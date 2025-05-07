Elden Ring Nightreign'in oynanışını detaylandıran 10 dakikalık tanıtım videosu yayınlandı

30 Mayıs'ta çıkacak Elden Ring Nightreign için meraklı bekleyiş sürerken, oyundan yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı. 10 dakikalık bu tanıtım videosu, oynanış tarafına odaklanıyor ve Nightreign'de oyunseverleri bekleyen karakter sınıflarını, boss'ları ve karakter geliştirme seçeneklerini detaylandırıyor.
Elden Ring Nightreign, Multiplayer Bir Roguelike Olacak
Elden Ring Nightreign, ana oyundan oldukça farklı olacak. Zira bu tek kişilik bir roguelike değil, multiplayer bir hayatta kalma oyunu. Nightreign'de oyuncular isterlerse tek başlarına, isterlerse üç kişilik bir grup hâline Limveld'de bir maceraya atılıyorlar. Her seferinde farklı bir haritada farklı bir düşmanı öldürmeleri istenen oyuncular, bir yandan bu görevi yerine getirmeye çalışırken, diğer yandan oyun zamanıyla üç gün boyunca hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu sürenin sonunda ayakta kalıp düşmanı yenen, çeşitli ödüllerin sahibi oluyor.
Elden Ring Nightreing, 30 Mayıs'ta PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series S/X'e yönelik olarak satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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