Super Talent Eee PC için hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Asus'un Eee PC serisi için hazırladığı SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı halli disklerini duyurdu. 32.1 x 69.5 x 3.5 mm boyutlarında olan yeni depolama çözümleri MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongası kullanıyorlar.

16GB, 32G ve 64GB'lık farklı versiyonları olan disklerin 40MB/sn'lik okuma ve 15MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtiliyor. Eee PC sahiplerine daha fazla depolama kapasitesi sunmak üzere hazırlanan yeni SSD'lerin hacimli üretimine önümüzdeki ay içerisinde başlanacağı belirtilirken fiyatların kapasitesine göre sırasıyla 53$, 79$ ve 149$ olacağı belirtiliyor.

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