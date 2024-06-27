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    Steam, yerel oyun kayıt aracını kullanıma alıyor

    Dünyanın en büyük oyun platformlarından olan Steam, yeni yerel oyun kayıt aracını kullanıma alıyor. Steam Deck üzerinde de çalışan özellik halihazırda beta olarak test edilebiliyor.
    Steam, yerel oyun kayıt aracını kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Valve, dünyanın en büyük oyun platformlarından birisi olan Steam üzerindeki geliştirmelerine devam ediyor. Firma kısa bir süre önce oyuncuların video kliplerini daha kolay yakalayıp paylaşabilmesi için Steam’de yerel olarak çalışan yeni bir oyun kayıt aracını kullanıma aldı. Steam Deck üzerinde de çalışan yeni kayıt özelliği halihazırda beta olarak kullanılabiliyor.

    Steam'e kayıt aracı geldi

    Yapılan açıklamaya göre kayıt aracının “Arka planda kaydet” ve “İstediğimde kaydet” modu olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. İlkinde istediğiniz diske oyun sürekli olarak kayıt ediliyor. İkincisinde ise kaydı başlatma veya durdurma için manuel kısayolu kullanabiliyorsunuz. Kaydedilen videolarda önemli anlar Steam Zaman Çizelgesi ve olay işaretleri kullanılabiliyor. Bu sayede ilgi çekici bir sahneyi bulmakta zorlanmıyorsunuz. Bu arada geliştiriciler de oyunlarının zaman çizelgesinde önemli anları işaretlemesini sağlayabilir.

    Steam, yerel oyun kayıt aracını kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Her oyunda Steam arayüzünden erişilebilir olan özelliği zamanda hızlıca geriye gitmek ve kaçırdığınız bir detayı tekrar görmek için de kullanabilirsiniz. Steam bunların yanında ayrıca videoda kesim işlemi yapmanıza ve paylaşmanıza da izin veriyor. Görünüşe göre Valve, klipleri paylaşmak için sınırlı sayıda seçenek sunuyor ve sosyal medya entegrasyonu bulunmuyor. Tüm özellikleriyle Steam Deck üzerinde de çalışan yeni araç, içerikleri MP4 formatında kaydediyor.

    Steam’in kayıt aracı Nvidia ve AMD ekran kartlarındaki video kodlama donanımını kullanarak kayıt işlemini yapıyor. Firma bunun performansa minimum etki yaptığını söylüyor. Eğer bu ekran kartlarının bulunmadığı sistemlerde kayıt yapılacaksa kayıt için işlemci kullanılacak ve bu gözle görülür performans kayıplarına neden olabilir. Özelliği denemek için Ayarlar > Arayüz > İstemci Beta Katılımı kısmındaki herhangi bir beta seçeneğinden birini seçmeniz gerekiyor. Ardından Ayarlar > Oyun Kaydı bölümünden "Arka planda kaydet" veya "İstediğimde kaydet" seçeneğini seçerek aracı tüm oyunlarda kullanmaya başlayabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/26/24186716/valve-steam-native-game-recording-tool-deck https://store.steampowered.com/gamerecording
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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