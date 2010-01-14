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SuperPi 1M testinde yeni dünya rekoru 6.156 saniye

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemciler, yeni dünya rekorlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyorlar. Nick Shih isimli profesyonel hız aşırtma gerçekleştirdiği yeni bir çalışma sonucunda SuperPi 1M testinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Standart olarak 3.47GHz'de çalışan Core i5 670 işlemcisinin Sıvı Azot altında 6.88GHz'e çıkartılmasıyla elde edilen yeni rekor 6.156 saniye olarak kayıtlara geçti.

Anakart olarak EVGA P55 Classified 200 ve Kingston'ın 1652MHz'de çalıştırılan HyperX serisi bellek kitinin kullanıldığı çalışmada, işlemci çalışma geriliminin 2.117v seviyesine çıkartıldığını görüyoruz. Yeni nesil Intel işlemcilerin yüksek voltajlardaki çalışma kararlılığı ve Sıvı Azot kullanımının katkılarıyla kırılan yeni rekor sonrasında şimdi merak edilen asıl soru; SuperPi 1M'de 6 saniyenin altına inilip inilemeyeceği.


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MrPerFormance 9 yıl
Yeni skorda sistem teması klasik temaya alınmış sistemi fazla yormasın diye sanırım.
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Kumandan 9 yıl

MrPerFormance

Yeni skorda sistem teması klasik temaya alınmış sistemi fazla yormasın diye sanırım.


Temayla birlikte birçok arkaplan servisi durdurulur, seçmeli başlangıç yapılır.
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NemesisR3 9 yıl
yakında 1m i bırakırlar 2m e başlarlar.
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sadtneverdie 9 yıl
i5 670 fena çıktı
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NecroCyber-777 9 yıl
bu arada şaka 1 yana 32 nmye bastıkça basıyorsun bastıkça basıyorsun ne güzel ya durmuyor gidiyor kayıyor valla
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NecroCyber-777 9 yıl
madalya takmak lazım elemana :))) aferin oğlum:))
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pitlord 9 yıl
herşey hep iyiye gidiyor da Türkiyede nedense bu iyiye gidişi yüzyıllardan beri birtürlü göremiyoruz ekonomik bakımdan
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fx57 9 yıl
Eşine az rastlanır bir gün yaşıyoruz, SuperPi 1M testinde dünya rekoru aynı gün el değiştirdi.

Yeni rekor 6.130 saniye; hwbot.org/...
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Tolgá 9 yıl
bunlar usain bolt değil usain volt...deli gibi volt vermişler:D
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sahafiec 9 yıl
...
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p1azma 9 yıl
2.117v mu yuh iyi dayanmış işlemci
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grafiker 9 yıl
Hüseyin Bold gibi lem bunlar :)
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waltran 9 yıl
gerisi gelir bunun bence
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