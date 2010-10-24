Steve Jobs'un Android ve RIM'le ilgili açıklamalarına analistlerden destek geliyor

2010 mali yılının son çeyreğinde 14.1 milyonluk iPhone satışı yapan Apple, Amerika'daki en güçlü rakiplerinden biri olan RIM'i geride mi bırakıyor ? Steve Jobs'un 4.çeyreğin değerlendirmesinde dile getirdiği RIM'in Apple'ı yakalayamayacağı hipotezine ve Android ile ilgili görüşüne analistlerden destek geliyor.

National Post Daily'e açıklamalarda bulunan Cananord Genuity'den Michael Walkley, Steve Jobs'un hipotezine katıldıklarını söyledi. Kanadalı analist iOS ile Apple'ın hem akıllı telefon pazarında hem de tablet pazarında payını hızla arttırmaya devam edeceğini dile getirirken; 10,000 uygulamanın yer aldığı Blackberry AppWorld'ün 300,000'lik AppStore'un çok çok gerisinde kaldığının altını çizdi. Analist, ayrıca, Android Marketplace'in de AppStore'u yakalamasının güç olduğunu söyledi.

Diğer bir analist Sameet Kanade ise RIM'in son durumu için şunları düşünüyor; "RIM, pazarda kar elde edebilmek için California'lı Cellmania'ı satın almış olsa da; tüketici pazarında RIM ile rakipleri Apple ve Google arasındaki farkın her geçen çeyrekte artacağına inanıyoruz." Forbes 500 şirketlerinin %80'inin iPhone'a yönelmesiniyse domino etkisine benzeten Sameet Kanade, bu durumun RIM için işinin daha da zorlaşacağı anlamına geleceğini düşünüyor.

Android'in parçalanmış olduğunu dile getiren ve "Amazon, Vodafone ve Verizon kendi Android uygulama mağazası açacaklarını duyurdu. Apple'ın tek bir AppStore'u ile kıyaslandığında kullanıcılar ve geliştiriciler için karışık bir durum." diyen Steve Jobs'un bu sözlerine UBS Investment Research'den Maynard Um da şu açıklamalarıyla destek çıktı;

"Android'in parçalara ayrılması; geliştiricileri de zor durumda bırakıyor, onları uygulamalarını farklı Android'li cihazlarla uyumlu hale getirebilmeleri için çeşitli iterasyonlar yapmalarına neden oluyor."