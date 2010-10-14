Stuart Hughes'dan dünyanın en pahalı iPhone 4'ü: Diamond Rose Edition

Nokia, iPhone, BlackBerry modellerini, MP3 çalarları, dizüstü bilgisayarları, LCD televizyonları, ses sistemlerini ve hatta Nintendo Wii, Playstation 3 gibi oyun konsollarını değerli materyaller kullanarak yeniden yorumlayan Stuart Hughes, yeni zengin oyuncağını tanıttı: iPhone 4 - Diamond Rose Edition.

Dünyanın en pahalı iPhone 4'ü olarak lanse edilen Diamond Rose Edition'ın kenarlarında 500 adet 100 karatlık elmas, elma logosunda 53 adet elmas ve home tuşunda 7.4 karatlık pembe elmas dikkat çekiyor. Ayrıca isteğiniz durumunda pembe elmasın 8 karatlık tek kesim elmasla değiştirilebildiği söyleniyor. Alttaki fotoğrafta ise telefonu korumanız, saklamanız için tasarlanan 7 kg ağırlığındaki pembe granit sandığı görüyorsunuz.

Stuart Hughes'ın yalnızca iki tane ürettiği belirtilen iPhone 4: Diamond Rose Edition'ın (32 GB) fiyatının ise 5.000.000 Pound (8.020.000$) olduğu belirtiliyor.