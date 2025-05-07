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    Elden Ring Nightreign'in oynanışını detaylandıran 10 dakikalık tanıtım videosu yayınlandı

    Bu ayın sonunda oyunseverlerle buluşacak olan Elden Ring Nightrein'den 10 dakikalık bir tanıtım videosu yayınlandı. Bu yeni video, Nightrein'in oynanış tarafına odaklanıyor.

    Elden Ring Nightreign Tam Boyutta Gör
    Armored Core, Dark Souls, Bloodborne gibi şahane oyunlara imza attıktan sonra Elden Ring ile adeta zirvesini yaşayan efsanevi oyun stüdyosu From Software, kendisine eşik atlatan bu oyunu koca bir franchise'a dönüştürmeyi planlıyor. Bu bağlamda Elden Ring ile bağlantılı projeler hazırlamaya başlayan stüdyo, Elden Ring'in spin-off oyunu olan Elden Ring Nightreign'i bu ay oyunseverlerle buluşturacak.

    30 Mayıs'ta çıkacak Elden Ring Nightreign için meraklı bekleyiş sürerken, oyundan yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı. 10 dakikalık bu tanıtım videosu, oynanış tarafına odaklanıyor ve Nightreign'de oyunseverleri bekleyen karakter sınıflarını, boss'ları ve karakter geliştirme seçeneklerini detaylandırıyor.

    Elden Ring Nightreign, Multiplayer Bir Roguelike Olacak

    Elden Ring Nightreign, ana oyundan oldukça farklı olacak. Zira bu tek kişilik bir roguelike değil, multiplayer bir hayatta kalma oyunu. Nightreign'de oyuncular isterlerse tek başlarına, isterlerse üç kişilik bir grup hâline Limveld'de bir maceraya atılıyorlar. Her seferinde farklı bir haritada farklı bir düşmanı öldürmeleri istenen oyuncular, bir yandan bu görevi yerine getirmeye çalışırken, diğer yandan oyun zamanıyla üç gün boyunca hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu sürenin sonunda ayakta kalıp düşmanı yenen, çeşitli ödüllerin sahibi oluyor.

    Elden Ring Nightreing, 30 Mayıs'ta PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series S/X'e yönelik olarak satışa sunulacak.

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