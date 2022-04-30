Steam Deck OS 3.2 yaması fan ve tazeleme hızı kontrolü ile geliyor

Bu yılın en çok beklenen teknoloji ürünlerinden birisi olan Steam Deck oyun konsolu yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Steam Deck OS 3.2 yaması ile verimlilik tarafında iyileştirmeler yapılıyor.
Steam Deck OS 3.2 neler sunuyor?
Henüz beta sürecinde olan Steam Deck OS 3.2 yaması iki farklı kategoride kullanıcılara daha fazla kontrol sunacak. Bunlardan birisi işletim sistemi üzerinden fan eğrisini kontrol edebilme. Kullanıcılar bu sayede düşük yüklerde daha iyi bir tecrübe yaşayacaklar ve farklı senaryolara fanın nasıl tepki vereceğini ayarlayabilecekler.
Diğer taraftan oyun esnasında tazeleme hızını değiştiren deneysel bir özellik de eklendi. Kullanıcı oyuna girdiği zaman otomatik olarak 40Hz-60Hz arasında belirleyeceği değerler arasında geçiş yapıyor. Çıkınca da önceki belirlenen değere geri dönüyor. Bu özelliğe hızlı erişim menüsü altından performans sekmesine giderek ulaşabilirsiniz.
Ayrıca cihaz uykudan uyandığında işletim sistemindeki fan kontrolünün devreye girmemesi ile Steam klavyesinde Avro simgesini girerken hata oluşması konusu giderildi ve yine klavyenin masaüstü modunda bazı senaryolarda otomatik olarak devreye girmesine yönelik deneysel destek eklendi.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.