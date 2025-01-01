2024 Steam Ödülleri kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu

- Yılın oyunu ödülü: Black Myth Wukong
- Yılın en iyi VR oyunu: Metro Awakening
- Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü: Elden Ring
- Steam Deck’te En iyi Oyun Ödülü: God of War Ragnarök
- Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü: HELLDIVERS 2
- Üstün Görsel Stil Ödülü: Silent Hill 2
- En Yenilikçi Oynanış Ödülü: Liar's Bar
- Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü: Black Myth: Wukong
- En İyi Oyun Müziği Ödülü: Red Dead Redemption
- Üstün Zengin Hikâye Ödülü: Black Myth: Wukong
- Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü: Farming Simulator 25
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Oyuncular Steam Ödülleri 2024'te en iyi ödülleri kazanmak için en sevdikleri oyunlara oy verdi. Oylama, 19 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar Yılın Oyunu ödülü de dahil olmak üzere 11 farklı ödül kategorisinde sürdü.
Black Myth: Wukong, Steam Ödülleri 2024 Yılın Oyunu ödülüne layık görülürken, Metro Awakening Yılın VR Oyunu ödülüne layık görüldü. Black Myth: Wukong ayrıca Kötü Olduğunuz en İyi Oyun ve Üstün Zengin Hikaye Oyun ödüllerini de kazanarak bu yıl üç ödülle Steam Ödülleri'nin en iyi kazananı oldu. FromSoftware'in her zaman popüler olan Elden Ring'i, hayranların oyunun bu yıl Shadow of the Erdtree genişlemesiyle lansman sonrası olağanüstü destek aldığını belirlemesiyle Aşk ile Devam Ettirilen ödülünü kazandı. PlayStation'ın God of War Ragnarok oyunu Steam Deck’teki En İyi Oyun ödülünü kazanırken, Arrowhead Game Studios'un Helldivers 2 oyunu ise PlayStation'ın aldığı ikinci ödül olan Arkadaşlarla Daha Zevkli ödülünü kazandı.
Yılın oyunu ödülü: Black Myth Wukong
- Black Myth Wukong
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Balatro
- HELLDIVERS 2
Yılın en iyi VR oyunu: Metro Awakening
- Blade and Sorcery
- DAVIGO: VR vs. PC
- Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
- Metro Awakening
- Maestro
Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü: Elden Ring
- Dota 2
- No Man's Sky
- Stardew Valley
- Baldur's Gate 3
- ELDEN RING
Steam Deck’te En iyi Oyun Ödülü: God of War Ragnarök
- Hades II
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Deep Rock Galactic: Survivor
- God of War Ragnarök
- Balatro
Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü: HELLDIVERS 2
- Satisfactory
- HELLDIVERS 2
- Sons Of The Forest
- Palworld
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Üstün Görsel Stil Ödülü: Silent Hill 2
- Hades II
- Nine Sols
- SILENT HILL 2
- Neva
- Metaphor: ReFantazio
En Yenilikçi Oynanış Ödülü: Liar's Bar
- Satisfactory
- HELLDIVERS 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Balatro
- Liar's Bar
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü: Black Myth: Wukong
- TEKKEN 8
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- THE FINALS
- Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
- Black Myth: Wukong
En İyi Oyun Müziği Ödülü: Red Dead Redemption
- Frostpunk 2
- SILENT HILL 2
- Fate/stay night REMASTERED
- Horizon Forbidden West Complete Edition
- Red Dead Redemption
Üstün Zengin Hikâye Ödülü: Black Myth: Wukong
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
- Black Myth: Wukong
- Mouthwashing
- FINAL FANTASY XVI
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü: Farming Simulator 25
- House Flipper 2
- Tiny Glade
- Farming Simulator 25
- TCG Card Shop Simulator
- WEBFISHING
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