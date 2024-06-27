Steam, yerel oyun kayıt aracını kullanıma alıyor

Tam Boyutta Gör Valve, dünyanın en büyük oyun platformlarından birisi olan Steam üzerindeki geliştirmelerine devam ediyor. Firma kısa bir süre önce oyuncuların video kliplerini daha kolay yakalayıp paylaşabilmesi için Steam’de yerel olarak çalışan yeni bir oyun kayıt aracını kullanıma aldı. Steam Deck üzerinde de çalışan yeni kayıt özelliği halihazırda beta olarak kullanılabiliyor.

Steam'e kayıt aracı geldi

Yapılan açıklamaya göre kayıt aracının “Arka planda kaydet” ve “İstediğimde kaydet” modu olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. İlkinde istediğiniz diske oyun sürekli olarak kayıt ediliyor. İkincisinde ise kaydı başlatma veya durdurma için manuel kısayolu kullanabiliyorsunuz. Kaydedilen videolarda önemli anlar Steam Zaman Çizelgesi ve olay işaretleri kullanılabiliyor. Bu sayede ilgi çekici bir sahneyi bulmakta zorlanmıyorsunuz. Bu arada geliştiriciler de oyunlarının zaman çizelgesinde önemli anları işaretlemesini sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Her oyunda Steam arayüzünden erişilebilir olan özelliği zamanda hızlıca geriye gitmek ve kaçırdığınız bir detayı tekrar görmek için de kullanabilirsiniz. Steam bunların yanında ayrıca videoda kesim işlemi yapmanıza ve paylaşmanıza da izin veriyor. Görünüşe göre Valve, klipleri paylaşmak için sınırlı sayıda seçenek sunuyor ve sosyal medya entegrasyonu bulunmuyor. Tüm özellikleriyle Steam Deck üzerinde de çalışan yeni araç, içerikleri MP4 formatında kaydediyor.

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Steam’in kayıt aracı Nvidia ve AMD ekran kartlarındaki video kodlama donanımını kullanarak kayıt işlemini yapıyor. Firma bunun performansa minimum etki yaptığını söylüyor. Eğer bu ekran kartlarının bulunmadığı sistemlerde kayıt yapılacaksa kayıt için işlemci kullanılacak ve bu gözle görülür performans kayıplarına neden olabilir. Özelliği denemek için Ayarlar > Arayüz > İstemci Beta Katılımı kısmındaki herhangi bir beta seçeneğinden birini seçmeniz gerekiyor. Ardından Ayarlar > Oyun Kaydı bölümünden "Arka planda kaydet" veya "İstediğimde kaydet" seçeneğini seçerek aracı tüm oyunlarda kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Steam, yerel oyun kayıt aracını kullanıma alıyor