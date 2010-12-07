Sunbeamtech'den yeni işlemci soğutucusu: Twister 120

Sunbeamtech ürün gamına eklediği Twister 120 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Kule tipi tasarıma sahip olan ve ISO-Turbo teknolojisini temel alan yeni soğutucu, farklı yönlerde dönen ve bu sayede hava akımı verimliliğini arttırarak daha yüksek soğutma sağladığı belirtilen iki adet fanla geliyor. 125 x 60 x 151 mm boyutlarında olan ve her biri 8mm kalınlığında üç adet Bakır ısı borusu ile sunulan işlemci soğutucusuna, 16 dbA gürültü yaratan PWM kontrollü iki adet 120mm fan eşlik ediyor.

Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucunun yanında TX-4 termal macun ve Rheosmart PCI fan kontrolcüsü de veriliyor. Sunbeamtech tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Twister 120'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.