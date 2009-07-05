Super Talent gömülü sistemler için hazırladığı Flash Disk Modüllerini tanıttı

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, gömülü sistemler için hazırladığı NAND tabanlı IDE flash disk modüllerini (FDM) duyurdu. Dikey ve Yatay formda 40-pin ve 44-pin versiyonları bulunan yeni depolama çözümleri EDC/ECC desteği de sunuyorlar. Modeline göre SLC (Single Level Cell) veya MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni bellek müdüllerinde MLC tabanlı çözümler 8GB/16GB/32GB kapasite seçenekleriyle geliyor ve 80MB/sn okuma ile 40MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

Super Talent'ın SLC tabanlı flash disk modülleri ise 4GB/8GB16GB kapasite seçenekleriyle kullanıma sunulurken, 80MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan yeni modüllerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatlar hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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