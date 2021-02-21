Netflix'in Tom Hardy başrollü yeni filmi duyuruldu

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Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in yeni filmi duyuruldu. Ayrıca bu yeni filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Gareth Evans'ın Netflix ile sözleşme imzaladığı da açıklandı.

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The Hollywood Reporter'ın haberine göre Netflix'in "Havoc" isimli filminin yönetmenliğini eleştirmenlerce beğenilen aksiyon filmleri The Raid ve The Raid 2'nin yönetmeni Gareth Evans üstlenecek. Filmin başrolünde ise son dönemin popüler ve başarılı oyuncusu Tom Hardy bulunacak.

Suç gerilim türündeki filmin senaristliğini ve yapımcılığını da Gareth Evans ve Tom Hardy üstlenecek. Filmin çekimlerinin Haziran 2021'de başlaması planlanıyor. Ne yazık ki yayın tarihi belli değil.

Filmin başrolünde bulunan Tom Hardy, bir politikacının çocuğunu kurtarmakla görevlendirilen ve şehirdeki yolsuzluğun ne kadar derine indiğini fark eden bir dedektifi canlandıracak.

https://www.ign.com/articles/tom-hardy-is-making-a-netflix-movie-with-the-director-of-the-raid

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