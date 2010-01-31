Steve Jobs konuşuyor...

Tam Boyutta Gör

Sağlık sorunları nedeniyle 2009'un ilk yarısında Apple'daki koltuğunu yardımcılarından Tim Cook'a devreden Steve Jobs, geri dönmesiyle birlikte dikkatini en çok verdiği cihazı iPad'i 27 Ocak'ta tanıttı. İnternette gezinme, elektronik posta okuma, film izleme gibi temel görevleri iPhone ve Mac'e göre daha zevkli hale getirdiği belirtilen iPad, Steve Jobs'un "Hayatımda yaptığım en önemli iş" cümlesini sarfetmesine neden olmuştu.

Apple denilince akla gelen ilk isim olan son 10 yılın üst düzey yöneticisi Steve Jobs'un sunumda söyledikleri, tanıttığı ürün çok konuşuldu ancak şimdi 27 Ocak'ı daha farklı bir şekilde ele alalım. Acaba Steve Jobs, sunum sonrasında neler söyledi ? İki önemli konu, Adobe ve Google, hakkında, konuşan Steve Jobs'un yorumlarına daha yakından bakalım.

Tam Boyutta Gör

iPhone ve Nexus One: Amerika'nın iki büyük bilişim devinin akıllı telefonları

Geçen hafta değindiğimiz gibi Apple ve Google birçok alanda birbirine rakip firma haline geldiler. Güçlü donanımıyla ön plana çıkan Nexus One'la Apple'ın en güçlü alanlarından iPhone'a rakip olan Google için Steve Jobs şunları söylüyor: "Biz arama işine girmeyeceğiz ancak onlar akıllı telefon işine girdiler. Şüphesiz iPhone'u geçmeye çalışacaklardır ancak biz bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz.". Konuyla ilgili diğer haberimizde de söylediğimiz gibi her ne kadar Google'ın yönetim kurulu üyesi Dr. Eric Schmidt Apple'ın kalbinde çok ayrı bir yerde olduğunu söylese de Apple cephesi Google'ı rakip olarak gördüğünü söylememiz yanlış olmayacaktır.

Tam Boyutta Gör

Adobe'nin iPhone OS kullanıcılarına özel olarak hazırladığı "Get Flash" sayfası

Diğer bir önenmli konu: Adobe. 2010 Haziran ayında 3 yaşını dolduracak iPhone için Apple'ın engellerine takılan ve hazırladığı özel siteyle Flash konusunda Apple'ın kendilerine engel olduğunu kullanıcılara anlatmaya çalışan Adobe için Steve Jobs'un ağır konuştuğunu söyleyebiliriz. iPad'de de Flash'a destek vermediği için tüketiciler tarafından eleştirilen Apple açıklamalara göre Adobe'nin tavrı, Flash'ın hatalar barındıran Mac versiyonundan dolayı Flash'a mobil cihazlarında yer vermiyor. Apple'ın yönetim kurulu başkanı Jobs, Adobe için şunları söylüyor: "Tembeller. İlginç şeyler yapacak potansiyelleri var ancak bunu yapmayı reddediyorlar. Carbon gibi Apple'ın elinde bulundurduğu yaklaşımlar konusunda hiçbirşey yapmıyorlar. Hatalarla dolu Flash'a Apple olarak destek vermiyoruz çünkü Flash'ın Mac versiyonu hatalarla dolu. Mac Flash'dan dolayı hiç olmadığı kadar sıklıkla hatayla karşılaşıyor.Zaten yakında kimse Flash da kullanmayacak, dünya HTML5'a doğru gidiyor.".

Tam Boyutta Gör

Apple'ın iPad'de kullandığı SoC çözümü Apple A4, ilerleyen zamanlarda firmanın ürün gamındaki mobil ürünlerde kullanılabilir. Bunlardan biri 4.Nesil iPhone olabilir.

Sunum sonrasında Steve Jobs'un Adobe ve Google gibi iki önemli konuda söyledikleri böyle. Şimdi de ünlü Mac sitesi Macrumors'un 27 Ocak'ta sunum sonrasında öğrendiği bilgilere kısaca değinelim;

2010 yılının Haziran ayında tanıtılıp Haziran sonu yada Temmuz ayı gibi satışa sunulması beklenen 4.Nesil iPhone, A+ yani önemli bir yeniliklerle kullanıcının karşısına çıkacak. İddialar da Apple'ın 4.Nesil iPhone'da donanımsal değişiklikler yapacağını öngörüyor.

Ekim ayında güncellenen Mac ailesinin 2010 versiyonları Apple'a seviye atlatacak.

Apple, iPhone OS'de Google'ın Android'le yetişmesi mümkün olmayacak sık güncellemeler yayınlayacak.

Bilgisayarlarında Blu Ray'e destek vermeyen Apple, Blu Ray'i bilgisayarlarına entegre etmek için satışların yeteri seviyeye kadar yükselmesini bekleyecek.

Çevrimiçi müzik sitesi Lala'nın Apple'ın bünyesine katılmasıyla ilgili olarak, Apple Lala'nın çalışanlarının iTunes takımına katılmalarıyla yakında ilgileniyordu. Bilindiği gibi Apple, Aralık ayında 4 senelik bir firma olan Lala'ı satın almıştı.

Mac ve iPhone'la birlikte iPad, Steve Jobs'un en çok önemsediği ürünleri oluşturuyor.

Özetlemek gerekirse, Apple; Google'ı gerçekten bir rakip olarak görüyor, Adobe'nin Mac üzerindeki çalışmalarından dolayı iPhone OS'de Flash'a sıcak bakmıyor. Sunumdan sonra gelecek ürünler hakkında konuşulanlarda Steve Jobs'un "Bu yılki güçlü ürünlerimizi tanıtmaya bizi oldukça heyecanlandıran bir ürünle 27 Ocak'ta başlıyoruz" cümlesini de doğrular nitelikte; gerek Mac'lerde gerekse de 4.Nesil iPhone da önemli değişiklikler yapacağının sinyallerini veriyor.