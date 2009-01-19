Stealth LPC-650; Mini-bilgisayarla masaüstünde hareket özgürlüğü

Bilgisayar kullanım alışkanlıkları değişiyor ve düşük güç tüketen kompakt boyutlu sistemlere olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Eğilimin farkına varan ve üretim planlarını bu eksende güncelleyen firmalar, en az alandan maksimum verimi elde etmeyi, performansı arttırırken güç tüketimini de dengede tutmayı arzuluyor ve yeni ürünlerle tüketici talepleriyle piyasa beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Netbook'ların yüksek satış başarısı sergilemesi, Nettop'ların gelecek vaat etmesi, taşınabilir mobil internet cihazlarının hazırlanması, Nvidia'nın Ion, AMD'nin ise Yukon platformlarını duyurması ayrıca anakart üreticilerinin Mini-ITX çözümlere daha fazla önem vermeye başlaması gelişmelere ışık tutan önemli örnekler.

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Başra Intel olmak üzere endüstriye yön veren bazı firmalar, sene içerisinde Nettop'lara yani masaüstü için hazırlanan ve Atom platformunu kullanan kompakt boyutlu bilgisayarlarının ön plana çıkacağını düşünüyor. Nettoplar yeni yeni yaygınlaşıyor olsa da mini-bilgisayarlar bir süredir çeşitli firmalarca pazara sunulmakta. Geçtiğimiz sene "Fit PC: ADSL modemden daha küçük masaüstü bilgisayar" haberinde süper-kompakt boyutlu tasarımıyla dikkat çeken Fit PC isimli bilgisayardan bahsetmiştik. Özellikle gömülü sistemler hedef alınarak tasarlanan Geode platformunun kullanıldığı çözümün Internet uygulamaları haricindeki yüksek işlem gücü gereken durumlarda yetersiz kalabilmesi gündeme gelebiliyordu.

Endüstriyel uygulamalar için sistem ve çevre birimleri hazırlayan Stealth Computer firması tarafından hazırlanan yeni bilgisayarsa Fit PC'ye yakın boyutları ve güçlü teknik alt yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. LPC-650 isimli minyatür bilgisayar Intel platformu üzerine inşae edilmiş. 166 x 157 x 48 mm boyutlarında ve 3.2 Kg ağırlığında olan sisteme Alüminyum yapılı bir kasa ev sahipliği yapıyor. Stealth LPC-650'de Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mobil işlemcilerine yer verilmiş. Kullanıcılar sistemi bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda 2.4GHz'de çalışan Core 2 Duo T8300 (3MB L2 / 35Watt) veya 2.6GHz'de görev yapan Core 2 Duo T9500 (6MB L2 / 35 Watt) gibi mobil işlemcilerle konfigüre edebiliyorlar.

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Kullanılan işlemciler mobil olunca yonga seti de Intel'in mobil çözümleri arasından seçilmiş. Stealth firmasının internet sitesinde yer alan resmi bilgilere göre sistem 965GM ve ICH8M yonga setini kullanıyor. Yapısal özellikleri gereği SO-DIMM bellek kullanan LPC-650, 4GB DDR2-SO-DIMM bellek ile konfigüre edilebiliyor. 500GB'a kadar sabit disk alanı sunabilen mini-bilgisayar, 2.5" boyutundaki sabit diskler ile satın alınabilirken kullanıcılar yine bütçeleri doğrultusunda opsiyonel olarak sunulan SSD tercihinde de bulunabiliyorlar. LPC-650'nin grafik alt yapısını ise entegre bir çözüm karşılıyor. Kullanılan yonga setinden de anlaşılabileceği üzere sisteme Intel'in DirectX 9 destekli GMA X3100 çözümü görsellik katıyor.

Kızaksız tasarıma sahip olan dahili optik sürücüsü (standart olarak DVD-ROM / DVD-RW opsiyonel) de bulunan . Stealth LPC-650'nin öne çıkan detaylarından biri de Wi-Fi 802.11g desteği sunması. Boyutlarıyla hareket kabiliyeti sağlayan bilgisayar, WiFi desteği ile kullanıcılarını kablo gereksiniminden kurtararak sahip olduğu hareket yeteneğini de pekiştirmiş oluyor. 2 adet VGA girişine ve oturma odalarında yeni nesil TV / LCD monitörlerle kullanım için HDMI portuna sahip olan kompakt sistemde Gigabit ethernet, 6 kanal yüksek tanımlı ses ve 4x USB 2.0 portu gibi detaylara da sahip. Kompakt yapısı ve sistem özellikleriyle dikkat çeken Stealth LPC-650'nin yurt dışı satış fiyatı ise 1595$'dan başlıyor.

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http://www.stealth.com/littlepc_650_standard.htm