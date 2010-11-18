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Super Talent 480GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,7b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika merkezli bellek ve depolama üreticisi Super Talent, UltraDrive MX serisi altında hazırladığı 480GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan SSD sürücü, MLC tipi NAND flash bellek yongalarını temel alıyor ve JMicron 616 kontrolcüsünü kullanıyor. SATA-II ara birimini kullanan ve aynı zamanda miniUSB portuna sahip olan SSD, 64MB tampon bellek kapasitesine sahip. TRIM desteği ile gelen yüksek kapasiteli SSD, 250MB/saniye okuma ve 180MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Super Talent, UltraDrive MX serisi 480GB kapasiteli yeni SSD modelini 1160 dolar seviyesinden satışa sunuyor.


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abdulmusavvir 9 yıl
SSD ler Sata3 e bile düzgün geçemedi, fiyatlarının artması hayret verici.
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waxxi 9 yıl
Fiyat sorunu SSD'lerin sürekli hızlanıp, kapasitelerinin artmasından kaynaklanıyor. Her geçen gün yeni teknolojiler ile üretilen SSD'lerin fiyatları halen yüksek olmasına karşın alınabilecek fiyatlara geldiler. Bence daha önemli sorun ülkemizdeki SSD fiyatlandırma politikası. Türkiye'de 506 liraya satılan bir işlemci yurtdışında 426 liraya satılırken, Türkiye'de 869 liraya satılan SSD yurtdışında 571 liraya satılıyor. Ben bundan 1 yıl önce INTEL'in 2.jenerasyon MLC 80GB'lık ssd'sini masaüstü bilgisayarım için aldım. 230 dolara almıştım o dönemde. GB/$ olarak baktığınızda yüksek, ama şu ana kadar bilgisayarım için aldığım en iyi parça diyebilirim. INTEL 3. jenerasyon SSD'lerini 2011'in ilk 2 ayında çıkarıcak. O zamanda daha yüksek kapasiteli bir SSD alıp eskisini de notebook'a takacağım. Bence eğer yurtdışından alabiliyorsanız, kesinlikle SSD almalısınız. Core 2 Duo bir işlemciden Core i7 işlemciye geçmektense SSD almayı tercih ederim 1 yıllık kullanım sonrası yaşadığım deneyimden sonra.
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KANUNI61 9 yıl
ohaaa 1.xxx küsür dolar sağlam 2 ekrankartı alır cf yaprım be kardeş bu neyaa
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fatihcanery 9 yıl
hdd pazarında kaymak çok,onu yemeden zor ucuzlar 2 3 yıl önce diyodum gelecek seneye düşer kullanırız diye ama nerdeee.önümüzdeki yıl icinde öngörmüyorum ben ,3-4 yıl sonra belki alınabilecek seviyeye iner
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aspirin_00 9 yıl
bir tek hayal kurmanın ücreti yok beleşe hayal kuralım öyle olsun böyle olsun daha hızlı olsun vss vss
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ozkan_tpc 9 yıl
Fiyatı hariç on numara. Yavaş yavaş kapasite sorunu çözülüyor. Sıra geldi fiyatların düşmesine...
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SchutZ 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Zamanında 10mb harddisk binlerce dolarmış..SSD 'nin ucuzlaması için bir neden yok üstelik bir çok firma var bu alanda..
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DH Misafiri 9 yıl
Bu üründe ön plana çıkan özellik kapasite olmuş. Fiyatı, okuma-yazma hızıyla doğru orantılı olarak, nispeten düşük ama hala alınabilir seviyede değil. Bildiğim kadarıyla hdd için raid yapıldığında ncq devre dışı kalıyor. Ssd için raid yapıldığında da trim desteği sorun çıkarır mı?
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Batuist 9 yıl
Bu kapasitedeki bir disktan daha iyi bir okuma yazma perfomansı beklenebilirdi..
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eulogy 9 yıl
"Bu SSD teknolojisi için son 2-3 yıl. Sonra ver elini daha hızlı bilgisayarlar"
iki üç yıl önce de bu cümleleri duyuyordum, ucuzlayacaksa ucuzlasın artık.
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skatterbireyin 9 yıl
insanların dünyası ve kendi bellekleri küçüldükce sistem onlara daha fazla depolama alanı sunuyorlarki sanalda var olsunlar kossunlar eğlensinler diye.
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