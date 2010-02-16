Steve Jobs destek veriyor, hayatı kitap oluyor

1 Nisan 1976; Wozniak ve Jobs, Apple'ı kurdular
Steve Wozniak ile garajda kurduğu Apple ile bilgisayarları kişiselleşmesini sağlayan, iPod & iTunes ile müzik dünyasına damgasını vuran ve iPhone ile telefon pazarındaki stratejilerin değişmesine neden olan Steve Jobs, hayatını anlatmaya hazırlanıyor.
New York Times'ın haberine göre son 10 yılın üst düzey yöneticisi seçilen Steve Jobs, Time'ın şef editörü ve satış rekorları kıran “Einstein: His Life and Universe” ve “Benjamin Franklin: An American Life.” kitaplarıyla da tanınan Walter Isaacson'ın kaleme alacağı biyografi kitabında hayatını anlatacak. Haberde ayrıca geçmişte böyle bir projeye destek vermeyen Steve Jobs'un şimdiye kadar hayatını konu alan gayriresmi biyografi kitaplarından hoşnut olmadığı hatta Jobs'un bu kitapları basan yayınevlerinin Apple Store'larda satılan bazı kitaplarını da kaldırttığı belirtilmiş.
Daha başlangıç aşamasında olan projenin Steve Jobs'un gençliğinden şimdiye kadarki dönemi kapsaması bekleniyor. Konuyla ilgili Apple basınsözcülerinin ve Walter Isaacson'un yorum yapmaktan kaçındığını belirtelim
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Apple en azn 25 yıldır All-in-one üretirken diğerleri anca...
reklam ve ticari zekadan ibaret zaten bu adam ürünlere bakarsanız çoğunun muadili daha uygun fiyatlı ve daha yüksek performans'a sahiptir .Devrimsel sayılabilecek teknolojilere sahiptir ancak bunları adam akıllı geliştirmek yerine reklam yaparak ve moda oluşturarak satmaya çalışmaktadır.
özellikle son ipad rezalet ötesi bir üründür büyük boyutta bir iphone olduğu gibi onun yaptığı çoğu şeyide yapamamaktadır.hatta nette performans karşılaştırmasında taşla(bildiğimiz tarihi mö 40000'lere dayanan taş) berabere kaldığı karikatürler bulunmaktadır.
yazılımcı olarak iyidirler ama donanım konusunda koy g.te rahman gitsin politikası uyguladıkları için güzel olmaz.
yarım yamalak ürünlerle piyasaya çıkıp ürün satışa çıkmadan hiçbir yerde inceleme yazısına rastlayamazsınız.moda üzerinden satış yapmaya kalkarlar.
iphone'un sahip olması gerektiği özelliklerin bazılarına 3.nesilde sahip olduğunu hatırlatırım.(video çekme özelliği 3.nesilde geldi yuh diyorum 100-200tl'lik telefonlar bile video çekiyor artık)
iphone'u yazılımcılar adam etmiştir
Yahu ne garajmış arkadaş. Google garajda kurulur, Apple garajda kurulur, Youtube garajda kurulur.
Ülkemin internet aleminde neden geri kaldığı ortada. Bizim buralarda garaj kültürü yok ki.
birde dikkat ettiysen yabancı filmlerde hep icatlar, çocukların hayal edip yapmaya çalıştığı şeyler çoğunlukla garajda veya bodrumda olur
Bayıldım:D
bu ne abi bu garaj nerede ya.
Hp,Microsoft,Apple,MSI,
Sizde ekleyin arkadaşlar bıktık bu masallardan
donanimhaber.com/...
İyi okumalar...
Not: Windows Mobile 7 ile ilgili bir haberimizde yayınlanacak merak etmeyin.