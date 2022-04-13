Steam Deck, AMD Radeon RX 6900 XT ekran kartı ile çalıştırıldı

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Valve tarafından geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen taşınabilir oyun konsolu Steam Deck, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Windows 11 desteğine kavuşan yeni el konsoluna şimdi de ETA Prime isimli bir Youtube kanalı tarafından AMD’nin en güçlü ekran kartı Radeon RX 6900 XT takıldı.

Yeni nesil konsolları geride bıraktı

Steam Deck’in herhangi bir thunderbolt desteğine sahip olmaması sebebiyle ekran kartını M.2 yuvasından bağlayan youtuber, cihazın 3DMark Fire Strike, TimeSpy ve oyun testlerini paylaştı. Bununla birlikte entegre Zen2 GPU’su ile Fire Strike ve Time Spy testlerinde 4856 ve 1.576 puanlarına ulaşan Steam Deck, RX 6900 XT ile darboğaz yaşasa da sırasıyla 26.855 ve 15.579 puan alarak entegre GPU’suna neredeyse 10 kat fark attı.

Steam Deck'e Windows 11 desteği geldi 1 hf. önce eklendi

Oyun testlerinde ise 4K çözünürlük ve en yüksek ayarlarda Witcher 3’te 108 FPS, GTA 5’te 73 FPS, Elden Ring ve Cyberpunk 2077’de 47 ila 70 FPS değerlerine ulaşan Steam Deck, güncel konsolları da geride bırakmayı başardı. Yeni el konsolu herhangi bir harici ekran kartı ile çalışmak üzere tasarlanmamış olsa da sonuçların şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz.

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