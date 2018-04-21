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Nişasta bazlı şekerin yerini alacak doğal şeker otu: Stevia

Yiyecek-içeceklerde bulunan ve sağlığımızı olumsuz etkileyen nişasta bazlı şekerin (NBŞ) yerini "en sağlıklı şeker" olarak nitelendiren Stevia şeker otu alacak. Stevia nedir?
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nişasta bazlı şekerin yerini alacak doğal şeker otu: Stevia
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Pek çok yiyecek ve içecekte tatlandırıcı olarak kullanılan nişasta bazlı şekerin üretim kotasının düşürülme tasarısı meclise sunuldu. Akademik açıdan zararları kanıtlanan nişasta bazlı şekerin kullanılması pek çok ülkede yasak. Nişasta bazlı şekerin zararlarından dolayı üreticiler tatlandırıcı olarak "stevia" şeker otunu tercih etmeye başladı. Stevia şeker otu, pek çok akademisyen tarafından en sağlıklı tatlandırıcı olarak gösteriliyor.

Stevia nedir?

Paraguay menşeili şeker oto bitkisi Stevia, yiyecek ve içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Tatlandırıcı özelliğinin yanında bazı hastalıklara faydası olduğu için bakım ürünlerinde de tercih ediliyor.

Stevia bitkisi Türkiye iklimine uygun bir bitki. Ülkenin çeşitli bölgelerinde Stevia yetiştiriciliği yapan çiftçiler var. Çaykur, “Rize şekeri” adıyla stevia üretimi yapıyor. Bitki yaprakları Çin’den tedarik ediliyor. Senede 2 hasat veriyor. Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde daha verimli yetişiyor. Bitki, ekildikten sonra 7 sene boyunca hasat veriyor.

Stevia sağlıklı mı?

Stevia şeker otu doğal bir tatlandırıcıdır. Stevia’nın –en azından şuan için- bilinen bir yan etkisi ve zararı bulunmuyor. Beyaz şeker ve nişasta bazlı şekeri gibi ciddi sağlık problemlerine yol açmıyor.

Nişasta bazlı şekerin yerini alacak doğal şeker otu: Stevia
 

Stevia’nın faydaları

Stevia, tatlandırıcı özelliğinin yanında şifa için de kullanılan bir bitkidir. Akademik araştırmalara göre tansiyonu düşürüyor, kan şekerini dengeliyor ve hazımsızlığı gideriyor. Sağlıklı şeker olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih ediliyor.

Stevia’nın önce nişasta bazlı şekerin sonra da şeker pancarının yerini alacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de üretici sayısının arttırılması için çalışmalar sürüyor.



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helpmexxc 1 yıl en beğenilen
belirli ürünlere şeker koymak yasak olmalı. Ekmek , çiğköfte sosu, ketçap , patlamış mısır vsvsvs
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Bluedn 1 yıl
Çok teknolojik bir haber
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asau 1 yıl
Bu milleti anlamak imkansız. Ekmek yeme kültürünün nirvanasına olan bir milletin şeker zararlıdır fetişizmi yaşaması nasıl bir paradokstur. Ekmek yeme kültürünün olmadığı hiç bir ülkede böyle ateşli şeker zararlıdır tartışması olmuyor.
Normal yaşarsan hiç bir sorun olmaz. Mesele normal yaşayıp, normal yeme davranışımızın olmaması.
Bu milleti anlamak imkansız. Ekmek yeme kültürünün nirvanasına olan bir milletin şeker zararlıdır fetişizmi yaşaması nasıl bir paradokstur. Ekmek yeme kültürün...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Wol4onak 1 yıl
3 senedir şeker yerine kullanırım tadı güzel, yapay tadı gelmiyor. Sağlıklı olduğu söyleniyorda bilemezsin tabi.
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aybey 1 yıl
Çok yanlış bir haber bu! Böyle bir habercilik olmaz. Bilimsel araştırmaları daha yapılıp yanlışlanmamış. Uzun süreli, denekler üzerinde inan ve hayvan denekler üzerinde deneyleri yapılıp salık etkisi gözlemlenmemiş bir şeyi ''SAĞLIKLI'' diye nitelemeniz çok yanlış!
ŞEKER İNSAN METABOLİZMASINDA BAŞTA KANSER OLMAK ÜZERE DEJENERATİF HASTALIKLARA NEDEN OLUYIOR! ŞEKERİN SAĞLIKLISI DİYE BİR ŞEY YOK! BUNU BİLİM DERGİLERİ BİLE YAZDIĞINZIZ GİBİ SAĞLIKLI OLARAK NİTELENDİRİLMİYOR!...
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tbbtl 1 yıl
90 lı yılların sonu idi bu bitki ülkemizde yeni tanınmaya başlamıştı. Hatta (ismi şimdilerde terör örgütü ile anılan) İstanbulda büyük bir tatlı üreticisi şeker hastaları için bu bitkiyi kullanarak tatlı yapmaya başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam çok yoğun bir tadı var. Şekere göre kat be kat daha fazla bir tat veriyor. Bilgilendirme kısmını geçersek, teknoloji kısmı ile herhalde akademik kesimi veya işletmecileri şekerin zararlarının konuşulduğu bir ortamda daha sağlıklı çalışmalar yapmaya teşvik olsa gerek.
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krhsn 1 yıl
Rizede bu bitkiyi ekmeyi düşünüyorşar doğal olarak uyymluymuş
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gronyar 1 yıl
Gıdayı kontrol eden insanlığı kontrol eder. Bu söz bana ait değildir. Tarım ülkesi diye bilinen ülkemizde sanayi yoktur tarım yoktur üretim yoktur sürekli ithalat vardır ve buna bağlı olarak tüketim toplumu oluşturulmuş embesil nesiller yetiştirilmektedir, en kötüsü de ne idüğü belirsiz ürünler ülke sınırından kolayca içeri sokuluyor bu şirketlerin birçoğunun ortağı kurucusu veya sahibinin çevresi biraz araştırıldı mı adrese teslim ihale misali gerçekler ortaya çıkıyor ancak sonuç yine hüsran yine hüsran. Ülkede bir konuya salt yasak getirmek yeterli değil takibi yapılmayan uygulanmayan / uygulanamayan yasaların geçerliliği kağıt üstünde olmaktan öteye gitmez. Çok komplocuyum yapacak hayata olumlu bakacak yerim kalmadı.
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seyfi84 1 yıl
Stevia çok pahalı bir bitki. Raflarda satılan stevia tabletleri, tozları içindeki stevia oranı %2-3 olmasına rağmen 200gr 30tl'ye satılıyordu geçen sene! Pancar şekerinin yerini alması mümkün değil. AKPli kabzımallar tatlı komisyonculuk işlerinin bekası için hep yeni yollar arayacaktır.
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drserk 1 yıl
fda onayı olmayan bir tatlandırıcı değil mi bu?
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Baelros 1 yıl
Coca Cola Life'da bu seker kullaniliyor senelerdir.
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Simplify 1 yıl
Ben shiftdelete'ye doğru kayıyorum galiba. Bunun teknolojiyle alakasını biri bana izah edebilir mi?
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ERIKCI 1 yıl
Lydia, oh! Lydia, say have you met Lydia
Oh! Lydia, the tattooed lady
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