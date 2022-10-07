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    Anlık Bildirim

    Super Mario animasyonundan ilk teaser geldi

    Super Mario Movie adıyla hazırlanan yeni animasyon önümüzdeki yıl vizyonda olacak. Super Mario karakterlerini göreceğimiz animasyonun seslendirme kadrosu da zengin.
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    Super Mario Movie Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının efsanelerinden Super Mario’yu bir kez daha ve bu kez en iddialı şekilde beyaz perdeye taşıyacak olan Super Mario Movie için ilk teaser yayınlandı. Seslendirme kadrosunda önemli isimler var.

    Super Mario Movie ne anlatıyor?

    Super Mario karakterinin beyaz perdeye aktarılışı çok uzun yıllara dayanıyor. 1986 yılında Prensesi kurtarmak için maceraya atılan Super Mario’nun ilk animasyonu yayınlanmıştı. Sonrasında pek de beğenilmeyen 1993 yapımı Super Mario Kardeşler geldi. Bu açıdan Super Mario Movie için beklentiler büyük.

    Minions serisinden tanıdığımız Illumination tarafından hazırlanan Super Mario kalite açısından hayal kırıklığı yaratmayacaktır. Bununla birlikte Sonic filminin ilk fragmanı ile ortalığın oldukça karıştığını hatırlıyoruz.

    Animasyonun seslendirme kadrosunda Chris Pratt, Seth Rogen ve Jack Black gibi isimler yer alıyor. Teaser korkutucu Bowser ile açılırken Mario’nun da Mantar Krallığı’na doğru bir maceraya atıldığını görüyoruz. Senaryo hakkında bilgi yok ancak oyun ile paralel gideceği ifade ediliyor. Super Mario Movie yapımı 7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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