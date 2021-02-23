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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Stephen King’in The Running Man kitabı, Edgar Wright tarafından tekrar filme uyarlanıyor

    Stephan King'in daha öncesinde filme uyarlanmış olan The Running Man isimli kitabı bir kez daha filme uyarlanıyor. Bu kez yönetmen Edgar Wright.
    23 Şubat 2021, 02:00 (1 sa.)
    133
    8
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Stephen King’in The Running Man kitabı, Edgar Wright tarafından tekrar filme uyarlanıyor
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    Üreticilik seviyesi üst düzeyde olan ve neredeyse her kitabı diziye veya filme uyarlanan Stephan King'in The Running Man isimli kitabı bir kez daha filme uyarlanacak.

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    Deadline'ın haberine göre Three Flavours Cornetto Trilogy, Baby Driver ve Scott Pilgrim gibi birçok başarılı filme imza atan başarılı yönetmen Edgar Wright, Stephan King'in The Runing Man isimli kitabının bir film uyarlamasını yapacak. Edgar Wright senaryoyu Michael Bacall ile birlikte yazacak.

    Edgar Wrgiht 2017 yılında bir takipçisinin sorusu üzerine hiçbir kısıtlama olmadan The Runing Man isimli filmi yeniden uyarlamak istediğini söylemişti. Edgar Wright'ın istediği projeye kavuşması gayet sevindirici bir haber. 

    The Running Man daha önce 1987 yılında da filme uyarlanmıştı ve başrolünde Arnold Schwarzenegger bulunuyordu. Yönetmenliğini ise Paul Michael Glaser üstlenmişti. Bu yeni uyarlamanın bir yeniden yapım olmayacağı her şeyin sıfırdan yapılacağı da eklendi.



    https://www.gamesradar.com/edgar-wright-stephen-king-the-running-man/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    oguztatli 2 gün önce

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    holyturk06 2 gün önce

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