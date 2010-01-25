Steve Jobs: Hayatımda yaptığım en önemli iş...

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Apple'ın çıkmadan efsane haline gelen tabletinin (iSlate, iTablet, iPad; 27 Ocak'a kadar hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz) tanıtılmasına 2 gün kala, Tech Crunch bağımsız kaynaklarına dayandırdığı haberinde Steve Jobs'un bu cümlesine yer verdi.

Apple'ın kurucusu ve mevcut yönetim kurulu başkanı Steve Jobs, Apple Tablet'den duyduğu heyecanını ve mutluluğunu çevresindekilere "Hayatımda yapmış olduğum en önemli iş" diyerek dile getiriyormuş.

1997'de Apple başına geçmesiyle birlikte 12 senede birçok başarılı endüstriyel ürünün altına imzasını atan Steve Jobs'un, tableti bu kadar önemsemesi de tablet üzerindeki merakın daha da artmasına neden oluyor.