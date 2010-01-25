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Steve Jobs: Hayatımda yaptığım en önemli iş...

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs: Hayatımda yaptığım en önemli iş...
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Apple'ın çıkmadan efsane haline gelen tabletinin (iSlate, iTablet, iPad; 27 Ocak'a kadar hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz) tanıtılmasına 2 gün kala, Tech Crunch bağımsız kaynaklarına dayandırdığı haberinde Steve Jobs'un bu cümlesine yer verdi.

Apple'ın kurucusu ve mevcut yönetim kurulu başkanı Steve Jobs, Apple Tablet'den duyduğu heyecanını ve mutluluğunu çevresindekilere "Hayatımda yapmış olduğum en önemli iş" diyerek dile getiriyormuş.

1997'de Apple başına geçmesiyle birlikte 12 senede birçok başarılı endüstriyel ürünün altına imzasını atan Steve Jobs'un, tableti bu kadar önemsemesi de tablet üzerindeki merakın daha da artmasına neden oluyor.


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koxp94 9 yıl
fiyatını yukarı çekmemek için iPhone'un fiyatını düşürebilir diye tahmin ediyorum
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soberlight 9 yıl
Çok mütevazi davranmış :P
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sendemail 9 yıl
hakkatten he ,apple sayesınde tasarım ozurlu sektor ne nasıl yapılır ogrenıverıyor.
2 gun sonra ipad,islate yerıne baklava cıkarmasın ortaya , evet baklava ,gulluoglu baklavası... beklentıler cook yukseldı cunki :p
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dark dragon 9 yıl
millet iphone'a yetişeceğim diye uğraşıyor adamlar iphone'u bırakıp tablet'e geçtiler
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler iphone yi geçtiler tabletlere doğru gidiolar :D
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sgnr 9 yıl
Nedense apple ürünlerini sevemedim hiç. Bi ipod aldım aldığıma alıcağıma pişman oldum yedek parça pahalı,windowsla uyumlu çalışmaz etmez. sevemedim gitti seni elma.
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X-Slim 9 yıl
bencede yaptigi iş iphone gercekten diger telefonlardan cok daha degişik bi sey ve kasmaması beni mutlu ediyor. ben artik bikmiştim mesaji atarken 7 10 sn beklemekten nokia'da ben seri insan oldugumdan hizli mesaj yazip hizli olmasini isterim herseyimin
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Vipracing 9 yıl
Arabamı aldınız? MP3 player mı?
sgnr

Nedense apple ürünlerini sevemedim hiç. Bi ipod aldım aldığıma alıcağıma pişman oldum yedek parça pahalı,windowsla uyumlu çalışmaz etmez. sevemedim gitti seni elma.
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.WondercrafteR. 9 yıl
Tableti cok mrk ediorm..
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sinuhe.s 9 yıl
hadi ordan sitiv yaptığın en önemli iş iphone
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Shady 9 yıl
Gennosuke

hadi ordan sitiv yaptığın en önemli iş iphone



Belki de iPhone'un sadece başlangıç olduğunu düşünüyordur.

Bunu yazınca aklıma bir resim geldi;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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