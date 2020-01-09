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    Sunflower Drone sürekli evinizi gözetleyecek

    Bahçenizde yaşanan bilinmeyen hareketlilikler veya ihlaller için artık yerinizden kalkmadan kontrol sağlayabilirsiniz. Sunflower Home Awareness System bunun için geliştirildi.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sunflower Drone sürekli evinizi gözetleyecek
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    Bugüne kadar bina ve çevre güvenliğinde güvenlik kamerası, termal kamera, akıllı kamera gibi çözümler görmüştük ancak Sunflower Labs bilim kurgu filmlerinden fırlamışçasına ilginç bir yöntem ile çıkageldi.

    Yerinizden kalkmadan

    Sunflower Home Awareness System adındaki çözüm sensör tabanlı bahçe ışıkları, bir Drone modeli ve Drone için yapay zeka ile donatılmış bir şarj yuvasından oluşuyor. Amaç yerinizden kalkmadan veya evde olmadığınız durumlarda müştemilatınızı kontrol edebilmek.

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    Sufnlowers adı verilen bahçe aydınlatmaları hareket ve titreşim sensörleri barındırıyor. Bahçeyi çevrelediğiniz aydınlatmalar herhangi bir sınır ihlali durumunda sizi mobil uygulaması üzerinden uyarıyor. Yanlış alarmdan kaçınmak için insan, hayvan veya nesnelerin hareketlerini ayırt edebiliyor.

    Uyarıyı alınca bu kez Bee adı verilen otonom Drone modelini uyandırıyorsunuz. Dahili GPS sayesinde Bee ihlal olan yere uçarak canlı görüntü aktarıyor. Hive adındaki su geçirmez yuvası ise gerekli olan yapay zeka işlemlerini yerine getiriyor.

    Sunflower Home Awareness System biraz daha lüks yaşantı için geliştirilmiş diyebiliriz. Otonom bir ev güvenlik sistemi kurmak için istenen miktar 9950$. Sevkiyatlar yaz aylarında başlayacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/07/sunflower-residential-security-drone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    İtalyada ilticacı 1 hf.
    Guzel fiyat 2 yil önce 8 kamera 26 sensör herbiri icin kablo.

    yok orayi del yok burayi del kamera kayit odası bilgisayar cart curt 8bin euro istediler
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu sisteme bir de karadan karaya füze bataryası eklersek değmeyin keyfine
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    sierratr1 1 hf.
    bİR AN İÇİN 950$ Gördüm sandım.Yaza kadar alırım dedimdi ama yaza anlaşılan baska bişey alacaz :))
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