB L2 / 35Watt) veya 2.6GHz'de görev yapan Core 2 Duo T9500 (6MB L2 / 35 Watt) gibi mobil işlemcilerle konfigüre edebiliyorlar.

Stealth LPC-650; Mini-bilgisayarla masaüstünde hareket özgürlüğü
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Kullanılan işlemciler mobil olunca yonga seti de Intel'in mobil çözümleri arasından seçilmiş. Stealth firmasının internet sitesinde yer alan resmi bilgilere göre sistem 965GM ve ICH8M yonga setini kullanıyor. Yapısal özellikleri gereği SO-DIMM bellek kullanan LPC-650, 4GB DDR2-SO-DIMM bellek ile konfigüre edilebiliyor. 500GB'a kadar sabit disk alanı sunabilen mini-bilgisayar, 2.5" boyutundaki sabit diskler ile satın alınabilirken kullanıcılar yine bütçeleri doğrultusunda opsiyonel olarak sunulan SSD tercihinde de bulunabiliyorlar. LPC-650'nin grafik alt yapısını ise entegre bir çözüm karşılıyor. Kullanılan yonga setinden de anlaşılabileceği üzere sisteme Intel'in DirectX 9 destekli GMA X3100 çözümü görsellik katıyor.

Kızaksız tasarıma sahip olan dahili optik sürücüsü (standart olarak DVD-ROM / DVD-RW opsiyonel) de bulunan . Stealth LPC-650'nin öne çıkan detaylarından biri de Wi-Fi 802.11g desteği sunması. Boyutlarıyla hareket kabiliyeti sağlayan bilgisayar, WiFi desteği ile kullanıcılarını kablo gereksiniminden kurtararak sahip olduğu hareket yeteneğini de pekiştirmiş oluyor. 2 adet VGA girişine ve oturma odalarında yeni nesil TV / LCD monitörlerle kullanım için HDMI portuna sahip olan kompakt sistemde Gigabit ethernet, 6 kanal yüksek tanımlı ses ve 4x USB 2.0 portu gibi detaylara da sahip. Kompakt yapısı ve sistem özellikleriyle dikkat çeken Stealth LPC-650'nin yurt dışı satış fiyatı ise 1595$'dan başlıyor.

Stealth LPC-650; Mini-bilgisayarla masaüstünde hareket özgürlüğü
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http://www.stealth.com/littlepc_650_standard.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
fiyatı nedir bunun arkadaslar
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lunarsoul 10 yıl
Yuhh fiyata bak! Burda ise 1799+KDv den aşağı değildir. Bu fiyata en iyi notebooklardan birini alırım.
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gun 10 yıl
Notebook altyapısı kullandığı için pahalı Atom tarzı işlemciler çoğaldığında bu tür cihazlarda ucuzlayacaktır.
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XivA 10 yıl
htpc olacak ama optik çıkışı yok. ekran kartı vasat üstü! ayrıca 1500 usd.
şaka mı bu!
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Confusion 10 yıl
yer alan resmi bilgilere göre sistem 965GM ve ICH8M yonga setini kullanıyor.


gerçekten çok güzel bir tasarım ve donanıma da önem verilmiş ancak bu sistemin nvidia 9300 çipset üzerine kurulu olması lazım

intel çipsetinin başarısızlığı toplam performansta çok büyük kayıp olacaktır
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isomania 10 yıl
zaten kullanılan işlemcilere bakarsanız arkadaşlar direk laptop bu :) t9500 kullanılıyomus..yani adamlar laptop u kutu içine yerleştirmişler bi tek ekranı yok..o yüzden bence fiyatı yüksek..t9500 lü bi laptopta 2000$ yani :S
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natcenk 10 yıl
çok pahalı:S da o kadar küçük şeye 4gb ram nasıl olcak anlamadım:D
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Ben bu pc yi cok basarılı buldum hatta bir ilerde kasanın üst kısmına 3 veya 4 inclik birde lcd koyarlarsa varya süper olur.Gerci biraz netbooklara benzer ama neyse.Bence fiyatin bu kadar yüksek olmasının sebebi intelin bu iste tek basına olmasından kaynaklanıyor.
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ugacomtr 10 yıl
1500 doların yüzde 10u 150 dolardır. amd yaparsa daha ucuza yapcak 700 desek bundan elde edilecek kar oranı 70 olcak... siz satıcı olsanız hangisinden gelecek kar oranını tercih edersiniz? 70 mi kazanmak istersiniz 150 mi? bu yüzden intel satılıyo.
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max975 10 yıl
modem gibi olmuş..
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sampiyon bilo 10 yıl
Anakartın yongası çok düşük.
Ahhh ah,keşke AMD'de şu mini bilgisayar piyasasına girsede gönlümüz yüreğimiz AMD'nin gücünü görse.
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seven44 10 yıl
dostum amd bu işi yapana kadar 10 yıl gecer modem kadar pc yaw valla ama ben zotacın yenı cıkan mını anakrtını belıyorum nezaman gelır acaba saygılar.
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