Amerika merkezli depolama çözümleri üreticisi Super Talent, maliyet odaklı SSD sürücülerini duyurdu. VSSD serisi altında lanse edilen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, SATA-II ara birimini destekliyor ve MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. 1 milyon saatin üzerinde hata öncesi kullanım süresi vaad eden NAND flash tabanlı depolama sürücülerinin iki yıllık garanti ile sunulacağı belirtilirken, satışa sunulacak modeller ve özellikleri şu şekilde olacak;





- FTM8GL25V - 8GB kapasite | 90 MB/sn (okuma) |30 MB/sn (yazma)

- FTM16GL25V - 16GB kapasite | 90 MB/sn (okuma) |30 MB/sn (yazma)

- FTM32GL25V - 32GB kapasite | 150 MB/sn (okuma) | 60 MB/sn (yazma)

- FTM64GL25V - 64GB kapasite | 150 MB/sn (okuma) | 100 MB/sn (yazma)





Modeline göre 65$ - 175$ arasında fiyatlarla sunulacak VSSD serisi yeni SSD'lerin satışın önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.