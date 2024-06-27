Steam, yerel oyun kayıt aracını kullanıma alıyor

Steam'e kayıt aracı geldi
Yapılan açıklamaya göre kayıt aracının “Arka planda kaydet” ve “İstediğimde kaydet” modu olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. İlkinde istediğiniz diske oyun sürekli olarak kayıt ediliyor. İkincisinde ise kaydı başlatma veya durdurma için manuel kısayolu kullanabiliyorsunuz. Kaydedilen videolarda önemli anlar Steam Zaman Çizelgesi ve olay işaretleri kullanılabiliyor. Bu sayede ilgi çekici bir sahneyi bulmakta zorlanmıyorsunuz. Bu arada geliştiriciler de oyunlarının zaman çizelgesinde önemli anları işaretlemesini sağlayabilir.
Steam’in kayıt aracı Nvidia ve AMD ekran kartlarındaki video kodlama donanımını kullanarak kayıt işlemini yapıyor. Firma bunun performansa minimum etki yaptığını söylüyor. Eğer bu ekran kartlarının bulunmadığı sistemlerde kayıt yapılacaksa kayıt için işlemci kullanılacak ve bu gözle görülür performans kayıplarına neden olabilir. Özelliği denemek için Ayarlar > Arayüz > İstemci Beta Katılımı kısmındaki herhangi bir beta seçeneğinden birini seçmeniz gerekiyor. Ardından Ayarlar > Oyun Kaydı bölümünden "Arka planda kaydet" veya "İstediğimde kaydet" seçeneğini seçerek aracı tüm oyunlarda kullanmaya başlayabilirsiniz.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/26/24186716/valve-steam-native-game-recording-tool-deck https://store.steampowered.com/gamerecording Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.