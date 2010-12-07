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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sunbeamtech'den yeni işlemci soğutucusu: Twister 120

8 yıl
17,7b
1
31
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sunbeamtech ürün gamına eklediği Twister 120 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Kule tipi tasarıma sahip olan ve ISO-Turbo teknolojisini temel alan yeni soğutucu, farklı yönlerde dönen ve bu sayede hava akımı verimliliğini arttırarak daha yüksek soğutma sağladığı belirtilen iki adet fanla geliyor. 125 x 60 x 151 mm boyutlarında olan ve her biri 8mm kalınlığında üç adet Bakır ısı borusu ile sunulan işlemci soğutucusuna, 16 dbA gürültü yaratan PWM kontrollü iki adet 120mm fan eşlik ediyor.

Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucunun yanında TX-4 termal macun ve Rheosmart PCI fan kontrolcüsü de veriliyor. Sunbeamtech tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Twister 120'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Deli333 8 yıl
Radyatoru soguk tutabilirseniz corsair h50 cok iyi performans veriyor. Noctua dh14,dark knight,thermalright ultra 150 bulabilirsem karsilastirabilirim aslinda.Bu arada noctua direk anakarti assa alir diye tercih etmedim ben.
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No Way Out 8 yıl
Testler ortada bu saçma konuşmayı uzatmayacağım, deli333 TR'ninde 150 diye bir soğutucusu yoktur.
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MuradinBronzeBeard 8 yıl
Ben Tuniq Tower Kullanıcısıyım Valla 10 Derecelik Bi Fark Gördüm Phenom II X4 945'de Sen Bilirsin. Fan 1200 Devirde Sessiz 2000 devire Aldiginda Pancar Motoru Gibi Ötüyor.. :) İçinde Gelen Terman Macunda Donmustu Mecburen Macun Aldim
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MÜŞAVİR 8 yıl

MuradinBronzeBeard

Ben Tuniq Tower Kullanıcısıyım Valla 10 Derecelik Bi Fark Gördüm Phenom II X4 945'de Sen Bilirsin. Fan 1200 Devirde Sessiz 2000 devire Aldiginda Pancar Motoru Gibi Ötüyor.. :) İçinde Gelen Terman Macunda Donmustu Mecburen Macun Aldim


Bende 1350 devirden sonra çekilmez oluyor sesi. Fanı kesinlikle sesli ama soğutma işini iyi yapıyor.
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Batuist 8 yıl
fena performans sergilemez gibi geliyor.. ısı boruları ısıyı direkt işlemciden alıyor.. bu şekilde olanlar gayet iyi iş çıkarıyorlar..
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ceycey11 8 yıl
testleri bekleyelim bakalım çok yüksek bir fiyattan gireceğini sanmıyorum sunbeam gerçekten güzel ürünler üretiyor testlerini bekliyorum merakla

zaten sitede uzun zamandır soğutucu incelemeleri bulunmuyor özellikle en iyi 10 işlemci soğutucusu incelemesi gibi toplu bir incelemeyi bekliyoruz
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