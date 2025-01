2024 Steam Ödülleri kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu

Tam Boyutta Gör Valve, tamamen Steam’deki topluluk oylamasıyla belirlenen Steam Awards 2024 kazananlarının tam listesini açıkladı. 2024 Steam Ödülleri için 11 ödül kategorisi vardı. Ödül kazananlar arasında Steam Kış İndirimi sırasında indirimde olan Steam oyunları da yer alıyor.

Oyuncular Steam Ödülleri 2024'te en iyi ödülleri kazanmak için en sevdikleri oyunlara oy verdi. Oylama, 19 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar Yılın Oyunu ödülü de dahil olmak üzere 11 farklı ödül kategorisinde sürdü.

Black Myth: Wukong, Steam Ödülleri 2024 Yılın Oyunu ödülüne layık görülürken, Metro Awakening Yılın VR Oyunu ödülüne layık görüldü. Black Myth: Wukong ayrıca Kötü Olduğunuz en İyi Oyun ve Üstün Zengin Hikaye Oyun ödüllerini de kazanarak bu yıl üç ödülle Steam Ödülleri'nin en iyi kazananı oldu. FromSoftware'in her zaman popüler olan Elden Ring'i, hayranların oyunun bu yıl Shadow of the Erdtree genişlemesiyle lansman sonrası olağanüstü destek aldığını belirlemesiyle Aşk ile Devam Ettirilen ödülünü kazandı. PlayStation'ın God of War Ragnarok oyunu Steam Deck’teki En İyi Oyun ödülünü kazanırken, Arrowhead Game Studios'un Helldivers 2 oyunu ise PlayStation'ın aldığı ikinci ödül olan Arkadaşlarla Daha Zevkli ödülünü kazandı.

Yılın oyunu ödülü: Black Myth Wukong

Black Myth Wukong

Warhammer 40,000: Space Marine 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Balatro

HELLDIVERS 2

Yılın en iyi VR oyunu: Metro Awakening

Blade and Sorcery

DAVIGO: VR vs. PC

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Metro Awakening

Maestro

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü: Elden Ring

Dota 2

No Man's Sky

Stardew Valley

Baldur's Gate 3

ELDEN RING

Steam Deck’te En iyi Oyun Ödülü: God of War Ragnarök

Hades II

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Deep Rock Galactic: Survivor

God of War Ragnarök

Balatro

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü: HELLDIVERS 2

Satisfactory

HELLDIVERS 2

Sons Of The Forest

Palworld

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Üstün Görsel Stil Ödülü: Silent Hill 2

Hades II

Nine Sols

SILENT HILL 2

Neva

Metaphor: ReFantazio

En Yenilikçi Oynanış Ödülü: Liar's Bar

Satisfactory

HELLDIVERS 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Balatro

Liar's Bar

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü: Black Myth: Wukong

TEKKEN 8

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

THE FINALS

Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ

Black Myth: Wukong

En İyi Oyun Müziği Ödülü: Red Dead Redemption

Frostpunk 2

SILENT HILL 2

Fate/stay night REMASTERED

Horizon Forbidden West Complete Edition

Red Dead Redemption

Üstün Zengin Hikâye Ödülü: Black Myth: Wukong

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ

Black Myth: Wukong

Mouthwashing

FINAL FANTASY XVI

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü: Farming Simulator 25

House Flipper 2

Tiny Glade

Farming Simulator 25

TCG Card Shop Simulator

WEBFISHING

2024 Steam Ödülleri kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu