Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam Deck, AMD Radeon RX 6900 XT ekran kartı ile çalıştırıldı

    Valve'ın yeni taşınabilir el konsolu Steam Deck'e M.2 yuvası üzerinden AMD Radeon RX 6900 XT takıldı. Yeni cihaz, harici ekran kartı ile güncel konsolları geride bırakmayı başardı.
    2

    Steam Deck'e harici ekran kartı takıldı: Sonuçlar şaşırtıcı
    Tam Boyutta Gör

    Valve tarafından geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen taşınabilir oyun konsolu Steam Deck, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Windows 11 desteğine kavuşan yeni el konsoluna şimdi de ETA Prime isimli bir Youtube kanalı tarafından AMD’nin en güçlü ekran kartı Radeon RX 6900 XT takıldı.

    Yeni nesil konsolları geride bıraktı

    Steam Deck’in herhangi bir thunderbolt desteğine sahip olmaması sebebiyle ekran kartını M.2 yuvasından bağlayan youtuber, cihazın 3DMark Fire Strike, TimeSpy ve oyun testlerini paylaştı. Bununla birlikte entegre Zen2 GPU’su ile Fire Strike ve Time Spy testlerinde 4856 ve 1.576 puanlarına ulaşan Steam Deck, RX 6900 XT ile darboğaz yaşasa da sırasıyla 26.855 ve 15.579 puan alarak entegre GPU’suna neredeyse 10 kat fark attı.

    Oyun testlerinde ise 4K çözünürlük ve en yüksek ayarlarda Witcher 3’te 108 FPS, GTA 5’te 73 FPS, Elden Ring ve Cyberpunk 2077’de 47 ila 70 FPS değerlerine ulaşan Steam Deck, güncel konsolları da geride bırakmayı başardı. Yeni el konsolu herhangi bir harici ekran kartı ile çalışmak üzere tasarlanmamış olsa da sonuçların şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 5 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız