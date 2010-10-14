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Stuart Hughes'dan dünyanın en pahalı iPhone 4'ü: Diamond Rose Edition

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,1b
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43
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Stuart Hughes'dan dünyanın en pahalı iPhone 4'ü: Diamond Rose Edition
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Nokia, iPhone, BlackBerry modellerini, MP3 çalarları, dizüstü bilgisayarları, LCD televizyonları, ses sistemlerini ve hatta Nintendo Wii, Playstation 3 gibi oyun konsollarını değerli materyaller kullanarak yeniden yorumlayan Stuart Hughes, yeni zengin oyuncağını tanıttı: iPhone 4 - Diamond Rose Edition.

Dünyanın en pahalı iPhone 4'ü olarak lanse edilen Diamond Rose Edition'ın kenarlarında 500 adet 100 karatlık elmas, elma logosunda 53 adet elmas ve home tuşunda 7.4 karatlık pembe elmas dikkat çekiyor. Ayrıca isteğiniz durumunda pembe elmasın 8 karatlık tek kesim elmasla değiştirilebildiği söyleniyor. Alttaki fotoğrafta ise telefonu korumanız, saklamanız için tasarlanan 7 kg ağırlığındaki pembe granit sandığı görüyorsunuz.

Stuart Hughes'ın yalnızca iki tane ürettiği belirtilen iPhone 4: Diamond Rose Edition'ın (32 GB) fiyatının ise 5.000.000 Pound (8.020.000$) olduğu belirtiliyor.

Stuart Hughes'dan dünyanın en pahalı iPhone 4'ü: Diamond Rose Edition
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JoeyBane 9 yıl
Birisi TV'de açıklama yaptı. Getirteceğini söyledi ve güldü. On bin peşin ayfon senin..
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buckethead® 9 yıl

CILGINLAR

Birisi TV'de açıklama yaptı. Getirteceğini söyledi ve güldü. On bin peşin ayfon senin..


O kadar iphone'u bulabilirsen tabii
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nevarbe 9 yıl
8 milyon dolara applea hissedar olurum be
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séquestre 9 yıl
Tekrar baktım da, hakikaten olmamış..
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S R T 9 yıl
alıcaktım,stokta kalmamıs
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DH Misafiri 9 yıl
kedi ulaşamadıgı ciğere pis dermiş:)
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DH Misafiri 9 yıl
şu ceptelefonlarına, ipod pad'lere yapılan orasına burasına taş sokuşturmaca efendime söyleyeyim altın kaplattırma olaylarını anlıyamıyorum.kaplatınca ne oluyor?mal aynı mal. altın semer yüklü eşşek misali, parayı en gereksiz harcama yolu.yani daha gereksizi "şöminede para yakarak ısınıyorum popom kuru kalıyor" şekilde özetlenebilir.
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AlicanNalbat 9 yıl
ama hakkaten iğrenç yaaa :) bu ne böyle... iPhone (aypon) dan soğudum
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forumid_12 9 yıl
8.020.000$ vericeğime buna o paraya 1 bugati bi ferrari bide lambor alırım. Üstünede 50 60 tane iphone 4 alırım.
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deniz_sea 9 yıl
bende alıcam ama kargosu çok tutar oralardan gelen varsa ben düz 9,000,000$ verim üstü kalsın
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clopin 9 yıl
Akılli isi değil
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orhuntas 9 yıl
Home tuşu cidden iğrenç olmuş..
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waltran 9 yıl
elmas israfı...
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fox-03-34 9 yıl
5.000.000 Pound (8.020.000$) yok satar bu alet kututnun hacmini belitmemişler birazdaha geniş olsa alırdım :)
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