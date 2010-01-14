SuperPi 1M testinde yeni dünya rekoru 6.156 saniye

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Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemciler, yeni dünya rekorlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyorlar. Nick Shih isimli profesyonel hız aşırtma gerçekleştirdiği yeni bir çalışma sonucunda SuperPi 1M testinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Standart olarak 3.47GHz'de çalışan Core i5 670 işlemcisinin Sıvı Azot altında 6.88GHz'e çıkartılmasıyla elde edilen yeni rekor 6.156 saniye olarak kayıtlara geçti.

Anakart olarak EVGA P55 Classified 200 ve Kingston'ın 1652MHz'de çalıştırılan HyperX serisi bellek kitinin kullanıldığı çalışmada, işlemci çalışma geriliminin 2.117v seviyesine çıkartıldığını görüyoruz. Yeni nesil Intel işlemcilerin yüksek voltajlardaki çalışma kararlılığı ve Sıvı Azot kullanımının katkılarıyla kırılan yeni rekor sonrasında şimdi merak edilen asıl soru; SuperPi 1M'de 6 saniyenin altına inilip inilemeyeceği.