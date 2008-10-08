Super Talent Eee PC için hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Asus'un Eee PC serisi için hazırladığı SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı halli disklerini duyurdu. 32.1 x 69.5 x 3.5 mm boyutlarında olan yeni depolama çözümleri MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongası kullanıyorlar.
16GB, 32G ve 64GB'lık farklı versiyonları olan disklerin 40MB/sn'lik okuma ve 15MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtiliyor. Eee PC sahiplerine daha fazla depolama kapasitesi sunmak üzere hazırlanan yeni SSD'lerin hacimli üretimine önümüzdeki ay içerisinde başlanacağı belirtilirken fiyatların kapasitesine göre sırasıyla 53$, 79$ ve 149$ olacağı belirtiliyor.
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adamlar duymuş beni