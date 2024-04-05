Yapay zekâlı dolandırıcılara dikkat

Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler haliyle dolandırıcılara da gün doğurdu. Dolandırıcılar yeni yöntemleri için yapay zekâ nimetlerinden sonuna kadar faydalanmayı ihmal etmiyor.

Yapay dolandırıcılar

Yeni dolandırıcılık yöntemi biraz daha site sahiplerini veya editörleri ilgilendiriyor. Dolandırıcılar site sahibine kullanılan bir fotoğrafın telif hakkı içerdiğini belirten bir uyarı maili atıyor. Hak ihlali nedeniyle de çalınan fotoğrafa ekte gönderilen linkin eklenmesi isteniyor. Yani bir nevi link yerleştirme istiyor.

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Hukuk bürosu gibi görünen mali göndericisinin sitesine tıklandığında ise yapay zekânın marifetleri ortaya çıkıyor. Hukuk bürosunda çalışan tüm avukatların resimleri yapay zekâ ile hazırlanırken adres ise Google Haritalardan rastgele seçiliyor.

Aslında linkin verildiği sitenin sahibi de konudan habersiz. Kendisi backlink satın aldığını ve hizmetin bu şekilde sunulduğunu belirtmiş. Yani sitesine bakclink almak isteyen herhangi bir site sahibi de bu tarz bir eyleme yol açabilir. Bu sayede dolandırıcılar herhangi bir maliyet olmadan sitelere link yerleştirmiş oluyor.

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Sanal dolandırıcılık yapay zekâ ile güçlendi