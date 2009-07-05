Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent gömülü sistemler için hazırladığı Flash Disk Modüllerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,9b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Super Talent gömülü sistemler için hazırladığı Flash Disk Modüllerini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, gömülü sistemler için hazırladığı NAND tabanlı IDE flash disk modüllerini (FDM) duyurdu. Dikey ve Yatay formda 40-pin ve 44-pin versiyonları bulunan yeni depolama çözümleri EDC/ECC desteği de sunuyorlar. Modeline göre SLC (Single Level Cell) veya MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni bellek müdüllerinde MLC tabanlı çözümler 8GB/16GB/32GB kapasite seçenekleriyle geliyor ve 80MB/sn okuma ile 40MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

Super Talent'ın SLC tabanlı flash disk modülleri ise 4GB/8GB16GB kapasite seçenekleriyle kullanıma sunulurken, 80MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan yeni modüllerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatlar hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Super Talent gömülü sistemler için hazırladığı Flash Disk Modüllerini tanıttı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim