İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amerika merkezli depolama çözümleri üreticisi Super Talent, maliyet odaklı SSD sürücülerini duyurdu. VSSD serisi altında lanse edilen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, SATA-II ara birimini destekliyor ve MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. 1 milyon saatin üzerinde hata öncesi kullanım süresi vaad eden NAND flash tabanlı depolama sürücülerinin iki yıllık garanti ile sunulacağı belirtilirken, satışa sunulacak modeller ve özellikleri şu şekilde olacak;
- FTM8GL25V - 8GB kapasite | 90 MB/sn (okuma) |30 MB/sn (yazma)
- FTM16GL25V - 16GB kapasite | 90 MB/sn (okuma) |30 MB/sn (yazma)
- FTM32GL25V - 32GB kapasite | 150 MB/sn (okuma) | 60 MB/sn (yazma)
- FTM64GL25V - 64GB kapasite | 150 MB/sn (okuma) | 100 MB/sn (yazma)
Modeline göre 65$ - 175$ arasında fiyatlarla sunulacak VSSD serisi yeni SSD'lerin satışın önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.
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mesela 80 gb 300 mb/s yazma okuma ... 150 dolar olsa alırım.
aktarım hızı yavaş olabilir ama bu genel olarak daha yavaş olacağı anlamına gelmez. kafa ve erişim süresi olmadığından , mekaniklerden daha hızlıdırlar kesinlikle. 64GB olanın gayet alınırı var bence
bu bir pazarlama stratejisi mi yoksa başka bir durum mu söz konusu..
Bu diskler ne zaman mekanik disklerin fiyatına inecek? Ya da bir tane 32GB alıp sistem diski olarak kullanmak mantıklı olur mu? Bir fikir verin.