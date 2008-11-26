Süper-hızlı tren üreten dördüncü ülke Kore oldu

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Demiryolları ülkelerin gelişmişlik düzeyine ışık tutan önemli göstergelerden biri olarak kabul görmektedir. Her ne kadar demiryolu taşımacılığı dendiğinde akıllara genellikle nostaljik trenler geliyor olsa da modern teknolojinin el attığı demiryolu taşımacılığı, günün gereksinimleri ve yeni dünyanın beklentileri ışığında kendini yenileyerek hızlı tren kavramını ortaya attı.

Günümüzde 300 Km ve üstü hızlara çıkabilen hızlı trenlere bir yenisi de Kore de eklendi ve Hyundai Rotem firması KTX-II kod adlı Kore'nin ilk süper-hızlı trenini duyurdu. Tasarımı ve üretimi Hyundai Rotem firması tarafından gerçekleştirilen ve bağımsız Kore teknolojisiyle geliştirildiği belirtilen hızlı trenin yapım aşamasında akışkan tasarım anlayışıyla minimum hava direnci ve maksimum enerji verimliliği hedeflenmiş.

Enerji verimliliği için karoserinde Alüminyum alaşım kullanıldığı belirtilen hızlı trene yolcu sayısına paralel olarak 20 vagon eklenebiliyor. Maksimum hızı 330Km/saat olarak belirlenen yeni trenin iç tasarımına da ayrı önem verildiği belirtilirken aile kompartımanlarına, servis barına ve engelli tuvaletine yer verildiği ayrıca kablosuz internet ve DMB hizmetinin sunulacağının da altı çizilmekte.

Japonya, Fransa ve Almanya'dan sonra hızlı trenini üreten 4. ülke olan Kore'nin yeni treni Kore Demiryolları KORAIL tarafından 6 ay süresince test edilecek ve sürece göre hizmete girecek.