Steve Jobs destek veriyor, hayatı kitap oluyor

1 Nisan 1976; Wozniak ve Jobs, Apple'ı kurdular

Steve Wozniak ile garajda kurduğu Apple ile bilgisayarları kişiselleşmesini sağlayan, iPod & iTunes ile müzik dünyasına damgasını vuran ve iPhone ile telefon pazarındaki stratejilerin değişmesine neden olan Steve Jobs, hayatını anlatmaya hazırlanıyor.

New York Times'ın haberine göre son 10 yılın üst düzey yöneticisi seçilen Steve Jobs, Time'ın şef editörü ve satış rekorları kıran “Einstein: His Life and Universe” ve “Benjamin Franklin: An American Life.” kitaplarıyla da tanınan Walter Isaacson'ın kaleme alacağı biyografi kitabında hayatını anlatacak. Haberde ayrıca geçmişte böyle bir projeye destek vermeyen Steve Jobs'un şimdiye kadar hayatını konu alan gayriresmi biyografi kitaplarından hoşnut olmadığı hatta Jobs'un bu kitapları basan yayınevlerinin Apple Store'larda satılan bazı kitaplarını da kaldırttığı belirtilmiş.

Daha başlangıç aşamasında olan projenin Steve Jobs'un gençliğinden şimdiye kadarki dönemi kapsaması bekleniyor. Konuyla ilgili Apple basınsözcülerinin ve Walter Isaacson'un yorum yapmaktan kaçındığını belirtelim