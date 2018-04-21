Nişasta bazlı şekerin yerini alacak doğal şeker otu: Stevia

Tam Boyutta Gör

Pek çok yiyecek ve içecekte tatlandırıcı olarak kullanılan nişasta bazlı şekerin üretim kotasının düşürülme tasarısı meclise sunuldu. Akademik açıdan zararları kanıtlanan nişasta bazlı şekerin kullanılması pek çok ülkede yasak. Nişasta bazlı şekerin zararlarından dolayı üreticiler tatlandırıcı olarak "stevia" şeker otunu tercih etmeye başladı. Stevia şeker otu, pek çok akademisyen tarafından en sağlıklı tatlandırıcı olarak gösteriliyor.

Stevia nedir?

Paraguay menşeili şeker oto bitkisi Stevia, yiyecek ve içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Tatlandırıcı özelliğinin yanında bazı hastalıklara faydası olduğu için bakım ürünlerinde de tercih ediliyor.

Stevia bitkisi Türkiye iklimine uygun bir bitki. Ülkenin çeşitli bölgelerinde Stevia yetiştiriciliği yapan çiftçiler var. Çaykur, “Rize şekeri” adıyla stevia üretimi yapıyor. Bitki yaprakları Çin’den tedarik ediliyor. Senede 2 hasat veriyor. Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde daha verimli yetişiyor. Bitki, ekildikten sonra 7 sene boyunca hasat veriyor.

Stevia sağlıklı mı?

Stevia şeker otu doğal bir tatlandırıcıdır. Stevia’nın –en azından şuan için- bilinen bir yan etkisi ve zararı bulunmuyor. Beyaz şeker ve nişasta bazlı şekeri gibi ciddi sağlık problemlerine yol açmıyor.

Stevia’nın faydaları

Stevia, tatlandırıcı özelliğinin yanında şifa için de kullanılan bir bitkidir. Akademik araştırmalara göre tansiyonu düşürüyor, kan şekerini dengeliyor ve hazımsızlığı gideriyor. Sağlıklı şeker olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih ediliyor.

Stevia’nın önce nişasta bazlı şekerin sonra da şeker pancarının yerini alacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de üretici sayısının arttırılması için çalışmalar sürüyor.