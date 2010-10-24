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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Jobs'un Android ve RIM'le ilgili açıklamalarına analistlerden destek geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
26,8b
1
51
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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2010 mali yılının son çeyreğinde 14.1 milyonluk iPhone satışı yapan Apple, Amerika'daki en güçlü rakiplerinden biri olan RIM'i geride mi bırakıyor ? Steve Jobs'un 4.çeyreğin değerlendirmesinde dile getirdiği RIM'in Apple'ı yakalayamayacağı hipotezine ve Android ile ilgili görüşüne analistlerden destek geliyor.

National Post Daily'e açıklamalarda bulunan Cananord Genuity'den Michael Walkley, Steve Jobs'un hipotezine katıldıklarını söyledi. Kanadalı analist iOS ile Apple'ın hem akıllı telefon pazarında hem de tablet pazarında payını hızla arttırmaya devam edeceğini dile getirirken; 10,000 uygulamanın yer aldığı Blackberry AppWorld'ün 300,000'lik AppStore'un çok çok gerisinde kaldığının altını çizdi. Analist, ayrıca, Android Marketplace'in de AppStore'u yakalamasının güç olduğunu söyledi.

Diğer bir analist Sameet Kanade ise RIM'in son durumu için şunları düşünüyor; "RIM, pazarda kar elde edebilmek için California'lı Cellmania'ı satın almış olsa da; tüketici pazarında RIM ile rakipleri Apple ve Google arasındaki farkın her geçen çeyrekte artacağına inanıyoruz." Forbes 500 şirketlerinin %80'inin iPhone'a yönelmesiniyse domino etkisine benzeten Sameet Kanade, bu durumun RIM için işinin daha da zorlaşacağı anlamına geleceğini düşünüyor.

Android'in parçalanmış olduğunu dile getiren ve "Amazon, Vodafone ve Verizon kendi Android uygulama mağazası açacaklarını duyurdu. Apple'ın tek bir AppStore'u ile kıyaslandığında kullanıcılar ve geliştiriciler için karışık bir durum." diyen Steve Jobs'un bu sözlerine UBS Investment Research'den Maynard Um da şu açıklamalarıyla destek çıktı;

"Android'in parçalara ayrılması; geliştiricileri de zor durumda bırakıyor, onları uygulamalarını farklı Android'li cihazlarla uyumlu hale getirebilmeleri için çeşitli iterasyonlar yapmalarına neden oluyor."


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nightflame 8 yıl
Android hangi arastirmalara gore pazar payinda lider cikti?
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Witcher3 8 yıl
bence bu arastırmalar cok sacma androıd neye göre lider? android i kullanıyor htc sınden samsung una google ından lg sıne kadar milyon tane marka zibilyon tane model, ios ' u kullanıyor tek marka tek model..tabıkıde htc, samsung, lg vs nın tüm androıdlı telefonlarının satısları bir tek iphone dan fazla olacaktır..[>:]
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veteriner69 8 yıl
Öngörü yazıyorum:
Android alıp başını gidecektir.
Android 3.0 dan sonra ortak fayda ve paydada firmalar birleşecektir.
Bu arada apple bilgisayarlarında artık neden Windows çalışıyor acaba?
(ki zamanında Steve Jobs etmedik laf bırakmıyordu windows'a)
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gps.navigation 8 yıl

veteriner69

Öngörü yazıyorum:

Android alıp başını gidecektir.
Android 3.0 dan sonra ortak fayda ve paydada firmalar birleşecektir.

Bu arada apple bilgisayarlarında artık neden Windows çalışıyor acaba?
(ki zamanında Steve Jobs etmedik laf bırakmıyordu windows'a)



Android evet kesin başını alıp gidecektir,ama nereye gidecek belli olmayan bir şekilde.Önüne gelen bir garip çin markası bile android'li cihaz üretiyor.Yani orta malı oldu.Paydada filan kimse birleşmez,çok kafalılığın sonuçları şimdiden belli.Parlar gibi yapıp yok olma.

Apple neden Windows çalıştırıyor,ne gaip bir soru olmuş siz hiç uzun yıllar windows kullanım Mac'e geçen birini görmediniz galiba.Geçiş döneminde hem uyum sağlamak hemde windows'un aslında ne kadar aptal olduğunu anlamak için bu yöntemi kullanıyor.

Sanırım siz mac kullanmıyorsunuz
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ellesharr 8 yıl

veteriner69

Öngörü yazıyorum:

Android alıp başını gidecektir.
Android 3.0 dan sonra ortak fayda ve paydada firmalar birleşecektir.

Bu arada apple bilgisayarlarında artık neden Windows çalışıyor acaba?
(ki zamanında Steve Jobs etmedik laf bırakmıyordu windows'a)


firmaların birleşmesi aynı arayüzde farklı markalarda farklı telefonlar olması tamamen hayaldir çünkü ticaret mantığına aykırı birbirine rakip iki firma örneğin samsung ve lg neden rakibini pazarda alt etmek varken sırf android birleşcek diye ortak olup rakibini çukurdan çıkarsın çünkü her telefonda aynı işletim sistemi aynı arayüz olduktan sonra adam hangisi ucuzsa ona yönelir neden böyle kar marjını düşürcek bir işe girsinki firmalar gerekirse androidden vazgeçerler yinede kabul etmezler peki appler ne olucak ? adam atıyorum googleın kurduğu bir appstorea para neden kazandırmak istesin açık kaynaklı bir sistem sonuçta adam uğraşır didinir kendi storeunu kurar kendi versiyonunu yapar çok daha fazla para kazanır ee nerede kaldı birleşmeler
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righteous@ 9 yıl
gerçekten ilginç bir konu olmuş,benim anladıgım androide 3.0 surumu ile bir standart geldigindede işler duzelmeyecek android açısından sanırım.
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Inalough 9 yıl
steve boobs flash konusuna da bi açıklık getirse,
html5 falan derken hala iphone kullanıcıları flash desteğinden yoksun.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende iphone 4 ile blackberyy 9800 almak istiyorum ama ikisinin arasında kaldım bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
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NevNiyaz 9 yıl
ben kardeşime iphone 4 16 gb, kendime de bb torch 9800 aldım, (tabi 2 aydır iphone 8 gb 3gs kullanıyordum, bu telefondan 9800 e geçtim, şimdilik gayet de memnunum)
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Erasmus78 9 yıl
@Football Mania
Onu da üreticiler istemez. Her üretici kendi marka beğenisini yaratmak ister. O yüzden diğer firmalar tarafından da kullanılan bir işletim sistemine en azından aynı arayüz ile sahip olmak istemek. Çünkü farkı kalmaz.
İşin daha da kötü yani piyasa Android cihaz çöpülüğüne döner. Birbirlerinden küçük farklarla ayrılan onlarca model cihaz. İnsanlar farklılığa yönelmek isteyeceğinde bence bu hareket Android'in sonu olur.
MeeGo gelmek üzere. Android gibi yarım yamalak açık kaynak kodlu değil, %100 açık kaynak kodlu olarak geliyor. Android'in sabit arayüze geçme fikri MeeGo'nun ekmeğine yağ sürecektir diye düşünüyorum.
Benim şahsi görüşüme göre; zaten bu sene Android'in son iyi yılı. Çünkü açık kaynak kodda artık yalnız değil.
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fectus 9 yıl
Android çalıştıran bir tablet aldım geçenlerde. Güya açık kaynak kodlu ama o kadar dağınık durumdaki, birşey yapmak için forum forum kazınmanız gerekiyor. Aletin WiFi'sini Ad-Hoc olarak ayarlayıp PC'ye direk bağlamak için içerisindeki bir config dosyasıyla oynamanız lazım, onu bulana kadar bi cebelleştim, değiştirdim oldu ama her infrastructure/ad-hoc değişiminde o dosyayla oynamanız gerekiyor.

Normalde görsel ayarlar ve benzeri birçok ayar için aletin optimum çalışma ayarları bulunup default yapılabilir ve kullanıcı aletin kendisini düzgün çalıştırmaya uğraşacağına asıl kullanım amacı neyse ona göre işini görür, ama aletle uğraşmaktan kullanmaya başlayamadım.

Marketten bişeyler yüklüyorsunuz, yüjkledikleriniz bazen çalışıyor, bazen kilitleniyor, bazen hiç çalışmıyor. iTunes'a insanlar olurmu böyle bağımlılık ne saçma felan diyorlar ama Android'le biraz uğraştıktan sonra iTunes'ın rahatlık olduğunu anladım, bir kere öğren ondan sonra yeni sürüm, yeni telefon fark etmiyor.

Android açık kaynak kodlu istediğini yap diyorlar ama bana hiç öyle gelmedi, iPhone'a jailbreak yaptıktan sonra son derece açık bence.

Kusura bakmasınlar daha kat etmeleri gereken çok yol var "Olmamış" ve bu şekilde ilerlerse "Olmayacak", cihazı 1 hafta sonra iade ettim.

Uzun yıllardır bu tür cihazlarla haşır neşir olan ve telekominikasyon altyapısı üreten dünyanın en büyük şirketlerinden birinde çalışan bir elektronik mühendisi olduğumu belirteyim. Ben bu kadar uğraşmak zorunda kalıyorsam ve sonucunda cihazı iade ediyorsam gerisini düşünün :)
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OverClocK1ng 9 yıl
Fakında değiller sanırım. Android birleşiyor. 3.0 ile birlikte hepsi bir olacak. O zaman gelsin onlar da Steve Jobs gibi döneklik edip lafı değiştirirler.
NOT: Apple'cılar üzerime çullanmasın. iPhone u ben de seviyorum ve beğeniyorum. Ama bu Steve Jobs'un ettiği lafları haksız çıkıp çıkıp değiştirmesini etkilemiyor.
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Batuist 9 yıl
adroidde ne zaman standart bir işletim sistemi olabilirse o zaman adam gibi ios'a rakip olabilir.. ortada bir curcuna dönüyor.. android için adam bir yazılım yapıyor android sürüm numaraları tutsa bile her telefonda çalışmıyor.. bu nasıl iştir..
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Fashionality 9 yıl
bu kadar çok farklı donanımlara sahip android li cihaz varken android in program uyumluluğu sağlaması zor.. zaten appstore aldı başını gidiyor.. developer donanımı birbirinden farklı her yeni çıkan android li cihazın yazdığı program ile uyumlu çalışması için mi uğraşsın, sürekli değişen android sürümleriyle mi uğraşsın yoksa kaliteli program yazmak için mi uğraşsın..
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DH Misafiri 9 yıl
İyide MacOsX ve iOS da o zilyon tane Linux distrosundan biri. Apple oturduda baştanmı yazdı sanıyordunuz. Oda Google gibi aldı Linux'u üzerine iyi bir arayüz yazdı. Google'a göre avantajı donaım tek ve onuda kendi ürettiriyor.
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Rouvax 9 yıl
Aslında haklılık payı var,
Iphone u iphone yapanlardan biri iphone alan birinin iphone sahibi olması, Ancak android alan birinin tam olarak ne sahip olduğu belli değil. ÇOOK sayıda model var bi de farklı farklı işletim sistemleri.

MAC vs PC de
PC nin avantajı MS ve OEM oldu.
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***CoNDoR*** 9 yıl
DH Misafiri

İyide MacOsX ve iOS da o zilyon tane Linux distrosundan biri. Apple oturduda baştanmı yazdı sanıyordunuz. Oda Google gibi aldı Linux'u üzerine iyi bir arayüz yazdı. Google'a göre avantajı donaım tek ve onuda kendi ürettiriyor.


Okuyunuz:

en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...

Darwin is an open source POSIX-compliant computer operating system released by Apple Inc. in 2000. It is composed of code developed by Apple, as well as code derived from NeXTSTEP, BSD, and other free software projects.

Darwin forms the core set of components upon which Mac OS X, Apple TV, and iOS are based. It is compatible with the Single UNIX Specification version 3 (SUSv3) and POSIX UNIX applications and utilities.


Hala Mac OS X'in Linux dağıtımı olduğunu düşünüyor musunuz?
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beyinsis 8 yıl

DH Misafiri

İyide MacOsX ve iOS da o zilyon tane Linux distrosundan biri. Apple oturduda baştanmı yazdı sanıyordunuz. Oda Google gibi aldı Linux'u üzerine iyi bir arayüz yazdı. Google'a göre avantajı donaım tek ve onuda kendi ürettiriyor.


ne anlatıyorsunuz ya. apple işletim sistemi bir unix türevidir. linux da bir unix türevidir. ancak apple linux'dan önce çıkmıştır. linux'tan geliştirme yapanlar zaten tamamen açık kaynak kodu kuralına uymak zorunda. apple kendisi geliştirdi.
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0tt0m@n 9 yıl
Standartları belli olan ve geriye uyumlu olan açık kaynak kodlu işletim sistemi, piyasaya hakim olur.
Bilgisayar piyasasında kapalı kod olmasına rağmen windows'un piyasaya hakim olmasının sebebi standartların belli olması.
Linux gibi zilyon tane distrosu olan, her distorunun kendi kafasına göre pencere yöneticisi, paket yöneticisi olan bir kermekeş değil. Yıllardır şu linuxçular bir araya gelip adam gibi bir standart ortaya koyamadılar, bu sayede mikropsoft pastayı topladı.
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Rainbow6 9 yıl
Androidin tokezlemesinin sebebi bazi telefonlarda update imkaninin olmamasi iphone oyle degil eski modellerin cogunda yeni surumler kullanilabiliyor app meseleside var tabi ... applenin rimi gecmesi buyuk basari olur cunku rimin satislari icerisinde sadece bberry yok bi cok kullan at gibi telefonlarida bu firma uretiyor bundan dolayi 2 adet modeliyle applenin basarisi cok buyuk
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