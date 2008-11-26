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Süper-hızlı tren üreten dördüncü ülke Kore oldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Süper-hızlı tren üreten dördüncü ülke Kore oldu
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Demiryolları ülkelerin gelişmişlik düzeyine ışık tutan önemli göstergelerden biri olarak kabul görmektedir. Her ne kadar demiryolu taşımacılığı dendiğinde akıllara genellikle nostaljik trenler geliyor olsa da modern teknolojinin el attığı demiryolu taşımacılığı, günün gereksinimleri ve yeni dünyanın beklentileri ışığında kendini yenileyerek hızlı tren kavramını ortaya attı.

Günümüzde 300 Km ve üstü hızlara çıkabilen hızlı trenlere bir yenisi de Kore de eklendi ve Hyundai Rotem firması KTX-II kod adlı Kore'nin ilk süper-hızlı trenini duyurdu. Tasarımı ve üretimi Hyundai Rotem firması tarafından gerçekleştirilen ve bağımsız Kore teknolojisiyle geliştirildiği belirtilen hızlı trenin yapım aşamasında akışkan tasarım anlayışıyla minimum hava direnci ve maksimum enerji verimliliği hedeflenmiş.

Enerji verimliliği için karoserinde Alüminyum alaşım kullanıldığı belirtilen hızlı trene yolcu sayısına paralel olarak 20 vagon eklenebiliyor. Maksimum hızı 330Km/saat olarak belirlenen yeni trenin iç tasarımına da ayrı önem verildiği belirtilirken aile kompartımanlarına, servis barına ve engelli tuvaletine yer verildiği ayrıca kablosuz internet ve DMB hizmetinin sunulacağının da altı çizilmekte.

Japonya, Fransa ve Almanya'dan sonra hızlı trenini üreten 4. ülke olan Kore'nin yeni treni Kore Demiryolları KORAIL tarafından 6 ay süresince test edilecek ve sürece göre hizmete girecek.


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asaltek 8 yıl
kore ye dikkat;
samsung, lg, kia, hyundai,...
artık uzak doğunun kaliteli mal üreten ufak ülkesi japonya'nın yerini kore kapacak gibi görünüyor. Japonya ara mal konusunda çok iyi hâlâ, fakat kore artık bunu da kırıyor yavaş yavaş sanırım.
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Lord Sparhawk 3 yıl
Adamlar ağır endüstride de çok kuvvetliler zaten. Gemiler olsun, gemi motorları olsun çok ilerideler. Bugün çoğu dev geminin motorunu güney koreliler yapıyor. Ama pervane gibi en hassas parçaları hala almanlar en iyi yapıyor.
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St Batuhan 11 yıl
milyonda bir donanim haber diyoruz haber değil hmm güzel olur ama biraz anlamsız kacar ;) nese konuya dönersek ulyses ve herdaim acemi 2 nizede üzülerek katılıyorum cidden fazla kullanılmayan daha dogrusu gereken önem ve özen gösterilmeyen bir sistem halini aldı artık "tren yolları" ama bir yandan su varki "metro" umarım o da son bulmaz simdi anadolu yakası icin calısmalar yapılıyor ve cidden cok güzel bir olay olucak bizim icin[kadıköy-maltepe arası 10 dakikaya falan inerse ne güzel ;)] umarım metroyada zamanla verilen önem azalmaz ;)
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milyondabir 11 yıl
donanim haber bence normal haberleride yayinlasin donanim haricinde iyi olur
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DraGonS 11 yıl
ULYSES sana tamamiyle katılıyorum...
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ULYSES 11 yıl
O demir ağlara ilk on yıldan sonra bir metre bile eklenmediyse, kominist işi demir yolu denip, lastiğini yakıtını her parçasını dışardan aldığımız kamyon taşımacılığına yöneldiysek, otoban ihalelerinden trilyonlarca rant yapılıp etrafındaki tüm orman katledildiyse, onuncu yıl marşının değil, 80. yıl dangalaklarının bir kusuru vardır.
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herdaimacemi 11 yıl
"Demir ağlarla ördük, ana yurdu dört baştan"
Bizdekiler ray değil de tel örgü olsa gerek. Üzerinde hız yapmak ne mümkün.
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