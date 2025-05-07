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    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in live-action uyarlamasından yeni fragman yayınlandı

    Son yılların en sevilen animasyon filmleri arasında yer alan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)'in live-action uyarlamasından yeni fragman yayınlandı.  

    live-action How to Train Your Dragon Tam Boyutta Gör
    Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in (How to Train Your Dragon) live-action uyarlaması olacak. Sevilen animasyon filmin gerçek mekânlarda, gerçek oyuncularla çekilen bu yeni versiyonu 13 Haziran'da gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Universal, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 13 Haziran'da Gösterime Girecek

    İlk filmi 2010 yılında gösterime giren Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisi
    ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatıyor. Hiccup ile Toothless'ın bu dostluğu, tüm diyarın ejderhalara bakışını değiştiriyor.

    Live-action Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor. Diğer yandan ünlü oyuncu Gerard Butler da animasyon filmlerinde seslendirdiği karaktere bu filmde de hayat veriyor.

    Bu live-action versiyon, Oscar adaylığı alan ilk filmin bir yeniden çevrimi olacak. Zaten şu ana yayınlanan fragmanlar da hikâyeyi live-action'a uyarlarken bazı sahnelerin neredeyse birebir aktarıldığını gösteriyor.

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