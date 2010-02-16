Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Jobs destek veriyor, hayatı kitap oluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21b
1
30
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

1 Nisan 1976; Wozniak ve Jobs, Apple'ı kurdular

Steve Wozniak ile garajda kurduğu Apple ile bilgisayarları kişiselleşmesini sağlayan, iPod & iTunes ile müzik dünyasına damgasını vuran ve iPhone ile telefon pazarındaki stratejilerin değişmesine neden olan Steve Jobs, hayatını anlatmaya hazırlanıyor.

New York Times'ın haberine göre son 10 yılın üst düzey yöneticisi seçilen Steve Jobs, Time'ın şef editörü ve satış rekorları kıran “Einstein: His Life and Universe” ve “Benjamin Franklin: An American Life.” kitaplarıyla da tanınan Walter Isaacson'ın kaleme alacağı biyografi kitabında hayatını anlatacak. Haberde ayrıca geçmişte böyle bir projeye destek vermeyen Steve Jobs'un şimdiye kadar hayatını konu alan gayriresmi biyografi kitaplarından hoşnut olmadığı hatta Jobs'un bu kitapları basan yayınevlerinin Apple Store'larda satılan bazı kitaplarını da kaldırttığı belirtilmiş.

Daha başlangıç aşamasında olan projenin Steve Jobs'un gençliğinden şimdiye kadarki dönemi kapsaması bekleniyor. Konuyla ilgili Apple basınsözcülerinin ve Walter Isaacson'un yorum yapmaktan kaçındığını belirtelim


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koxp94 9 yıl
@ mertgraph1979, ne güzel anlatmışsın
Apple en azn 25 yıldır All-in-one üretirken diğerleri anca...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 9 yıl
hep inat etti, her zaman kalburüstü tüketiciye mal üretti. fakiri fukarayı hep görmemezlikten geldi. gün geldi, fakir fukara adam kendine yediremedi ve borç harc diyerek apple almaya çalıştı. işte apple ın hikayesi budur. malı arzu nesnesi boyutuna taşıyarak tüketicinin gözünde bir meta, fenomen haline getirmek ve alamayacak adamın bile psikoloisini bozup aklını çeldirerek almasını sağlamak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ugurcan377 9 yıl

face1tr

hep inat etti, her zaman kalburüstü tüketiciye mal üretti. fakiri fukarayı hep görmemezlikten geldi. gün geldi, fakir fukara adam kendine yediremedi ve borç harc diyerek apple almaya çalıştı. işte apple ın hikayesi budur. malı arzu nesnesi boyutuna taşıyarak tüketicinin gözünde bir meta, fenomen haline getirmek ve alamayacak adamın bile psikoloisini bozup aklını çeldirerek almasını sağlamak.

reklam ve ticari zekadan ibaret zaten bu adam ürünlere bakarsanız çoğunun muadili daha uygun fiyatlı ve daha yüksek performans'a sahiptir .Devrimsel sayılabilecek teknolojilere sahiptir ancak bunları adam akıllı geliştirmek yerine reklam yaparak ve moda oluşturarak satmaya çalışmaktadır.
özellikle son ipad rezalet ötesi bir üründür büyük boyutta bir iphone olduğu gibi onun yaptığı çoğu şeyide yapamamaktadır.hatta nette performans karşılaştırmasında taşla(bildiğimiz tarihi mö 40000'lere dayanan taş) berabere kaldığı karikatürler bulunmaktadır.
yazılımcı olarak iyidirler ama donanım konusunda koy g.te rahman gitsin politikası uyguladıkları için güzel olmaz.
yarım yamalak ürünlerle piyasaya çıkıp ürün satışa çıkmadan hiçbir yerde inceleme yazısına rastlayamazsınız.moda üzerinden satış yapmaya kalkarlar.
iphone'un sahip olması gerektiği özelliklerin bazılarına 3.nesilde sahip olduğunu hatırlatırım.(video çekme özelliği 3.nesilde geldi yuh diyorum 100-200tl'lik telefonlar bile video çekiyor artık)
iphone'u yazılımcılar adam etmiştir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PHI 9 yıl

Shady

Steve Wozniak ile garajda kurduğu Apple ile bilgisayarları kişiselleşmesini sağlayan, iPod & iTunes ile müzik dünyasına damgasını vuran ve iPhone ile telefon pazarındaki stratejilerin değişmesine neden olan Steve Jobs, hayatını anlatmaya hazırlanıyor.

Yahu ne garajmış arkadaş. Google garajda kurulur, Apple garajda kurulur, Youtube garajda kurulur.
Ülkemin internet aleminde neden geri kaldığı ortada. Bizim buralarda garaj kültürü yok ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Seko 9 yıl
PHI


Shady

Steve Wozniak ile garajda kurduğu Apple ile bilgisayarları kişiselleşmesini sağlayan, iPod & iTunes ile müzik dünyasına damgasını vuran ve iPhone ile telefon pazarındaki stratejilerin değişmesine neden olan Steve Jobs, hayatını anlatmaya hazırlanıyor.

Yahu ne garajmış arkadaş. Google garajda kurulur, Apple garajda kurulur, Youtube garajda kurulur.
Ülkemin internet aleminde neden geri kaldığı ortada. Bizim buralarda garaj kültürü yok ki.


birde dikkat ettiysen yabancı filmlerde hep icatlar, çocukların hayal edip yapmaya çalıştığı şeyler çoğunlukla garajda veya bodrumda olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deagle100 9 yıl

PHI

Shady

Steve Wozniak ile garajda kurduğu Apple ile bilgisayarları kişiselleşmesini sağlayan, iPod & iTunes ile müzik dünyasına damgasını vuran ve iPhone ile telefon pazarındaki stratejilerin değişmesine neden olan Steve Jobs, hayatını anlatmaya hazırlanıyor.

Yahu ne garajmış arkadaş. Google garajda kurulur, Apple garajda kurulur, Youtube garajda kurulur.
Ülkemin internet aleminde neden geri kaldığı ortada. Bizim buralarda garaj kültürü yok ki.


Bayıldım:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
Bende kodluyorum bi os bende dicem garajda yazdım.
bu ne abi bu garaj nerede ya.
Hp,Microsoft,Apple,MSI,
Sizde ekleyin arkadaşlar bıktık bu masallardan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ngnzlr 9 yıl
Neresi masal bunların? Garaj meselesi ilgi çekmek için mi sanıyorsunuz? Koşullar, parasızlık, fikirlerin olması ama maddi yönden bunu yapamama, imkanları zorlayarak kredi alma, sponsor arayışı vs. vs. bunlar masal gibi geliyorsa size orası ayrı tabi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
çok akıllı adam şu woz ile steve ama steve in ticari zekası sayesinde işler yürüyor bayağı iyi şekilde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ngnzlr 9 yıl
Eminim kitabıda her tanıttığı ürün gibi çok satacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
kusura bakılmasın ama express haberler apple ve onunla ilişkili haberler bölümüne dönmdü iyice. Mobile World Congress var, üreticiler yeni telefonlarını sergiliyor, ucundan kıyısından da olsa WM7 ile bilgiler gelirken bir tanesini bile express haberler kısmında görememek üzücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 9 yıl

DH Misafiri

kusura bakılmasın ama express haberler apple ve onunla ilişkili haberler bölümüne dönmdü iyice. Mobile World Congress var, üreticiler yeni telefonlarını sergiliyor, ucundan kıyısından da olsa WM7 ile bilgiler gelirken bir tanesini bile express haberler kısmında görememek üzücü.


donanimhaber.com/...

İyi okumalar...

Not: Windows Mobile 7 ile ilgili bir haberimizde yayınlanacak merak etmeyin.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Teknoloji dünyasında gerçekten önemi büyük bir isim.. Belki o olmasa idi şimdi nokianın 3210 serisi cep telefonlarının renkli ekran modellerini kullanıyor olacaktık.. (kinaye tabiki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
Ciktigi ilk hafta almaya calisacagim. Ingilzce olsa da...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyfülislam 9 yıl
şu adamı sevemedim bi türlü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20979 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iTunes, mac ve
4 etiket daha Apple iPhone Steve Wozniak steve jobs
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim