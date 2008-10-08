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Super Talent Eee PC için hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent Eee PC için hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Asus'un Eee PC serisi için hazırladığı SSD yani flash bellek teknolojisini esas alan katı halli disklerini duyurdu. 32.1 x 69.5 x 3.5 mm boyutlarında olan yeni depolama çözümleri MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongası kullanıyorlar.

16GB, 32G ve 64GB'lık farklı versiyonları olan disklerin 40MB/sn'lik okuma ve 15MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtiliyor. Eee PC sahiplerine daha fazla depolama kapasitesi sunmak üzere hazırlanan yeni SSD'lerin hacimli üretimine önümüzdeki ay içerisinde başlanacağı belirtilirken fiyatların kapasitesine göre sırasıyla 53$, 79$ ve 149$ olacağı belirtiliyor.

Super Talent Eee PC için hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu
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max975 11 yıl
vay bee asusa özel haaa
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Confusion 11 yıl
yaw hep aklımdaydı bu eee pc lere 2-4gb falsh disc bozmaları yerine düşük maliyetli bi 32 gb filan gider diye....


adamlar duymuş beni
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