Nintendo tecrübeli bir içerik stüdyosunu satın aldı

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Nintendo oyun dünyasındaki faaliyetleri ile tanınıyor ancak son dönemde farklı gelir kollarına da yöneldi. Super Nintendo World tema parkı ve Super Mario animasyon filmi bunlar arasında. Firma içerik üretimine daha fazla ağırlık verecek gibi duruyor.

Dynamo Pictures kimdir?

Gelen bilgilere göre Nintendo, Dynamo Pictures adındaki içerik üretimine odaklı ve tecrübeli bir firmayı satın aldı. Satın alımın odak noktası ise Nintendo temalı görsel içerikler üretmek olarak açıklandı.

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Dynamo Pictures yaklaşık 23 yıldır oyun sektöründe faaliyet gösteriyor ve Persona 5, The King of Fighters XIV, Ninja Gaiden Sigma 2 gibi oyunlarda desteği var. Ayrıca motion capture yöntemiyle Dragon Ball Super: Super Hero, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Resident Evil: Infinite Darkness gibi pek çok yapımda da çalıştı.

Satın alım ile birlikte firmanın ismi de Nintendo Pictures olarak değiştirildi. Yeni dönemde Super Mario veya Legend of Zelda ile ilgili yeni yapımların Nintendo Pictures tarafından geliştirileceği tahmin ediliyor.

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