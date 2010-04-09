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Super Talent maliyet odaklı SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika merkezli depolama çözümleri üreticisi Super Talent, maliyet odaklı SSD sürücülerini duyurdu. VSSD serisi altında lanse edilen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, SATA-II ara birimini destekliyor ve MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. 1 milyon saatin üzerinde hata öncesi kullanım süresi vaad eden NAND flash tabanlı depolama sürücülerinin iki yıllık garanti ile sunulacağı belirtilirken, satışa sunulacak modeller ve özellikleri şu şekilde olacak; 

- FTM8GL25V - 8GB kapasite | 90 MB/sn (okuma) |30 MB/sn (yazma)
- FTM16GL25V - 16GB kapasite | 90 MB/sn (okuma) |30 MB/sn (yazma)
- FTM32GL25V - 32GB kapasite | 150 MB/sn (okuma) | 60 MB/sn (yazma)
- FTM64GL25V - 64GB kapasite | 150 MB/sn (okuma) | 100 MB/sn (yazma)

Modeline göre 65$ - 175$ arasında fiyatlarla sunulacak VSSD serisi yeni SSD'lerin satışın önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. 

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Gavuzla 9 yıl
kapasitesi düşük olan modellerde ona göre okuma-yazma hızlarıda düşük oluyor..
bu bir pazarlama stratejisi mi yoksa başka bir durum mu söz konusu.. /quote]
bunların hepsinin üzerinde bellek yongaları var diyelim 200 gb olanda 20 tane 10 gblık yonga bu 20 yonga bi çeşit raid gibi çalışıyo kapasite düştümü yonga sayısı düşer hızı da düşer
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1963bursa 9 yıl
SSD'nin maliyet odaklısı buysa biz HDD leri incelemeye devam edelim. Daha cazip fiyatlıları çok kere geldi, piyasaya da gınâ geldi.
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Divinity 9 yıl
Şu HDD tıkırtısından kurtulamadım gitti. SSD'ler ucuzladığı zaman artık ihtiyacımız olmayacak.
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Batuist 9 yıl
Bunların tek müşterisi içerisinden SSD disk var demek için sistemlerine koyacak üreticiler olacaktır.. Başkada kimse almaz bunları..
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Public_Enemy 9 yıl
ne fiyat ne performans nede kapasite olarak iyi birsey sunmuyor, guc tuketimini bilemiyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
süper. bu rekabete davet gibi...6 ay sonra alınabilir disklere ulaşabilecegiz.
mesela 80 gb 300 mb/s yazma okuma ... 150 dolar olsa alırım.
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melyyh 9 yıl
mekanik disklere göre yavaş sank

aktarım hızı yavaş olabilir ama bu genel olarak daha yavaş olacağı anlamına gelmez. kafa ve erişim süresi olmadığından , mekaniklerden daha hızlıdırlar kesinlikle. 64GB olanın gayet alınırı var bence
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F.@.T.İ.H 9 yıl
kapasitesi düşük olan modellerde ona göre okuma-yazma hızlarıda düşük oluyor..

bu bir pazarlama stratejisi mi yoksa başka bir durum mu söz konusu..
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sdbz 9 yıl
Depoalam hatalı yazılmış.
Bu diskler ne zaman mekanik disklerin fiyatına inecek? Ya da bir tane 32GB alıp sistem diski olarak kullanmak mantıklı olur mu? Bir fikir verin.
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BarGoS 9 yıl
mekanik disklere göre yavaş sanki
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