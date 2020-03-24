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    Süleyman Demirel Üniversitesi bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak

    Süleyman Demirel Üniversitesi, koronavirüs salgını dönemiyle bu dönemin yalnızca uzaktan eğitimler yapılarak kapatılacağını açıkladı. Uzaktan eğitim dersleri 6 Nisan'da başlıyor.
    3 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Süleyman Demirel Üniversitesi bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
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    Koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler de dahil olmak üzere 16 Mart tarihinde eğitime 3 haftalık ara verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 3 haftalık sürenin sonunda okulun açılıp açılmayacağı konusunda resmi açıklama yayınladı.

    Süleyman Demirel Üniversitesi, bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacağını duyurdu. Derles 6 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve mevcut ders programları aynen geçerli olacak. Dersler Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Adobe Connect uygulaması üzerinden canlı veya kayıtlı video formatında yayınlanacak.

    Ayrıca Bkz. "2020 Olimpiyatları 1 yıl ertelendi"

    Vize, final sınavların yapılıp yapılmayacağı konusundaki açıklama ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Kütüphaneden alınan kitaplar bir sonraki dönem açılışına kadar öğrencilerde kalabilecek. Uzaktan eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği konusundaki detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde öğrencilerle paylaşılacak.



    https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9251/pandemi-donemi-uzaktan-ogretim-uygulamalari-yol-haritasi-aciklandi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 3 sa. en beğenilen
    Her üniversite bu sisteme geçmeli .
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    D-NZ-93 (Deniz Yılmaz ) 2 sa.
    Vize final gibi eski eğitim alışkanlıklarına son verilip bunun yerine uzun soluklu projeler ödevler verilmeli. Böylelikle teorik eğitimin yanında hemen pratiğe döküm bilgiyi sağlam şekilde oturtmaya yarar.



    Vize final nedir ya ezberliyorsun bir kaç konuyla ilgili 15-20 soru giriyorsun sınava ardından hemen unutuyorsun daha 40’ı çıkmadan.
    Vize final gibi eski eğitim alışkanlıklarına son verilip bunun yerine uzun soluklu projeler ödevler verilmeli. Böylelikle teorik eğitimin yanında hemen pratiğe...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. D-NZ-93
    Derslerimin hepsini yeni vermiş biri olarak %100 katılıyorum. Ezber, kopya vb ile mezun oluyoruz ama bir halt bildiğimiz yok.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    aksinaletinsan (mert Yucel) 2 dk.
    Erkenden bu açıklamayı yapmaları iyi olmuş. Zira diğerleri halen sistem güncelliyor.
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    Whoisthat (AKY ) 24 dk. yeni yorumcu
    Bunu yapabilecek kaç üniversite var bilmiyorum ama bence özellikle kaliteli üniversitelerin yapması gereken bir uygulama.
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    D-NZ-93 (Deniz Yılmaz ) 2 sa.
    Vize final gibi eski eğitim alışkanlıklarına son verilip bunun yerine uzun soluklu projeler ödevler verilmeli. Böylelikle teorik eğitimin yanında hemen pratiğe döküm bilgiyi sağlam şekilde oturtmaya yarar.



    Vize final nedir ya ezberliyorsun bir kaç konuyla ilgili 15-20 soru giriyorsun sınava ardından hemen unutuyorsun daha 40’ı çıkmadan.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Moueson 3 sa. en beğenilen
    Her üniversite bu sisteme geçmeli .
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