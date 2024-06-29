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Tam Boyutta Gör Steam Deck’te en çok oynanan oyunların listesi yayınlandı. Elden Ring, yedi rakibini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Steam, yerel oyun kayıt aracını kullanıma alıyor 2 gün önce eklendi

Steam Deck'in en popüler oyunu: Elden Ring

Elden Ring, şu anda Steam Deck'te en çok oynanan oyun. Büyük olasılıkla yakın zamanda piyasaya sürülen DLC Shadow of The Erdtree'nin gelişinden dolayı. DLC, 21 Haziran 2024'te çıkış yaptı, kısa sürede de binlerce oyuncunun ilgisini çekti.

Elden Ring’in "Steam Deck'te en çok oynanan oyun" sıralamasına yükseliş haberi Steam'in yeni paylaştığı listeyle ortaya çıktı. Bu liste bize Steam Deck oyuncularının hangi oyunları oynadığına dair fikir veriyor. Geçen hafta, geçen ay ve geçen yıl gibi farklı zaman dilimlerine göre en çok oynanan oyunlar görülebiliyor. Ayrıca oyunların fiyatları (varsa indirimleri) görülebiliyor.

Steam Deck en çok oynanan 10 oyun

ELDEN RING Stardew Valley Balatro Baldur's Gate 3 KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- Hades II Fallout 4 Diablo IV Hades Grand Theft Auto V

Bu arada Steam Yaz İndirimleri başladı. 11 Temmuz 2024 tarihine kadar birçok oyunda %95'e varan indirim var.

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Elden Ring, Steam Deck'te en çok oynanan oyun oldu