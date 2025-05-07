Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in live-action uyarlamasından yeni fragman yayınlandı

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 13 Haziran'da Gösterime Girecek
İlk filmi 2010 yılında gösterime giren Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisi
ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatıyor. Hiccup ile Toothless'ın bu dostluğu, tüm diyarın ejderhalara bakışını değiştiriyor.
Live-action Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor. Diğer yandan ünlü oyuncu Gerard Butler da animasyon filmlerinde seslendirdiği karaktere bu filmde de hayat veriyor.
Bu live-action versiyon, Oscar adaylığı alan ilk filmin bir yeniden çevrimi olacak. Zaten şu ana yayınlanan fragmanlar da hikâyeyi live-action'a uyarlarken bazı sahnelerin neredeyse birebir aktarıldığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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