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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in Tom Hardy başrollü yeni filmi duyuruldu

    Netflix'in Tom Hardy'nin başrolünde olduğu, yönetmenliğini ise The Raid ve The Raid 2'nin yönetmeni Gareth Evans'ın yaptığı yeni fili duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    21 Şubat 2021, 12:00 (Güncellendi, 3 sa.)
    1,2b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in Tom Hardy başrollü yeni filmi duyuruldu
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    Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in yeni filmi duyuruldu. Ayrıca bu yeni filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Gareth Evans'ın Netflix ile sözleşme imzaladığı da açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror"

    The Hollywood Reporter'ın haberine göre Netflix'in "Havoc" isimli filminin yönetmenliğini eleştirmenlerce beğenilen aksiyon filmleri The Raid ve The Raid 2'nin yönetmeni Gareth Evans üstlenecek. Filmin başrolünde ise son dönemin popüler ve başarılı oyuncusu Tom Hardy bulunacak. 

    Suç gerilim türündeki filmin senaristliğini ve yapımcılığını da Gareth Evans ve Tom Hardy üstlenecek. Filmin çekimlerinin Haziran 2021'de başlaması planlanıyor. Ne yazık ki yayın tarihi belli değil.

    Filmin başrolünde bulunan Tom Hardy, bir politikacının çocuğunu kurtarmakla görevlendirilen ve şehirdeki yolsuzluğun ne kadar derine indiğini fark eden bir dedektifi canlandıracak. 



    https://www.ign.com/articles/tom-hardy-is-making-a-netflix-movie-with-the-director-of-the-raid Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Netflix yapımı olacağı için hiç beklentim yok .
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix filmlerinin çoğu çöp oluyor.
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    darkaura 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    netflix'in olayi tam olarak bu. buyuk bir isme film yaptiriyorlar ama cogu zaman filmin ici bos vasat bir sey oluyor. keza baslikda tom hardy'nin yeni filmi, filmin kendi adi yok konusu yok derinligi yok.
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    volcy123 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tom Hardy'nin kırk yıllık hattı vardır.
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) volcy123
    vodafone mu turkcell mi acaba
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    4 435 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tom Hardy hatırına izlenir.
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