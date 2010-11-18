Super Talent 480GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amerika merkezli bellek ve depolama üreticisi Super Talent, UltraDrive MX serisi altında hazırladığı 480GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan SSD sürücü, MLC tipi NAND flash bellek yongalarını temel alıyor ve JMicron 616 kontrolcüsünü kullanıyor. SATA-II ara birimini kullanan ve aynı zamanda miniUSB portuna sahip olan SSD, 64MB tampon bellek kapasitesine sahip. TRIM desteği ile gelen yüksek kapasiteli SSD, 250MB/saniye okuma ve 180MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.
Super Talent, UltraDrive MX serisi 480GB kapasiteli yeni SSD modelini 1160 dolar seviyesinden satışa sunuyor.
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Zamanında 10mb harddisk binlerce dolarmış..SSD 'nin ucuzlaması için bir neden yok üstelik bir çok firma var bu alanda..
iki üç yıl önce de bu cümleleri duyuyordum, ucuzlayacaksa ucuzlasın artık.