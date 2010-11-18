Super Talent 480GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu

Amerika merkezli bellek ve depolama üreticisi Super Talent, UltraDrive MX serisi altında hazırladığı 480GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan SSD sürücü, MLC tipi NAND flash bellek yongalarını temel alıyor ve JMicron 616 kontrolcüsünü kullanıyor. SATA-II ara birimini kullanan ve aynı zamanda miniUSB portuna sahip olan SSD, 64MB tampon bellek kapasitesine sahip. TRIM desteği ile gelen yüksek kapasiteli SSD, 250MB/saniye okuma ve 180MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Super Talent, UltraDrive MX serisi 480GB kapasiteli yeni SSD modelini 1160 dolar seviyesinden satışa sunuyor.