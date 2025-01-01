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    2024 Steam Ödülleri kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu

    Steam kullanıcılarının oylarıyla 2024 yılının en iyi oyunları belli oldu. 2024 Steam Ödülleri kazananları listesinde farklı birçok kategoriden oyun bulunuyor.   
    steam ödülleri 2024 kazananları yılın oyunu Tam Boyutta Gör
    Valve, tamamen Steam’deki topluluk oylamasıyla belirlenen Steam Awards 2024 kazananlarının tam listesini açıkladı. 2024 Steam Ödülleri için 11 ödül kategorisi vardı. Ödül kazananlar arasında Steam Kış İndirimi sırasında indirimde olan Steam oyunları da yer alıyor.

    Oyuncular Steam Ödülleri 2024'te en iyi ödülleri kazanmak için en sevdikleri oyunlara oy verdi. Oylama, 19 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar Yılın Oyunu ödülü de dahil olmak üzere 11 farklı ödül kategorisinde sürdü.

    Black Myth: Wukong, Steam Ödülleri 2024 Yılın Oyunu ödülüne layık görülürken, Metro Awakening Yılın VR Oyunu ödülüne layık görüldü. Black Myth: Wukong ayrıca Kötü Olduğunuz en İyi Oyun ve Üstün Zengin Hikaye Oyun ödüllerini de kazanarak bu yıl üç ödülle Steam Ödülleri'nin en iyi kazananı oldu. FromSoftware'in her zaman popüler olan Elden Ring'i, hayranların oyunun bu yıl Shadow of the Erdtree genişlemesiyle lansman sonrası olağanüstü destek aldığını belirlemesiyle Aşk ile Devam Ettirilen ödülünü kazandı. PlayStation'ın God of War Ragnarok oyunu Steam Deck’teki En İyi Oyun ödülünü kazanırken, Arrowhead Game Studios'un Helldivers 2 oyunu ise PlayStation'ın aldığı ikinci ödül olan Arkadaşlarla Daha Zevkli ödülünü kazandı.

    Yılın oyunu ödülü: Black Myth Wukong

    • Black Myth Wukong
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2
    • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
    • Balatro
    • HELLDIVERS 2

    Yılın en iyi VR oyunu: Metro Awakening

    • Blade and Sorcery
    • DAVIGO: VR vs. PC
    • Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
    • Metro Awakening
    • Maestro

    Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü: Elden Ring

    • Dota 2
    • No Man's Sky
    • Stardew Valley
    • Baldur's Gate 3
    • ELDEN RING

    Steam Deck’te En iyi Oyun Ödülü: God of War Ragnarök

    • Hades II
    • Warhammer 40,000: Rogue Trader
    • Deep Rock Galactic: Survivor
    • God of War Ragnarök
    • Balatro

    Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü: HELLDIVERS 2

    • Satisfactory
    • HELLDIVERS 2
    • Sons Of The Forest
    • Palworld
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2

    Üstün Görsel Stil Ödülü: Silent Hill 2

    • Hades II
    • Nine Sols
    • SILENT HILL 2
    • Neva
    • Metaphor: ReFantazio

    En Yenilikçi Oynanış Ödülü: Liar's Bar

    • Satisfactory
    • HELLDIVERS 2
    • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
    • Balatro
    • Liar's Bar

    Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü: Black Myth: Wukong

    • TEKKEN 8
    • DRAGON BALL: Sparking! ZERO
    • THE FINALS
    • Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
    • Black Myth: Wukong

    En İyi Oyun Müziği Ödülü: Red Dead Redemption

    • Frostpunk 2
    • SILENT HILL 2
    • Fate/stay night REMASTERED
    • Horizon Forbidden West Complete Edition
    • Red Dead Redemption

    Üstün Zengin Hikâye Ödülü: Black Myth: Wukong

    • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
    • Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
    • Black Myth: Wukong
    • Mouthwashing
    • FINAL FANTASY XVI

    Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü: Farming Simulator 25

    • House Flipper 2
    • Tiny Glade
    • Farming Simulator 25
    • TCG Card Shop Simulator
    • WEBFISHING
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