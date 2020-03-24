Süleyman Demirel Üniversitesi bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak

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Koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler de dahil olmak üzere 16 Mart tarihinde eğitime 3 haftalık ara verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 3 haftalık sürenin sonunda okulun açılıp açılmayacağı konusunda resmi açıklama yayınladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacağını duyurdu. Derles 6 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve mevcut ders programları aynen geçerli olacak. Dersler Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Adobe Connect uygulaması üzerinden canlı veya kayıtlı video formatında yayınlanacak.

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Vize, final sınavların yapılıp yapılmayacağı konusundaki açıklama ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Kütüphaneden alınan kitaplar bir sonraki dönem açılışına kadar öğrencilerde kalabilecek. Uzaktan eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği konusundaki detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde öğrencilerle paylaşılacak.

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9251/pandemi-donemi-uzaktan-ogretim-uygulamalari-yol-haritasi-aciklandi

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