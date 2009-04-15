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SSD çözümleriyle gündemde olan depolama teknolojileri üreticisi Super Talent, Chrome serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Intel'in Core i7 işlemcileriyle birlikte X58 yonga setli anakartlarda çalışmak üzere hazırlanan bellek kitleri modeline göre iki farklı saat hızı ve kapasite seçeneği sunuyor. Dileyen kullanıcılar serinin 1800MHz veya 2000MHz'de çalışan versiyonlarını seçebilirken her iki hız seçeneği için de 3GB ve 6GB'lık kapasite alternatifleri sunuluyor.

1.65v geriliminde görev yapan ve modeline göre 8-8-8-24 (1800MHz için) ile 9-9-9-28 (2000MHz için) zamanlamalarıyla gelen kitler özel soğutucu ile desteklenmiş durumda. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak Super Talent'ın Chrome serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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