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Super Talent, Chrome serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent, Chrome serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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SSD çözümleriyle gündemde olan depolama teknolojileri üreticisi Super Talent, Chrome serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Intel'in Core i7 işlemcileriyle birlikte X58 yonga setli anakartlarda çalışmak üzere hazırlanan bellek kitleri modeline göre iki farklı saat hızı ve kapasite seçeneği sunuyor. Dileyen kullanıcılar serinin 1800MHz veya 2000MHz'de çalışan versiyonlarını seçebilirken her iki hız seçeneği için de 3GB ve 6GB'lık kapasite alternatifleri sunuluyor.

1.65v geriliminde görev yapan ve modeline göre 8-8-8-24 (1800MHz için) ile 9-9-9-28 (2000MHz için) zamanlamalarıyla gelen kitler özel soğutucu ile desteklenmiş durumda. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak Super Talent'ın Chrome serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Super Talent, Chrome serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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1963bursa 10 yıl
Geçen sene tek modül 4GB ler vardı, artık onlar da yok, standart hepsi 2 GB e döndüler, bu daha büyük tezat, teknoloji geriler mi ne biçim iştir...
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max975 10 yıl
cas değerleride düşsün o zaman iyi derim.
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Thehunt 10 yıl
zamanlamalar hala aynı gerilimi düşürüp tekrar sunuyolar!
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adilazimdegilx 10 yıl
Ürün çok ama rekabet yok! İşlemcideki, ekran kartındaki rekabeti RAMlerde göremiyoruz malesef. Niçin bir firma çıkıp bizim RAMlerimiz Corsair Dominator GTden daha hızlıdır diyemiyor? Pahalı da olsa rekabet olmazsa teknoloji ilerlemez. Corsair'e rakip çıksa şimdiye çoktan 2Ghz+ RAMler veya daha düşük gecikme süreli RAMler çıkarırlardı. Şu an adamlar haklı, en iyisi onlar. Niye kendilerini daha hızlı bir model için yorsunlar ki?

Haber için teşekkürler. En azından çeşitlilik yapıyorlar. Çok sade bir soğutucusu var RAMlerin. Birazda Dominator çakması...
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